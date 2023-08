Circondati, la recensione: sola contro gli squali

Un gruppo di amici che gestisce un vlog di viaggi, nel quale vengono pubblicate scorribande anche estreme in luoghi esotici e irraggiungibili, decide di dare uno sprint alle visualizzazioni con una nuova missione mai tentata prima. Lo scopo questa volta è di raggiungere la remota "isola" di Red Rock Cove, che si trova nel bel mezzo dell'Oceano, e il solo modo per arrivarci è tramite un ultraleggero noleggiato per l'occasione. Della squadra fanno parte Paige e sua sorella minore Lindsey, il fidanzato di quest'ultima Seb e un'altra coppia formata da Evan e Kahaia.

Circondati: un'immagine del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Circondati, il viaggio parte con le migliori aspettative ma poco dopo la partenza un'ala del velivolo viene danneggiata gravemente, con il mezzo che finisce per schiantarsi in mare. Ignara della sorte dei suoi compagni, Lindsey riemerge a galla e da quel momento inizia per lei una disperata lotta per la sopravvivenza, nella quale dovrà fare i conti con un affamato branco di feroci squali...

Paradiso e inferno

Circondati: una scena del film

Pur a due anni di distanza dall'uscita del prototipo, Circondati appare come una sorta di tardivo mockbuster - le versioni low-budget di produzioni ben più famose e costose - del divertente Paradise Beach - Dentro l'incubo (2016), dove era Blake Lively a vedersela con un vorace pescecane. D'altronde il film di cui vi stiamo parlando si porta appresso il marchio SyFy, compagnia specializzata da tempo in produzioni di serie b/z che giocano con il cinema di genere, prevalentemente horror e fantascienza. In questo caso ci troviamo davanti a un'operazione improbabile già dalle sue premesse narrative, che puntano molto delle loro carte sulle implausibilità di una trama che non si prende mai sul serio: proprio contestualizzato in tal ottica, il racconto potrebbe essere foriero di parziale interesse da parte di chi appassionato di certo cinema trash.

Verso morte certa

Circondati: una scena del film

Personaggi che rasentano i limiti dell'idiozia, a seguire una legge non scritta che da sempre fa la fortuna del filone slasher, dove la stupidità dei protagonisti è necessaria alla mattanza da lì in divenire. E anche qua non appena compreso che Lindsey non è l'unica sopravvissuta dell'incidente, la presenza dei comprimari è semplicemente al fine di dar vita a morti più o meno rocambolesche; anche la stessa entrata in scena di figure ex-novo non fa che seguire le medesime coordinate, con la salvezza che appare così sempre più lontana per la sfortunata eroina della situazione. Eroina della quale esploriamo il background tramite una serie di flashback più o meno forzati che indagano nel suo recente passato, suggerendo indizi e rivelazioni che avranno poi effettivamente luogo nelle fasi maggiormente "drammatiche", che fanno da preambolo all'effettiva resa dei conti tra la ragazza e gli squali. Squali realizzati con effetti speciali che li rendono poco credibili, soventemente nascosti da esplosioni rosso sangue messe lì ad hoc nel momento del bisogno.

Dall'inizio alla fine

Circondati: una scena del film

Il breve e fulmineo prologo di Circondati ci trascina subito nel vivo dell'azione, anticipando quanto da lì a poco avverrà: una chiazza emoglobinica che permea le acque e la dichiarazione in videocamera della protagonista lasciano infatti ben poco spazio all'immaginazione. Circondati prosegue poi via via più veloce, in un'esposizione priva di veri e propri scossoni e colpi di scena che si risolve nell'arco di un'ottantina di minuti, titoli di coda esclusi. Prima il gommone di fortuna e poi una zattera improvvisata lasciata lì dalle autorità, con tanto di cartello che vieta l'accesso a quello sparuto spazio di terra in mezzo al nulla, fungono da base operativa per buona parte del racconto. Racconto che non evita di scadere in più passaggi nel ridicolo involontario, da rocce usate come arma per eliminare i qui feroci predatori acquatici - secondo una credenza ormai consolidata al cinema per quanto erronea - a sacrifici inutili e grotteschi che depotenziano sul nascere qualsiasi ipotetico scenario introspettivo. D'altronde Circondati è un film palesemente improbabile e sgangherato, al quale non viene manco da voler troppo male proprio per via delle sue evidenti, conclamate, ingenuità di fondo.