Daemons of the Shadow Realm, recensione del primo episodio: magia, misteri e adrenalina

L'abbiamo atteso tanto e finalmente i nostri patimenti stanno per finire: l'anime di Daemons of the Shadow Realm sarà disponibile dal 4 aprile su Crunchyroll e sancirà il ritorno del sodalizio artistico tra la maestra Hiromu Arakawa e lo Studio BONES. Questa accoppiata vincente, che in passato ci ha regalato due adattamenti iconici e ancora amatissimi come Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, punta ora a risvegliare l'interesse del pubblico e dei fan con una storia nuova, anche se dal look decisamente nostalgico.

Yuru, il protagonista dell'anime

Arakawa ci ha sempre abituati a storie intense, nelle quali i protagonisti affrontano innumerevoli dolori, traumi e avversità per poi uscirne cambiati nel corpo e nell'anima: più consapevoli dei mali del mondo, ma anche in grado di apprezzare ciò che di buono ha da offrire. A un primo sguardo, anche questa nuova serie sembra allinearsi a questo stile narrativo, ma va fatta qualche considerazione in più per cercare di comprendere al meglio le potenzialità del titolo.

Il segreto di un villaggio

Un primo piano di Yuru in Daemons of the Shadow Realm

In un misterioso villaggio una donna partorisce due gemelli: uno "figlio della notte", l'altro del giorno. Sedici anni dopo facciamo la conoscenza di Yuru, uno dei due nati, ormai cresciuto e amato dagli abitanti del luogo, per i quali si impegna ad andare a caccia e a svolgere i compiti necessari alla sopravvivenza. Il suo pensiero primario, però, è rivolto a sua sorella gemella, Asa, tenuta segregata in una prigione per qualche oscuro motivo. La sua promessa di non abbandonarla mai viene però tragicamente infranta quando il villaggio subisce l'attacco di una forza misteriosa e a lui sconosciuta, che metterà in pericolo tutto ciò che ama.

Worldbuilding e ritmo narrativo impeccabili

È molto difficile giudicare questo titolo basandosi solo sul primo episodio: per quanto sia pieno d'azione e di momenti rilevanti per la trama, la sua visione serve principalmente a introdurre lo spettatore in un nuovo mondo regolato da dinamiche e leggi ben precise. Un elemento che abbiamo riscontrato fin da subito, infatti, è l'incredibile capacità di Hiromu Arakawa di tratteggiare nuovi luoghi, ambientazioni e personaggi con un'efficacia disarmante. Senza perdersi in "spiegoni" o sequenze eccessivamente descrittive, l'autrice cala i suoi protagonisti nelle opportune situazioni esattamente al momento giusto.

Il protagonista pronto al combattimento

Lo aveva fatto in Fullmetal Alchemist e lo fa anche oggi in Daemons of the Shadow Realm. L'opera, per diversi aspetti, può essere accomunata con il suo lavoro più famoso - il rapporto di fratellanza, un giovane costretto a combattere affrontando immensi traumi, un "sistema magico" affascinante - ma allo stesso tempo se ne discosta, conservando (almeno per ora) una certa freschezza. Un altro pregio evidente è l'abilità della sensei nel centellinare in modo estremamente calcolato le informazioni utili al disvelamento degli intrecci di trama, rendendo il tutto particolarmente avvincente e solido.

L'impronta inconfondibile di Studio BONES

Dal punto di vista puramente visivo, questo nuovo anime ricorda tantissimo Fullmetal Alchemist. Il ritorno del sodalizio tra la maestra Arakawa e lo Studio BONES emerge prepotentemente nel character design dei personaggi e nell'aspetto complessivo della serie. Le animazioni, stando a questo primo episodio, sono di ottimo livello; lo si apprezza particolarmente nelle diverse scene d'azione che riescono, sia visivamente che attraverso una spiccata dinamicità narrativa, a trasportare gli spettatori dentro la storia fin da subito, puntando inizialmente sull'adrenalina prima ancora che sulla riflessione. Non vediamo quindi l'ora di scoprire cosa ci riserveranno i prossimi episodi, fiduciosi di vivere un'avventura coinvolgente e interessante.