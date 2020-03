Celebrity Hunted nelle parole di Claudio Santamaria e Francesca Barra: “Ricorderemo il calore della gente"

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo - Claudio Santamaria e Francesca Barra

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è arrivato nel catalogo di Amazon Prime Video in un momento particolare: con tre episodi il 13 marzo e gli ultimi tre venerdì 20, in pieno lockdown per la pandemia di Coronavirus, è strano e spiazzante guardare le otto celebrità protagoniste muoversi liberamente per le strade del nostro paese. Lo spunto della prima serie non fiction italiana di Amazon è infatti semplice: otto vip in fuga, a coppie o da soli, via dai social e con poche risorse a disposizione, una squadra di cacciatori incaricata di rintracciarli e catturarli nell'arco di quattordici giorni. Da Francesco Totti a Fedez insieme allo YouTuber Luis Sal, dal presentatore Costantino della Gherardesca e attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, a Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra, giornalista e scrittrice. Proprio questi ultimi sono i protagonisti della nostra intervista, una chiacchierata che è partita in modo spontaneo dal difficile periodo che stiamo vivendo.

La quarantena e lo streaming

Abbiamo infatti strappato Francesca Barra alla quotidianità familiare, tra impegni casalinghi e vociare delle figlie in sottofondo. Nella sua voce sentiamo lo stesso smarrimento che proviamo noi, tra la reclusione, "i bambini, i compiti a casa" e una spesa "che ci avevano assicurati che non sarebbe stato un problema", ma messa alla prova da una realtà più complessa, tra code e attese anche per lo shopping online. Ma proviamo a lasciarci l'argomento alle spalle e ragioniamo sull'aiuto che i servizi streaming come Amazon Prime Video ci stanno dando in questo periodo in cui siamo costretti in casa e senza poter soddisfare la voglia di cinema: se Parasite e l'ultimo di Muccino sono gli ultimi film visti in sala, come ricorda Claudio Santamaria, tanti altri sono i contenuti fruiti tra le pareti domestiche.

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo - Claudio Santamaria e Francesca Barra in fuga

Ma anche in casa "Io e Claudio guardiamo molti film, facciamo riunioni con i ragazzi, film di famiglia" e con figli di tre, sei e tredici anni coprono tutte le fasce di pubblico, passando dal giallo e il thriller a serie più adatte alle ragazze. "Al di là del genere" ha spiegato infatti Claudio Santamaria, "il gusto maggiore è la condivisione", il poter guardare qualcosa insieme. Tra le ultime cose viste, quella che più l'ha colpito è l'ultima fatica di Paolo Sorrentino, The New Pope, che ha trovato anche superiore a The Young Pope: "L'ho detto a Paolo che secondo me è la cosa più bella che ha fatto" ci ha detto l'attore, "ha fatto galoppare ancora di più la fantasia e libertà creativa nel raccontare questa figura che diventa come una specie di mina vagante all'interno del Vaticano. È un'idea pazzesca!"

Le 30 serie TV su Amazon Prime Video da vedere

Perché Celebrity Hunted

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo - una foto del cast

Il cuore della nostra conversazione è stato ovviamente Celebrity Hunted: Caccia all'uomo e ci siamo fatti raccontare come è nata la loro partecipazione allo show Amazon. "Ce l'hanno proposto in coppia," ci ha spiegato Francesca Barra, "in una fase in un cui era la cosa giusta al momento giusto perché entrambi liberi da impegni professionali che avremmo iniziato di lì a poco" ma ci parla anche di un momento particolare per lei, in cui "avevo bisogno di staccare, di uno stimolo e anche lo staccarci dai social ci interessava come esperimento personale e sociale." Importante l'affiatamento con Claudio, un rapporto di complicità e l'"essere complementari, perché io ho l'ansia del controllo mentre lui è bravissimo nel risolvere l'imprevisto e ci sembrava che potessimo essere dei concorrenti perfetti per questo tipo di gioco."

Vivere senza social

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo - Il cast

Un gioco in cui Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono divertiti molto, nonostante difficoltà e piccoli imprevisti: "sono partita con un'influenza intestinale" ci ha raccontato Francesca, "mi è venuta la mattina della partenza dal Colosseo". Da lì, però, la strada è stata lunga e la prima tappa della coppia di fuggitivi è stata a Napoli. Una loro decisione? "Non c'è nulla di scritto" ci hanno assicurato Francesca e Claudio, "e probabilmente li abbiamo fatti impazzire perché abbiamo cambiato tutto quello che potevamo cambiare. L'unica cosa certa era che ci saremmo avvicinati ai luoghi a noi più familiari e cari, ma abbiamo vissuto alla giornata e combinato di tutto!" Unica richiesta da parte della produzione è stata di raccontare la loro storia a fine giornata, ma senza incoraggiare quell'aspetto morboso che spesso i reality finiscono per avere.

