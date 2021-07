Ciné 2021, da Disney 34 film in 18 mesi, Giulio Carcano: “La sala resta centrale”

La video intervista a Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution, Sales di The Walt Disney Company, a Ciné - Giornate di Cinema 2021 per presentare il listino Disney 2021/2022.

West Side Story: Steven Spielberg sul set

Per la sua decima edizione Ciné - Giornate di Cinema torna dal vivo a Riccione: un'atmosfera elettrica al Palariccione, dove distributori, esercenti e stampa hanno condiviso la gioia di poter finalmente tornare a parlare di listini e sale. Ad aprire la manifestazione è stata The Walt Disney Company, che ha presentato una quantità importantissima di uscite, avendo in programma 12 titoli in questi ultimi sei mesi del 2021 e 22 per il 2022.

Abbiamo parlato del ricchissimo listino Disney insieme a Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution, Sales di The Walt Disney Company che assicura l'intenzione dell'azienda di mantenere centrale il cinema e la sala: "Adesso veniamo da un periodo di emergenza, ma basta vedere i titoli che sono stati annunciati da qua al 2022: parliamo di 12 titoli per il 2021 e altri 22 per il 2022. Quindi il cinema è assolutamente centrale e rimarrà centrale, su questo non ci piove. Anche qui abbiamo visto la differenza tra vedere il trailer sullo schermo del computer e vederlo sul grande schermo, con un sonoro adeguato".

La video intervista a Giulio Carcano

La Fase Quattro della Marvel: la più matura

Eternals: i costumi del film

Con Giulio Carcano abbiamo parlato anche della Fase Quattro della Marvel, che tra film e serie tv offre sempre grande intrattenimento ma tocca temi più maturi, anche molto politici: "Attendo moltissimo Eternals, con la grande curiosità di vedere una regista come Chloé Zhao, che abbiamo visto vincere l'Oscar ad aprile con Nomadland, che è un film allo spettro opposto di un blockbuster come Eternals, alle prese con uno stile diverso da quello indipendente a cui ci ha abituato. Secondo me è giusto che ci sia questa evoluzione. Anche perché si vede anche nei fumetti: rispetto a quelli che leggevo io ai miei tempi, gli stessi Eterni, disegnati dal grandissimo Jack Kirby, sono maturati, sono diventati più complessi, più psicologicamente evoluti. Secondo me questa cosa è fisiologica e assolutamente positiva e consente anche di intercettare dei pubblici diversi da quelli che considereremmo automaticamente associati ai comics".

Marvel: 5 cose che vorremmo vedere nella Fase 4 al cinema

I film Disney in uscita nel 2021

Free Guy: Ryan Reynolds, Taika Waititi e Shaun Levy nella prima foto dal set

Nel 2021 usciranno: Jungle Cruise, Free Guy, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, The Night House, The Last Duel di Ridley Scott, con Adam Driver, Matt Damon, Jodie Comer e Ben Affleck, Ron - Un amico fuori programma, con la voce di Lillo, Antlers, Eternals di Chloé Zhao, con Angelina Jolie e Salma Hayek, The French Dispatch di Wes Anderson, Encanto, West Side Story di Steven Spielberg e*The King's Man.