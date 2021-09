Le 10 migliori serie animate di supereroi

Invincible: Mark in una scena della serie Prime Video

Se negli ultimi vent'anni i supereroi hanno cominciato ad andare per la maggiore al cinema, con uscite multiple ogni anno (ultimamente anche per lo stesso studio/franchise, come accaduto con i mondi cinematografici di Marvel e DC), sul piccolo schermo, soprattutto in forma animata, sono parte integrante dell'immaginario collettivo da molto prima, già dagli anni Sessanta quando è uscito il primo adattamento di Spider-Man che ha reso immortale la celebre sigla del Tessiragnatele, ancora oggi usata per film e affini ("Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can..."). Abbiamo voluto passare in rassegna dieci titoli particolarmente rappresentativi, dal 1987 a oggi, che si tratti di eroi classici o di riletture più strambe o estreme. La classifica è in ordine cronologico.

1. Tartarughe Ninja alla riscossa (1987-1996)

Nonostante l'origine parodistica del progetto (si faceva il verso al Daredevil di Frank Miller), il fumetto delle Tartarughe Ninja era tutt'altro che roba da ridere, con un tono molto cupo e maturo. L'esatto contrario della prima, storica trasposizione televisiva, Tartarughe Ninja alla riscossa, dove si punta allegramente sull'ironia e sul rapporto disfunzionale tra i quattro protagonisti. Fondamentale anche il contributo della colonna sonora, firmata anche da Chuck Lorre, oggi noto produttore di sitcom, che sostiene di non aver mai ricevuto royalties per la celeberrima sigla, ancora oggi punto di riferimento sonoro per l'universo delle Tartarughe a pari merito dei temi musicali di Superman e Spider-Man. Dettaglio curioso per chi volesse recuperare la serie in lingua originale: nelle prime tre stagioni la voce di Shredder è quella di James Avery, alias Philip Banks in Willy, Il Principe di Bel Air.

2. Darkwing Duck (1991-1993)

Anche qui si punta molto sul ridere, ma con una componete postmoderna aggiuntiva: Darkwing Duck è infatti la storia di un supereroe per cui la giustizia passa in secondo piano al confronto con la fama che deriva dalle sue attività notturne. Curioso, quindi, che questa fosse una produzione Disney, all'epoca ancora piuttosto avversa al concetto di quello che a tutti gli effetti è quasi un antieroe, sicuramente molto diverso dai protagonisti delle altre serie animate che componevano il palinsesto del cosiddetto Disney Afternoon. Basti pensare che gli autori riuscirono addirittura a creare un episodio, andato in onda senza censure ma poi sostanzialmente sparito dalla circolazione, dove si parla di patti con il diavolo. È in lavorazione il reboot per Disney+.

3. Batman (1992-1997)

Influenzati dal successo del film di Tim Burton, Bruce Timm e i suoi collaboratori decisero di portare Batman sul piccolo schermo, restando fedeli all'anima dark del personaggio nei limiti di quanto fosse concesso dalla censura ai tempi (particolarmente contenziosa fu la figura di Robin, invecchiata per la serie al fine di non avere un assistente troppo giovane dato il contesto pericoloso in cui opera l'alter ego di Bruce Wayne). Un elemento reso possibile anche dalla scelta di usare colori chiari su carta nera per creare il mondo di Gotham City, replicando le atmosfere noir tipicamente associate al personaggio. Una serie che ha fatto la storia della DC Comics, introducendo un'icona come Harley Quinn e regalandoci uno dei migliori Joker in assoluto, da ascoltare in inglese per apprezzare il sorprendente e terrificante lavoro di Mark Hamill.

4. Insuperabili X-Men (1992-1997)

Nello stesso periodo in cui debuttava Batman, anche in zona Marvel si decideva di trasporre in versione animata una delle proprietà storiche della casa editrice. Ecco, quindi, Insuperabili X-Men, che replicava toni e atmosfere del fumetto nei limiti del possibile (per ovvi motivi, i comportamenti più brutali di Wolverine furono edulcorati) e portava sul piccolo schermo storie iconiche come quella di Fenice Nera, che occupò praticamente l'intera terza stagione (e vale la pena rivisitarla alla luce dei due non eccelsi tentativi di portare quella saga al cinema). Ci sono state altre serie basate sul mondo mutante, ma in termini di ambizione questa, come da titolo italiano, rimane insuperabile.