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo - Fedez e Luis Sal

Eppure è ovvio che sia il loro status di celebrità a fornire la marcia in più per lo show (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo), quel cercare di passare inosservati tra la gente. "Infatti ci fermavano continuamente" ha raccontato Francesca Barra, spiegando che Claudio Santamaria è "l'uomo più buono del mondo" e gli dispiaceva non concedere un selfie a chi lo fermava, ma se avessero pubblicato qualcosa li avrebbero scoperti subito "allora lo tiravo via, mi sono trovata a fare la parte della cattiva", mentre un paio di volte la foto è stata concessa, ma con la preghiera di non pubblicarla "o pubblicarla il giorno dopo" ha specificato Claudio, "per sviare gli inseguitori!" Di una cosa però Francesca è certa: "Stare lontani dai social si può, stare lontani dai propri affetti è più difficile!"

La strategia nella fuga

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo - Gli hunters

La cosa più curiosa, quando li abbiamo raggiunti telefonicamente, è che non avevano ancora visto nulla di Celebrity Hunted montato e pronto per la trasmissione, né si erano confrontati con gli altri partecipanti sulle strategie adottate. "Abbiamo fatto una cena tutti insieme" ci hanno raccontato "ma senza dirsi nulla al riguardo. Forse perché siamo curiosi di vedere quello che ognuno ha combinato, ci piace l'idea di scoprirlo." Una segretezza che rispecchia quella della produzione, perché il riserbo era stato mantenuto quasi fino all'inizio della lavorazione dello scorso settembre anche per quanto riguarda gli altri partecipanti.

Celebrity Hunted: Claudio Santamaria e Francesca Barra in fuga

La coppia ha affrontato l'esperienza senza programmare molto e questo ha avuto vantaggi e svantaggi. Tra questi ultimi sicuramente la poca scelta nel cibo, non potendo andare in ristoranti ma affidandosi a quanto veniva loro offerto, quindi soprattuto pane, pasta e pizza. Un piccolo contro, secondo Claudio, perché "il fatto di aver programmato solo alcune cose, che pure sono state tradite per le contingenze quotidiane che ci hanno portati a fare altro, è stata una buona strategia." Ricorda per esempio l'essersi ritrovati nel mezzo di un bosco incerti su dove andare, ma di essersi detti "Intanto facciamo una passeggiata e godiamoci questo luogo meraviglioso. Mi ha divertito questa parte di lasciarsi andare all'imprevisto."

Cosa resterà di Celebrity Hunted?

Venezia 2019: Claudio Santamaria al photocall di Tutto il mio folle amore

Tornati alla normalità si sono resi conto della vita che è andata avanti in loro assenza, ma ora Claudio Santamaria spera di poter finire la serie Mediaset Inchiostro come piombo, sul giornale L'Ora di Palermo, la cui lavorazione è stata interrotta a due settimane dalla fine per l'emergenza Coronavirus: "Tenendo conto delle priorità del caso, delle persone che hanno perso la vita per questo virus e quelle che si stanno prodigando per salvarne molte altre, interrompere così un lavoro in cui stai dando tanto da sei mesi è svilente". Dei giorni in fuga di Celebrity Hunted portano con loro il ricordo dell'esperienza vissuta. "A me sono rimaste nel cuore le persone che ho incontrato, che ci hanno aperto la porta senza conoscerci" ci dice Francesca, "persone che non dimenticherò mai, che sono l'Italia migliore, quella accogliente e generosa."

Claudio Santamaria e Francesca Barra in un momento romantico di Celebrity Hunted

Le fa eco Claudio, che condivide il suo pensiero e aggiunge: "Sono state fondamentali in questo gioco. Il calore e l'ospitalità della gente che si è messa a disposizione e si è divertita a giocare con noi." Gli è rimasta, però, anche una dose di nostalgia di questa esperienza: "Da ragazzino uno dei miei giochi preferiti era guardie e ladri. Lo facevi una volta, ma poi potevi rifarlo dopo un'ora, un giorno, una settimana. Mi è rimasta la nostalgia di poterlo rigiocare questo gioco. Sarebbe interessante nella prossima edizione utilizzare qualcuno dei fuggitivi come cacciatore, mi piacerebbe tantissimo essere cacciatore." Staff di Amazon Prime Video, fatevi avanti!

Claudio Santamaria, a Giffoni il supereroe della porta accanto