Black Rabbit, New York e una strana coppia. L'incontro con Jude Law e Jason Bateman

I due attori sono i protagonisti della miniserie Netflix sviluppata da Zach Baylin e Kate Susman. E dicono: "Ci vogliamo bene, per questo siamo così credibili come fratelli".

La coppia che non ti aspetti per uno show dal carattere metropolitano. Jude Law e Jason Bateman sono i protagonisti di Black Rabbit, serie Netflix creata da Zach Baylin e Kate Susman che, nemmeno a dirlo, è immediatamente balzata al primo posto tra le serie più viste in piattaforma. Al centro del pitch narrativo due fratelli dal rapporto decisamente complicato, reso ancora più focoso quando Vince (Bateman) torna a New York - da ricercato -, cercando di reintegrarsi con il fratello Jake (Law) proprietario di uno dei locali più cool di Manhattan. Va da sé che i guai non tarderanno ad arrivare.

Black Rabbit e le vibrazioni di New York

Jude Law e Jason Bateman in Black Rabbit

New York City, con la sua vibrante scena notturna (peculiarità, le molte scene girate in esterno), è una parte importante di Black Rabbit, come sottolinea lo showrunner Zach Baylin, che abbiamo incontrato su Zoom: "Molte scene state girate correndo e sparando per le strade di New York, e le persone, il rumore, la sporcizia, le macchine e i taxi e tutto il resto... non potresti ricrearlo da nessun'altra parte". Un pensiero sulla Grande Mela arriva anche dall'altra autrice, Kate Susman, "La location aiuta per suggerire autenticità. I protagonisti sono cresciuti a Coney Island, e siamo riusciti a girare nello storico Great Bar".

Una scena della serie

Così come in Black Rabbit, al centro della conferenza stampa non potevano non esserci Jason Bateman e Jude Law. Nella serie il loro rapporto è una sorta di tira e molla tra amore, rivalità e sopravvivenza. "Siamo stati fortunati ad essere coinvolti anche come produttori", spiega Law, "Il rapporto tra questi due fratelli è alla base della storia. Insieme abbiamo contribuito a dettagliare la relazione. Con Jason mi sono sentito a mio agio, ci piaceva giocare con questa dinamica, spingendoci a vicenda" . Dall'altra parte, Jason Bateman confida che: "C'è una affezione naturale tra noi. Potresti stare con Jude tutto il giorno, e questo aiuta sul set. Se hai cuore, ti dispiace urlare contro di lui in modo credibile. Se hai connessione con una persona la usi come farebbero dei fratelli: potete litigare quanto volete, non vi lascerete mai, sarete sempre uniti". Sul plot, l'attore spiega che "C'è un trauma passato che condividono, e che viene rivelato. E una volta che sai che c'è qualcosa del genere tra loro, capisci meglio le motivazioni. Questo è il punto di svolta di tutta la storia".

Jude Law e Jason Bateman, davanti e dietro la macchina da presa

Per la prima volta insieme, Jude Law e Jason Bateman firmano la serie anche produttori esecutivi. Dunque un controllo totale del progetto, davanti e dietro la macchina da presa. "Per me è una cosa nuova, Jason lo fa da più tempo", spiega Law, "Amo l'opportunità di vedere realizzato qualcosa in cui credi, supportando le persone giuste. A volte mi permette di essere coinvolto in progetti o personaggi in cui forse non sarei presente". Per Bateman, invece, "In prodotti più impegnativi hai bisogno di ogni singolo reparto che faccia un ottimo lavoro e remi nella stessa direzione. E se hai il privilegio di essere a bordo puoi dare una mano, trattando anche con il marketing in modo che rappresenti correttamente l'opera. Tutte queste cose contano davvero se stai cercando di colpire un bersaglio più piccolo".