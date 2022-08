Cameron Diaz: i suoi 10 migliori film per augurarle buon compleanno

In occasione del 50° compleanno di Cameron Diaz, Regina delle commedie romantiche ma sorprendente anche in alcuni ruoli più drammatici, abbiamo scelto i suoi 10 migliori film per celebrarla, da The Mask a Vanilla Sky.

Ashton Kutcher e Cameron Diaz in una sequenza del film Notte brava a Las Vegas

Attrice principalmente comica ma che ha dimostrato anche sorprendenti doti drammatiche, di una bellezza che ha fatto impazzire molti spettatori e spettatrici e non solamente Ben Stiller al cinema, Cameron Diaz è universalmente amata. È arrivata al 50esimo compleanno unendo fascino e simpatia e - complice il suo ritorno in scena dopo 4 anni, dal ruolo nel film musical Annie a quello accanto a Jamie Foxx nel film Netflix dal titolo azzeccato Back in action - abbiamo pensato di celebrarla. Regina delle commedie romantiche, si è fatta amare anche in Bad Teacher accanto a Jason Segel, Notte brava a Las Vegas al fianco di Ashton Kutcher, La cosa più dolce vicino a Christina Applegate, o in ruoli più impegnati come The Counselor di Ridley Scott e La custode di mia sorella con Abigal Breslin... e infine come voce di Fiona nella saga di Shrek! Ma ecco i 10 migliori film di Cameron Diaz secondo noi... e i vostri?

10. Charlie's Angels (2000)

Charlie's Angels: Lucy Liu, Cameron Diaz e Drew Barrymore in una scena

Partiamo dal sequel cinematografico targato anni 2000 della serie cult anni '70 Charlie's Angels in cui Cameron Diaz ha dovuto indossare i panni super action e pop di un'agente altamente preparata, insieme a Drew Barrymore e Lucy Liu, mescolando spy story e comedy per un risultato scoppiettante, tanto da aver avuto un seguito Charlie's Angels - Più che mai nel 2003 e un ulteriore remake/reboot nel 2019.

9. In Her Shoes (2005)

Cameron Diaz e Toni Collette nella commedia In Her Shoes - Se fossi lei

Una commedia a due dove Cameron Diaz, accanto a Toni Collette, mostra la propria bravura nel mixare dramma e commedia: le due attrici interpretano due sorelle agli antipodi che, dopo un evento traumatico, si ritrovano a vivere due vite parallele. Cosa comprenderanno alla fine dopo aver vissuto In Her Shoes - Se fossi lei della vita dell'altra?

8. The Mask (1994)

themask4

Il debutto sul grande schermo di Cameron Diaz è anche il film che la rende subito amata e apprezzata. Merito del compagno di set, Jim Carrey, e del soggetto del film, The Mask - Da zero a mito, adattamento dell'omonimo fumetto del 1989 di John Arcudi e Doug Mahnke. 21enne già famosa, la sua Tina Carlyle fa subito impazzire gli spettatori.

7. Gangs of New York (2002)

Cameron Diaz in una scena di Gangs of New York

Tra i grandi registi con cui ha lavorato Cameron Diaz c'è Martin Scorsese per Gangs of New York, girato anche in Italia a Cinecittà insieme a Daniel Day-Lewis e Leonardo Di Caprio. Al centro della pellicola la Grande Mela di fine '800, nel pieno della criminalità organizzata, dalle atmosfere immediatamente riconoscibili del Maestro con quel sapore squisitamente retrò.

6. Ogni Maledetta Domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: Camero Diaz

Altro giro, altro grande regista per Cameron. Tocca a Oliver Stone, che l'ha scelta per Ogni Maledetta Domenica, accanto a Al Pacino, Matthew Modine e Michael J Fox. Un film drammatico e delicato che ha permesso all'attrice di dimostrare il proprio talento drammatico oltre che comico, in un ruolo molto americano: la presidentessa di una squadra di football.

5. Vanilla Sky (2001)

Cameron Diaz in una sequenza di Vanilla Sky

Spazio anche alle pellicole indie in questa classifica con Vanilla Sky, il film di Cameron Crowe dove la Diaz affianca Tom Cruise, Penélope Cruz e Kurt Russell suscitando grande interesse da parte del pubblico. Un thriller sentimentale quasi grottesco che nasconde più di qualche sorpresa e asso nella propria manica.

4. Tutti Pazzi per Mary (1998)

Tutti pazzi per Mary - Cameron Diaz nella famigerata scena del 'gel'

Grandissimo successo pop per Cameron Diaz dopo The Mask, Tutti pazzi per Mary la farà entrare di diritto nell'Olimpo delle commedie americane, in questo caso leggermente spinte e provocatorie. Lei e il mattatore Ben Stiller fanno faville, mentre interpreta la Mary del titolo ed è protagonista di quella celebre scena diventata cult, che coinvolge un particolare "gel per capelli".

3. L'amore non va in vacanza (2006)

Jude Law e Cameron Diaz in una sequenza del film L'amore non va in vacanza

A proposito di commedie romantiche, perché non una che unisca anche il Natale come L'amore non va in vacanza? Cameron è protagonista accanto a Kate Winslet nei panni di due donne che si scambiano le case e imparano moltissimo dalla vita dell'altra, uomini compresi, interpretati da Jude Law e Jack Black. Lei e Jude Law formano una coppia dolcissima che riserverà più di qualche sorpresa, così come la celebre battuta "È come la mia Barbie!" riferito al personaggio della Diaz.

2. Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Matrimonio

Una delle romcom per eccellenza in cui Diaz interpreta in realtà "l'altra" che alla fine però vince il banco. Il matrimonio del mio migliore amico ci regala tutta la bravura di Cameron nell'interpretare anche un ruolo che di base poteva risultare antipatico e invece l'attrice riesce a compiere la magia. Proprio come quella romantica e amaramente ironica del film.

1. Essere John Malkovich (1999)

Cameron Diaz in una scena di Essere John Malkovich

Al primo posto di questa classifica mettiamo un film davvero particolare, a metà tra l'indie e il celebrativo, come Essere John Malkovich. Nato dalla penna di Charlie Kaufmann, vede Cameron Diaz in un ruolo inedito e né comico né drammatico accanto a John Cusack, per una pellicola che racconta la fama e la notorietà in modo assolutamente originale.

