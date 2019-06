Beautiful Boy, Steve Carell e Timothée Chalamet: “Guardate il film con i vostri genitori”

Beautful Boy: Timothée Chalamet e Steve Carell in una foto del film

La storia del rapporto tra David e Nic Sheff, raccontata in due biografie, una dal punto di vista del padre, Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction, e l'altra da quello del figlio, Tweak: Growing Up on Methamphetamine, è ora un film diretto da Felix Van Groeningen, Beautiful Boy, nelle sale italiane dal 13 giugno. Non c'è niente di più doloroso del veder soffrire chi ci è caro: David Sheff è stato travolto quando ha scoperto che il suo "bellissimo ragazzo", Nic, il figlio che tanto amava e per cui aveva grandi speranze, era entrato nel tunnel della droga.

Dopo Alabama Monroe - Una storia d'amore, candidato all'Oscar per il miglior film straniero nel 2014, Felix Van Groeningen torna a parlare di dolore all'interno di una famiglia, un tema che gli sta molto a cuore, come ci ha detto al BFI Film Festival di Londra, dove Beautiful Boy è stato presentato, dopo essere passato al Toronto Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma: "Amo le storie che parlano del rapporto tra padri e figli. Ho visto che i giovani vogliono andare a vedere questo film con i loro genitori per parlare di cose che non è sempre facile affrontare. È molto importante e spero che questo film riesca a renderlo possibile".

Nel ruolo di David Sheff, giornalista che non si spiega il perché della scelta del figlio, c'è Steve Carell, sempre più quotato e convincente come attore drammatico: "Credo che essere genitore sia il miglior lavoro del mondo: è la cosa migliore che abbia mai fatto. Non credo sia difficile: è stimolante, è frustrante, è la cosa più bella del mondo. La mia vita è completamente cambiata quando ho avuto figli. Ha ridefinito ogni altro aspetto della mia vita. Non la vedo come una cosa difficile, ma come una gioia".

Timothée Chalamet e Steve Carell sono Nic e David Sheff

Nel ruolo di Nic c'è invece Timothée Chalamet, ormai una star amatissima dai giovani grazie al ruolo di Elio in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino: "Nic Sheff è un essere umano reale, vivo e vegeto, credo sia qui adesso: come attore fai sempre i conti con il fatto che le persone potrebbero non amare il tuo lavoro, ma se a lui non fosse piaciuto mi sarei sentito davvero come un impostore. Era questa la cosa che mi preoccupava di più".

Sul red carpet della première londinese erano presenti anche i veri David e Nic Sheff, che nel film vediamo essere uniti da una grande passione per la musica. Quanto è importante condividere le proprie passioni con i nostri genitori? Secondo David Sheff: "Scherzi, crescendo abbiamo ascoltato musica insieme, visto film, facciamo escursioni, Nic è un surfista, quindi facciamo anche surf. Non c'è niente di meglio che poter condividere queste cose con tuo figlio o tua figlia". D'accordo Nic: "Ho sempre apprezzato questo di mio padre: ho sempre sentito che, qualsiasi fossero le mie passioni da giovane, ha sempre mostrato interesse, cercando di capire perché mi piacessero: ha persino ascoltato musica che adesso non ascolterei nemmeno io, ma che mi piaceva da ragazzino. È sempre stato molto paziente con me, cercando di capire cosa stessi passando a livello profondo".