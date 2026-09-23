Black Clover stagione 2, la recensione del primo episodio: il ritorno di Asta e dei Cavalieri Magici

Nel magico regno di Clover i Cavalieri Magici sono pronti a tentare il tutto per tutto per fermare il folle piano della Dark Triad e salvare i Capitani rapiti. L'asso nella manica in questa missione sarà di nuovo Asta.

Black Clover è, probabilmente, un perfetto esempio del genere battle shonen. Un genere inflazionato e che sfrutta costantemente gli stessi topoi narrativi, in cui la qualità generale è, per essere gentili, altalenante, e che addirittura ricicla caratteri ed eventi tra i vari titoli senza farsi troppi scrupoli. Eppure, se il prodotto è confezionato in maniera almeno dignitosa e riesce in qualche modo a sfruttare al meglio un qualunque elemento positivo, riuscirà comunque a conquistarsi visibilità e anche un pubblico di affezionati fan.

Ultimamente, poi, si è aggiunto un ulteriore elemento interessante: le serie animate tratte dai manga più famosi riescono a elevare il materiale originale con una realizzazione tecnica di tutto rispetto. Basti fare l'esempio degli ultimi episodi My Hero Academia, Fire Force, a quello che sta succedendo con l'ultima parte dell'ultima stagione di Bleach.

Resta da capire se la stessa sorte toccherà anche a Black Clover.

Un regno fatto di magia

Un veloce quanto necessario riassunto: Asta e Yuno sono due orfani, cresciuti in una chiesa/orfanotrofio nel regno di Clover. In questo mondo la magia è onnipresente e tutti sono, più o meno, dotati di qualche potere magico, che si manifesta in un libro magico che accompagna le persone e fornisce loro diversi incantesimi. Tutti, tranne Asta. Al contrario del suo amico e rivale Yuno, Asta è chiassoso (molto chiassoso), rozzo e, soprattutto, completamente senza poteri magici. Lui compensa questa mancanza con una volontà incrollabile e il desiderio di farsi valere e superare i propri limiti grazie ai suoi sforzi e a un allenamento costante.

Una scena dell'anime

Ma, proprio quando i suoi sogni sembrano infrangersi contro la dura realtà, Asta entra in possesso di un inquietante libro magico, nero e con un pentafoglio in copertina. Leggenda vuole che la quarta foglia di un quadrifoglio porti fortuna, ma nella quinta si celi un demone. E il potere che Asta acquisisce è, a tutti gli effetti, demoniaco: l'Anti-Magia, che si concretizza attraverso diverse spade nere che Asta usa per annullare ogni altro incantesimo.

Grazie a questo nuovo potere e alla sua determinazione, Asta entra a far parte dei Black Bull, uno dei gruppi di Cavalieri Magici designati a proteggere il regno di Clover. Nonostante il gruppo sia composto da... pittoreschi elementi, grazie ad Asta i Black Bull iniziano a farsi valere contro ogni avversario e a salvare ripetutamente il loro paese, fino a che il regno rivale di Spade, governato da tre micidiali maghi oscuri, non lancia un devastante attacco e rapisce il loro capitano, Yami, assieme al capitano di un'altra squadra, i Golden Dawn, quella in cui è entrato il talentuoso rivale di Asta, Yuno.

Assalto alla Dark Triad

Il primo episodio della seconda stagione (la prima conta solo 170 episodi...) di Black Clover si apre in media res: Asta è impegnato in un estenuante allenamento con il misterioso vice capitano dei Black Bull, Nacht Faust, nel tentativo di imparare a controllare il potere demoniaco che la sua controparte diabolica, Liebe, potrebbe concedergli.

Asta in una scena

Intanto il Re Mago Julius Novachrono, ancora costretto nel corpo di un ragazzino, ha organizzato un'audace missione di salvataggio per liberare i capitani William e Yami, catturati dalla Dark Triad del regno di Spade e usati come parti fondamentali di un rituale oscuro che potrebbe devastare il mondo intero. A questo scopo Julius ha selezionato i migliori tra i suoi Cavalieri Magici, che si lanceranno in un attacco coordinato nella fortezza nemica per abbattere gli avversari e liberare i prigionieri.

Purtroppo la missione sarà difficilissima: nonostante ogni Cavaliere Magico di Clover sia dotato di poteri devastanti, sul fronte opposto Dante, Zenon e Vanica, i tre tiranni di Spade, possono fare affidamento sui demoni a cui si sono legati, che concedono loro un vantaggio soverchiante. L'unica possibilità per i Cavalieri Magici è che Asta riesca a imparare a padroneggiare in tempo il suo potere, ma l'impresa sembra disperata...

L'ultimo sforzo di Asta

Black Clover, tratto da un manga creato da Yuki Tabata, pubblicato sulla rivista Shonen Jump di Shueisha in Giappone e per i tipi di Planet Manga in Italia, non si è mai fatto troppi problemi sull'essere un'opera fortemente derivativa. Ha anzi insistito nel portare avanti, con una determinazione e una coerenza che le fanno onore, il suo intento di raccontare una storia canonica, sfruttando tutti i cliché e gli stereotipi del genere, senza provare a infiocchettarli in una struttura narrativa innovativa o particolarmente originale.

Un momento della serie

Il meccanismo è ripetuto con devozione a ogni nuova ciclo: scontro, difficoltà, flashback tragico per dare un contesto al personaggio di turno, sblocco del nuovo potere/abilità grazie al coraggio e alla forza di volontà, vittoria, apparizione di un nuovo e più potente avversario e così via, ad libitum.

Di suo Black Clover ci mette momenti di pura commedia slapstick, un sottofondo appena accennato ma efficace di denuncia sociale (il razzismo di chi è dotato di magia potente e nobili natali nei confronti di chi non lo è) e una trama intricata il giusto, con complotti, tradimenti, colpi di scena e, soprattutto, una galleria fin troppo nutrita di personaggi fortemente caratterizzati, anche se monodimensionali. A cominciare proprio da Asta.

Un momento divertente di Black Clover

Volendo azzardare un'analisi metaforica, Asta è Black Clover: nasce fortemente svantaggiato rispetto ai suoi rivali più fighi e dotati (Naruto, Demon Slayer... scegliete voi) e tutto sembra essere contro di lui. Non è bellissimo, non è nobile, non ha nessuna dote particolare se non la caparbia volontà di non mollare e di migliorarsi continuamente. Sembrerebbe destinato al fallimento, eppure non si può fare a meno di volergli un po' bene, e di affezionarsi a lui nonostante (o forse, a volte, proprio grazie a) i suoi innegabili difetti.

L'ennesimo battle shonen?

E di difetti questa prima puntata ne ha mostrati diversi. Che poi sono sempre gli stessi nei che accompagnano la messa in scena dell'anime fin dagli esordi, nel 2017. Black Clover, realizzata dallo studio Pierrot, ha sempre alternato scene e disegni di scarsa qualità con sporadici momenti più spettacolari e curati. Per la S2 Ayakata Tanemura, che già aveva diretto gli ultimi episodi della prima stagione (ripetiamo: 170 e passa episodi) è ora il regista principale della serie, il design dei personaggi è sempre opera di Itsuko Takeda, con la direzione artistica di Yuki Maeda.

Un'immagine di Black Clover

Sicuramente è troppo presto per giudicare la riuscita dell'opera, ma forse è lecito aspettarsi qualcosa di più, visti gli illustri precedenti e il trend di quest'ultimo anno che vede, come abbiamo detto, uno sforzo qualitativo maggiore per chiudere in bellezza questo tipo di serie.