Below, recensione: la serie con Josh Hartnett unisce thriller e dramma ecologico

Below, la miniserie horror Netflix con Josh Hartnett, Mackenzie Davis e Charlie Heaton è un incubo venuto dal mare che mischia diversi generi e temi.

Con Mike Flanagan volato su altri lidi e capace di sfornare subito un gran titolo come Carrie, c'era bisogno di trovare altri titoli in grado di proporre tensione e brividi agli utenti Netflix in questo mese che porta ad Halloween. E lo facciamo da subito grazie a Below, presentata in anteprima al festival di Toronto e finalmente in piattaforma.

Il protagonista Josh Hartnett in una scena

La serie Netflix creata da Jesse McKeown di The Umbrella Academy e The Sinner non si limita ad attingere all'immaginario dei mostri marini, ma tratteggia parallelamente l'efficace spaccato di una cittadina e propone una inquietante riflessioni sul problema, sempre più evidente e drammatico, del cambiamento climatico. Nel cast volti noti come Josh Hartnett, Mackenzie Davis e la star di Stranger Things Charlie Heaton rappresentano un ulteriore motivo di interesse per il pubblico della piattaforma streaming.

Il mistero di Snook's Arm

Il dramma inizia nel passato del protagonista

Ambientata sulle aspre e gelide coste di Terranova, in Canada, Below ci porta nell'isolato e immaginario villaggio di pescatori di Snook's Arm. Quando strani e inquietanti fenomeni iniziano a verificarsi nelle acque circostanti, a cominciare dal macabro ritrovamento di fenicotteri morti in un ecosistema a loro estraneo, la comunità capisce di dover affrontare una minaccia insondabile. Mentre una misteriosa creatura marina inizia a terrorizzare la zona, il pescatore Calvin Penney e la sua famiglia si ritrovano a dover lottare per la propria sopravvivenza, unendo le forze con una ricercatrice marina in visita. Ad aggravare la situazione, le crescenti tensioni politiche interne: i residenti sono infatti divisi, incerti se accettare o meno un incentivo governativo per abbandonare definitivamente la loro terra e il loro stile di vita.

Il cast di Below: Josh Hartnett, Mackenzie Davis e i volti di Snook's Arm

Se l'atmosfera gelida di Terranova è la grande coprotagonista della serie, il peso del dramma umano poggia sulle spalle di un cast in ottima forma, che permette agli autori di creare quel senso di comunità che fa da sfondo alla vicenda ed eleva Below ben oltre i confini del semplice monster movie. A guidare il gruppo troviamo un efficace Josh Hartnett, che dopo i recenti successi tra cinema e TV conferma il suo fiuto per i progetti dalle tinte dark. La sua interpretazione del pescatore al centro della crisi, diviso tra il dramma sepolto nel suo passato, l'istinto di protezione per la sua famiglia e la minaccia insondabile che emerge dalle acque, è insieme intensa e misurata.

Mackensie Davis è tra i protagonisti di Below

Al suo fianco, Mackenzie Davis porta sullo schermo la consueta spigolosità magnetica a cui ci ha abituati in altri progetti sci-fi e thriller, incarnando perfettamente la diffidenza e la tenacia dei residenti storici. Ma la vera attrattiva principale per il pubblico più giovane della piattaforma è senza dubbio Charlie Heaton: smessi i panni di Jonathan Byers in Stranger Things, il giovane attore si cala in un ruolo ambiguo e nevrotico che si incastra alla perfezione nelle dinamiche claustrofobiche del villaggio di Snook's Arm. È proprio attraverso le interazioni di questo microcosmo di personaggi, diviso tra il terrore per le creature marine e l'avidità per i fondi di ricollocamento governativi, che la sceneggiatura di Jesse McKeown trova la sua massima espressione.

Più che un horror, un dramma sociale

Dati questi presupposti, è chiaro che Below non si limita a voler portare su schermo soltanto la lotta dell'uomo contro la natura, come avviene in tanti monster movie, ma fa sì che la creatura marina che minaccia Snook's Arm sia solo uno degli ingredienti di una storia che sa creare tensione, ma racconta anche la storia di una piccola comunità con tutto ciò che comporta in termini di tensioni, conflitti e complicità tra i cittadini.

Una scena della serie Netflix

L'andare ad adagiare il pericolo del mostro marino sul contesto sociale contemporaneo e le conseguenze del cambiamento climatico, con i ghiacci che si sciolgono e l'impatto sui diversi ecosistemi, rende la storia ancor più inquietante, in un modo sottile che riesce a scivolare sotto pelle e lasciare con un brivido anche al termine della visione dei sei episodi. La sensazione che qualcosa del genere possa accadere anche a noi, nella sicurezza della nostra realtà, inizia a essere sempre meno sci-fi e sempre più minaccia concreata.