Black Adam in DVD, la recensione: alla scoperta del prodotto più venduto in homevideo

La recensione di Black Adam in DVD: il prodotto Warner, balzato ai vertici delle classifiche di vendita, nonostante i limiti fisiologici del formato è al top per il suo standard con un buon video e un audio aggressivo. Completamente assenti invece gli extra.

Nonostante lo streaming e le funeste previsioni per l'homevideo, in realtà i dischetti non sono mai morti. E restando in ambito homevideo, nonostante il blu-ray e il sempre più dilagante 4K UHD, anche il semplice DVD è ancora vivo e vegeto, anzi raccoglie tuttora i maggiori numeri in fatto di vendite. Soprattutto per grandi titoli di richiamo e di successo, come lo sono sempre quelli dei supereroi. Compreso l'ultimo in ordine di tempo dell'universo DC Comics, ovvero Black Adam.

Black Adam: Dwayne Johnson in un primo piano

E infatti non a caso, appena uscito, proprio il DVD del film diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Dwayne Johnson è balzato in vetta alle classifiche di vendita. Non è certo il modo migliore per rivedere il film, ma sicuramente è quello più semplice, immediato ed economico. Grazie a Warner Bros. Home Entertainment, abbiamo potuto visionare proprio il DVD, per rivedere un DC movie roboante e a tutta adrenalina, nonché le energiche, potenti e muscolari avventure di Black Adam.

Video al top per un DVD, ma il formato ha i suoi limiti

Il DVD di Black Adam targato Warner, presentato in confezione amaray, presenta un video che nonostante i limiti del formato offre comunque uno spettacolo godibile, capace di catturare in maniera efficace l'indubbia ricchezza visiva del film. Certo, come detto il DVD è un formato con molti limiti e se si è abituato a visionare blu-ray HD o addirittura 4K UHD, è naturale che il dettaglio appaia molto morbido e non colpisca certo l'occhio. Inoltre le numerose panoramiche penalizzano parecchio la visione, perché sono questi i frangenti in cui affiorano contorni incerti, aliasing e qualche sgranatura.

Black Adam: una scena del film action

Ma detto questo, va riconosciuto che il video è comunque di grande qualità per lo standard, molto vicino al massimo che può dare un DVD. Soprattutto c'è una buona tenuta nelle scene scure e un'ottima compattezza del quadro nelle numerose sequenze frenetiche di azione, che potevano mandare un po' in crisi la visione e invece riescono a mantenere una loro efficace fluidità. Intenso e variegato anche il croma, che si rivela sempre vivace, colorato e piuttosto ricco di sfumature.

Black Adam, la recensione: Il carisma di Dwayne Johnson per un film DC possente

Audio roboante, aggressivo e ricco di suggestivi effetti panning

Black Adam: Dwayne Johnson in una foto del film

Il reparto dove il DVD può avvicinarsi di più rispetto ai prodotti più performanti, però, è quello audio. Certo, il Dolby Digital 5.1 è una traccia che non può competere con il DTS HD o meno che mai con il Dolby Atmos, soprattutto in film così fracassoni, però bisogna riconoscere che il Dolby Digital presente nell'edizione è di quelli fatti davvero bene: anche qui infatti siamo ai livelli massimi permessi da questo standard.

Black Adam: Dwayne Johnson e Aldis Hodge in una scena

C'è una costante vivacità di tutti i diffusori, con una spazialità accentuata e un asse posteriore aggressivo, con numerosi e precisi effetti panning e una buona energia complessiva, alimentata anche da una soddisfacente resa dei bassi. Ovviamente manca il microdettaglio e soprattutto la muscolarità di una traccia lossless, ma vi assicuriamo che lo spettacolo sonoro è comunque assicurato. In questa edizione DVD, ed è un peccato, non troviamo però nessun extra.

Black Adam: perché è il supereroe di cui avevamo bisogno