C'è ancora domani, i record continuano: è in vetta anche alle vendite homevideo con una Collector's Edition

Il film di Paola Cortellesi campione di incassi arriva in homevideo con una Collector's Edition blu-ray targata CG-Vision e balza subito in vetta alle vendite. Elegante la confezione slipcase, ottima la qualità tecnica, bello il booklet ma ci aspettavamo qualche extra in più.

C'è ancora qualcosa da dire sul fenomeno C'è ancora domani? Sì, perché dopo aver stracciato ogni tipo di record, ora il film di Paola Cortellesi ha affrontato di petto la sfida dell'homevideo e l'ha già vinta. Dopo aver prodotto numeri pazzeschi al botteghino con quasi 37 milioni di euro incassati in Italia (oltre 40 considerando il botteghino francese) e aver fatto incetta di premi (su tutti i 6 David di Donatello), adesso il film che ha riportato milioni di italiani al cinema e che era già uscito in streaming, appena approdato nel mondo del disco fisico è già in testa alle classifiche di vendita.

La Collector's Edition di C'è ancora domani con il booklet

Dopo la travolgente apoteosi nelle sale e gli ottimi riscontri in streaming, C'è ancora domani ha quindi ancora il potere per stupire, facendo breccia tra i fans del film anche in homevideo. L'immediato primato nelle vendite è anche il frutto dell'ottima edizione che CG e Vision hanno sfoderato per il film, facendo le cose in grande con un'elegante Collector's Edition disponibile sia in DVD che in blu-ray.

La Collector's Edition: slipcover, due artwork e un booklet di 28 pagine

La cover della Collector's Edition di C'è ancora domani

Noi grazie a CG Entertainment abbiamo potuto apprezzare proprio l'edizione più prestigiosa in alta definizione di C'è ancora domani. Il disco blu-ray è contenuto in un'amaray avvolta da uno slipcase di cartone con artwork alternativo rispetto all'amaray. All'interno della confezione è incluso un Booklet inedito e illustrato di 28 pagine appositamente realizzato dal titolo "Delia e le altre - Il lungo cammino verso la libertà" a cura di Lucia Pavan, che ripercorre alcune delle tappe fondamentali, in termini di diritti e di tutele, raggiunte dalle donne dall'unità d'Italia a oggi, in piena attinenza con le tematiche del film. All'interno, comunque, ci sono anche due pagine che descrivono tecnicamente la sequenza d'apertura del film e il significato del formato video iniziale a 1.33:1 che poi si allarga.

Video con bianco e nero incisivo e un audio coinvolgente

Emanuela Fanelli e Paola Cortellesi in una scena di C'è ancora domani

Sul piano tecnico il blu-ray di C'è ancora domani non tradisce le attese e ha tutti i numeri e le qualità per essere apprezzato anche in homevideo. Il video presenta un buonissimo dettaglio, sia negli espressivi primi piani dei protagonisti che negli interni dell'abitazione, ma anche negli esterni del quartiere romano dove si svolge il film. Ma soprattutto possiamo ammirare un bianco e nero convincente, incisivo e ben contrastato, con un'ampia gamma di grigi. Si registra una leggera grana, soprattutto nelle scene più scure, nelle quali la flessione del dettaglio è comunque limitata, perché il quadro si mantiene sempre compatto.

Paola Cortellesi in fila durante una scena corale

L'audio in DTS HD 5.1 fa egregiamente il suo dovere con dialoghi puliti e dal buon timbro, mentre l'ambienza è generalmente un po' timida ma qundo c'è da tirar fuori i muscoli, come ad esempio nella scena della bomba, allora anche il reparto si fa sentire con una soddisfacente spazialità e una buona entrata dei bassi. Efficace soprattutto la riproduzione delle belle canzoni che caratterizzano il film, che riescono a coinvolgere tutti i diffusori e a dare una sensazione di suggestivo avvolgimento allo spettatore.

Extra pochi, brevi ma interessanti

Una curiosa espressione di Valerio Mastandrea

Gli extra della Collector's Edition di C'è ancora domani sono discreti, ma non arrivano a venti minuti di durata e francamente ci aspettavamo qualcosa di più per un film di questa portata, anche se non va dimenticato il ricco booklet presente. I contenuti speciali sul disco sono comunque interessanti e iniziano con Esordio alla regia (2') incentrato ovviamente sulla riuscitissima prima volta dietro la macchina da presa di Paola Cortellesi e di come l'attrice ha saputo gestire con grande abilità il doppio ruolo.

C'è ancora domani: Francesco Centorame e Romana Maggiora Vergano in una scena del film

A seguire troviamo poi Il cast (2') dedicato alle scelte per l'interpretazione di alcuni personaggi, e quindi La troupe (1' e mezzo), sul lavoro di altri fondamentali figure per il film. A chiudere, oltre al trailer, il contributo più importante, un backstage di 11 minuti che regala numerosi dietro le quinte e momenti vissuti sul set durante le riprese, intervallati da interventi di regista e cast.