Da Atelier of Witch Hat a The Apothecary Diaries 2, le novità di Crunchyroll annunciate a Lucca

Gli amanti dell'animazione giapponese sanno che se vogliono saziare la loro fame di serie anime uno dei luoghi più appaganti dove cercarne di nuovi, o rivedere titoli iconici, è Crunchyroll. La piattaforma interamente dedicata che si rivela sempre una certezza nel vasto mondo dello streaming, vantando ben 15 milioni di abbonati e più di 2000 opere tra cui scegliere. Da quando poi, un paio di anni fa, hanno annunciato l'inizio dei doppiaggi in italiano il salto di qualità nella fruizione dei vari titoli è stato enorme, permettendo anche a chi non ama particolarmente i sottotitoli di seguire alcune tra le serie più famose.

una scena dell'anime DanDaDan ora su Crunchyroll

Qui al Lucca Comics & Games 2024, si è tenuto il suo primo Industry Panel in Italia dove sono state in qualche modo riepilogate le serie più interessanti arrivate questo autunno e poi annunciate quelle che vedremo nella prima metà del 2025, annunci che contengono più di qualche titolo interessante, spesso in simulcast con il Giappone, fino a presentare, verso il finale un ospite a sorpresa.

Tanti titoli annunciati

Una scena di The Beginning After the End

Ad essere annunciati sono stati titoli anche molto attesi, come Honey Lemon Soda, in arrivo a gennaio, un romance tra i banchi di scuola dei più classici tratto da un manga piuttosto apprezzato tra gli amanti del genere: È stato poi il momento di Atelier of Witch Hat, un fantasy dalle immagini sognanti che promette di immergere lo spettatore in una storia avvincente e delicata, sicuramente uno dei titoli che maggiormente aspettiamo e che arriverà nel 2025, così come The Beginning After the End, un altro fantasy adattamento di un celebre webtoon, che promette di coniugare dramma e avventura.

Ad incuriosirci non poco anche Zenshu, anime annunciato per gennaio 2025 del quale è stata mostrata qualche criptica immagine e che racconterà la storia di un'animatrice e regista che, dopo un successo folgorante, si ritroverà a fare i conti con le difficoltà di un secondo lavoro per il quale dovra cercare di comprendere i meccanismi dell'amore a lei ancora oscuri.

Diversi anche gli isekai, filone molto in voga e richiesto dal pubblico, primo tra tutti Headhunted to Another World: from Salaryman to Big Four!, per tutti coloro che sognano di essere maggiormente considerati sul posto di lavoro o vogliono intraprendere un'avventura indimenticabile mollando l'avvilente quotidianità, seguito poi da I'm a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic il cui primo episodio è stato proiettato in super anteprime qui alla manifestazione.

Le serie rinnovate

Mao Mao in The Apothecary Diaries

Non sono mancati poi i rinnovi di serie molto amate e che costituiscono l'ossatura principale della piattaforma. Stiamo parlando della seconda stagione, prevista per gennaio 2025, di The Apothecary Diaries, storia ambientata nella Cina imperiale ma che nasconde un'anima crime e drammatica che la rendono uno dei titoli più sorprendenti usciti nell'ultimo anno, oppure della terza di Fire Force che verrà divisa in due core, uno previsto per aprile 2025 e il secondo per gennaio 2026.

Nuovi doppiaggi in italiano

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: L'Allenamento dei pilastri, una scena

Nel rinnovare l'impegno di proseguire con il doppiaggio in italiano di sempre nuovi titoli e stagioni sono stati annunciati gli adattamenti di Tower of God stagione 1, la prima stagione di The Apothecary Diaries, Re:ZERO -Starting Life in ANother World, Mushoku Tensei: Noblesse Reincarnation(sempre la prima stagione), The Rising of the Shield Hero Stagione 2, Captain Tsubasa: Jr. Youth Arc e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: L'Allenamento dei pilastri ultima stagione prima del gran finale, al cui annuncio ha seguito la presenza a sorpresa sul palco di Maurizio Merluzzo, doppiatore di Tengen, che ha anche consigliato al pubblico un titolo incredibile come Golden Kamui. L'unica cosa che ci rimane da fare, quindi, ora è metterci comodi e premere play.