5. Spider-Man - L'Uomo Ragno (1994-1998)

Non ha la mitica sigla del 1967, ma per il resto Spider-Man - L'Uomo Ragno è un ottimo lavoro di adattamento, tra i più completi in termini di resa del mondo del personaggio, galleria di comprimari e cattivi e l'uso di determinati racconti come ispirazione. Manca all'appello giusto Gwen Stacy, che gli autori esclusero perché non se la sentivano di dare spazio a una figura che, anche solo per venire incontro alle aspettative dei fan, avrebbero poi dovuto uccidere. Visivamente accattivante e ben scritto, lo show ha anche il merito di averci dato, quasi dieci anni prima dei film di Sam Raimi, un altro J. Jonah Jameson con cui tutti gli altri si devono misurare, almeno in televisione.

6. The Mask (1995-1997)

Come per le Tartarughe Ninja, anche per The Mask (prima come film e poi come serie TV) si decise di deviare dai toni più violenti del materiale di base, e il risultato fu un franchise che ancora oggi conquista fan nel mondo intero. La serie, nata sulla scia del film e inizialmente limitata dallo stesso (Rob Paulsen, scritturato per il doppio ruolo di Stanley Ipkiss e Mask, dovette far presente ai produttori che per forza di cose non gli potevano chiedere di essere il clone di Jim Carrey, nonostante lo imitasse alla perfezione), è ancora più folle del lungometraggio, tra mondi paralleli e bislacchi crossover (esiste un episodio dove Stanley incontra un certo Ace Ventura). Divertimento assicurato, con risultati "sfumeggianti".

7. Superman (1996-2000)

Dopo il successo del vigilante di Gotham, Bruce Timm e compagnia bella hanno deciso di affrontare le avventure dell'ultimo figlio di Krypton con Superman, ambientandole nello stesso mondo e dando così il via ufficiale al DC Animated Universe. E come per Batman, l'universo di Kal-El è reso in modo completo e approfondito, anticipando anche alcune delle tematiche esplorate di recente al cinema (il finale, dove Superman è inizialmente manipolato da Darkseid, esplicita che lui dovrà riguadagnarsi la fiducia dei cittadini di Metropolis). Anche qui, in alcuni casi, si può parlare della versione definitiva di certi personaggi per quanto concerne l'adattamento: chi potrà mai rivaleggiare con il Brainiac animato?

8. Batman of the Future (1999-2001)

E se un giorno Batman fosse costretto a ritirarsi? È ciò che accade in Batman of the Future, dove Bruce Wayne, e per l'età e per il suo codice morale che rischia di vacillare, appende il mantello al chiodo e si ritira a vita privata fino al momento in cui fa la conoscenza del giovane Terry McGinnis, che diventa il nuovo Uomo Pipistrello sotto la supervisione del predecessore. Un racconto futurista che aggiunge elementi cyberpunk al tono noir della prima serie, di cui condivide l'universo narrativo (difatti Bruce in originale è sempre il mitico Kevin Conroy, qui costretto a invecchiare la propria voce con ottimi risultati). Si parla da tempo di un possibile adattamento cinematografico, ma difficilmente sarà all'altezza dello splendore visivo e tematico della serie.

9. Justice League (2001-2006)

Ultima produzione del DC Animated Universe (salvo alcuni film usciti direttamente in DVD e tecnicamente legati al franchise), Justice League è il culmine di oltre dieci anni di lavoro da parte di Timm e dei suoi collaboratori, con un'ambizione sfrenata che si traduce in un magnifico serial corale, soprattutto dalla terza stagione in poi quando la formazione della squadra diventa più fluida da un episodio all'altro (merito anche di ordini dall'alto che proibivano l'uso dei personaggi dell'universo di Batman e di conseguenza limitavano anche la presenza di Batman stesso). Quando pensiamo a cosa vorremmo vedere in un film della Justice League fatto come si deve al cinema, non pochi elementi sono riscontrabili qui.

10. Invincible (2021-presente)

Dalla televisione lineare allo streaming, la transizione si fa notare anche in termini di ciò che è concesso mostrare: Invincible, basato sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, riprende elementi narrativi già noti ma li porta sullo schermo con una brutalità inaudita, espressa anche dalla schermata del titolo che di episodio in episodio si tinge sempre più di rosso sangue. Un ricambio anche generazionale, come si evince da una trama che contrappone i giovani eroi di oggi alle gesta dei genitori, con ramificazioni che non abbiamo ancora finito di vedere, essendo lo show tuttora in corso su Amazon Prime Video.