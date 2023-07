Avatar: La via dell'acqua in 4K UHD, la recensione: il più grande spettacolo dopo il Big Bang

La recensione di Avatar: La via dell'acqua in 4K UHD: abbiamo analizzato la bellissima steelbook a tre dischi distribuita da Eagle per scoprire un video mozzafiato e indimenticabile, un audio coinvolgente e oltre tre ore di contenuti speciali.

Dopo aver sbancato i botteghini al cinema con incassi da record, adesso per Avatar: La via dell'acqua è arrivata l'ora dell'uscita homevideo. E non si può mettere in dubbio che in campo homevideo questo sia sicuramente l'evento dell'anno, attesissimo non solo dai fan del film di James Cameron, ma anche dagli appassionati di tecnica, perché certamente la visione su dischetto nel miglior formato video possibile, significa ancora oggi uno step qualitativo importante rispetto allo streaming. La conferma arriva proprio dalla lussuosa edizione distribuita da Eagle Pictures che abbiamo potuto ammirare.

Avatar: la via dell'acqua, un momento drammatico del film

Tra le varie edizioni in uscita del sequel del film del 2009, abbiamo infatti potuto esaminare la steelbook a tre dischi, che contiene la versione 4K UHD, quella blu-ray HD e un terzo disco con oltre 3 ore di contenuti extra. Vi anticipiamo che lo spettacolo, come vedremo in questa recensione, è da leccarsi i baffi, la maniera migliore per gustarsi questo nuovo avventuroso capitolo della saga, nel quale ritroviamo i due protagonisti Jake Sully e Neytiri ancora insieme e con figli al seguito, pronti ad affrontare nuove minacce.

Il video 4K: uno spettacolo mozzafiato

Per partire nell'analisi della bellissima steelbook di Avatar: La via dell'acqua, affrontiamo subito la parte più attesa, ovvero quella video, il cui compito non era affatto semplice: è opportuno ricordare che il film offre qualcosa di pazzesco dal punto di vista visivo, una tecnica inimmaginabile fino a qualche anno fa, soprattutto per le scene subacquee, nonché un design da mille e una notte con creature e ambientazioni da favola. Ebbene il video 4K, in maniera ancora maggiore ovviamente del blu-ray, spazza via subito tutti i dubbi sul fatto che l'assenza di Dolby Vision (riservato alla visione in streaming, che però alla prova dei fatti è inferiore a quella del supporto fisico) fosse davvero penalizzante per la riproduzione della magia visiva di Cameron. Infatti l'HDR10 fa il suo lavoro egregiamente e il risultato, che è poi quello che conta, è che siamo di fronte a un video mozzafiato, praticamente perfetto nella sua bellezza e sbalorditivo nei dettagli, insomma un vero piacere per gli occhi. Merito ovviamente anche del girato originale di altissima qualità tecnica, come la firma di James Cameron garantisce, e di una messa in scena precisa e meticolosa che trova la giusta esaltazione in questa visione casalinga.

Avatar: la via dell'acqua, una foto

Nel mondo fantasmagorico di Pandora, popolato di creature così particolari, il livello di dettaglio è come detto impressionante in ogni momento, anche quelli sulla carta più critici. Ogni particolare ambientale, dalle foglie alla sabbia, dalle goccioline d'acqua alle montagne, è folgorante per chiarezza e nitidezza. E così ogni panoramica, ogni particolare dei Na'vi e delle creature di questo mondo fantastico, in 4K UHD mostrano un significativo passo avanti rispetto al pur ottimo blu-ray, rivelando particolari anche minimi. Tutta la CGI non penalizza in nessun modo l'immagine, che scorre sempre in maniera fluida e organica, molto naturale. Non affiora mai insomma quella sensazione di artificiosità che pure era un rischio concreto per un film di questo genere. Parafrasando una canzone di Jovanotti, almeno sul piano video verrebbe proprio da dire "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang".

Colori, luminescenze e bagliori: da restare a bocca aperta

Avatar: La via dell'acqua, una sequenza del film

Dicevamo del lavoro dell'HDR, che restituisce un mondo cromaticamente meraviglioso, ovviamente dominato dalle tonalità blu e verde acqua (senza trascurare le tonalità più calde in alcune sequenze), ma capace di giocare in maniera perfetta con la luminosità e con i bagliori fluorescenti, anche sott'acqua, e regalare suggestioni in ogni sfumatura più leggera. Il tutto abbinato a un nero solido e profondo, mentre la resa dei riflessi e dei giochi di luce è incantevole. C'è anche la persistente sensazione di notevole profondità, tanto che incuriosisce cosa può dare il film nella versione 3D, non uscita però in Italia. Due parole anche sul blu-ray, per dire che se il distacco dalla visione 4K si avverte sul piano del particolare fine, della miglior emersione degli elementi dalle ombre più scure, della brillantezza cromatica e anche della compressione, va anche detto che per il formato HD resta un prodotto top.

Avatar - The Way of Water: una foto tratta dal film

Audio italiano buono, ma l'Atmos inglese immerge nel mondo di Pandora

Avatar: la via dell'acqua, un'immagine del sequel

Ed eccoci al reparto audio, spettacolare e coinvolgente se si alza il volume in modo adeguato, ma nel quale forse non si arriva alla perfezione assoluta del video. Soprattutto per l'ascolto italiano: la traccia italiana si ferma infatti a un Dolby Digital Plus 7.1, che beninteso è di alta qualità e consente un'immersione totale nel mondo di Avatar: La via dell'acqua. Lo spettatore si ritrova al centro di un mondo fantastico, costantemente circondato da effetti sonori di ogni tipo come nella battaglia finale, mentre l'apporto dei bassi si fa sentire nelle tante scene di azione, nelle violente esplosioni e anche nel movimenti di alcune creature. E anche la resa della colonna sonora è buona.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine del film

Ma di fronte al Dolby Atmos inglese manca qualcosa in termini di grinta, potenza e dettaglio. La traccia inglese permette infatti di entrare davvero in un altro mondo. Anche il rumore di fondo più lieve, qui diventa più ricco e incisivo, le scene subacquee sono ancora più suggestive, la colonna sonora ha un altro impatto, i dialoghi sono più profondi. Ma il divario principale è che il Dolby Atmos consente di sfruttare la verticalità sonora, che fa tutta la differenza del mondo in alcune scene di battaglia e di azione, ma anche nelle scene di pioggia con le gocce che provengono fisicamente dall'alto. I bassi, imponenti e muscolari, hanno un forte impatto, ma forse in qualche frangente sembrano fermarsi un gradino prima del top assoluto, come da tradizione Disney.

Extra strepitosi con oltre tre ore di materiale e un disco dedicato

Avatar: La via dell'acqua, una scena del sequel

Strepitoso anche il reparto degli extra. Ai contenuti speciali è dedicato infatti un blu-ray apposito, il terzo disco nell'edizione, che contiene oltre tre ore di contributi che attraverso una marea di featurette è in grado di sviscerare qualsiasi curiosità sul film, con tanti retroscena, dietro le quinte e segreti sulla realizzazione del fil, tra cui le ricerche compiute da James Cameron e dal team di artisti per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan e ambienti, svelando inoltre i passi in avanti compiuti dalla tecnologia nell'ideazione dell'ecosistema e delle creature marine del sequel.

Tutti i contenuti speciali nel dettaglio, featurette per featurette

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine del film

Si comincia con la sezione Dentro il vaso di Pandora che è la più nutrita: qui si parte con Costruire il mondo di Pandora (9' e mezzo) sull'importanza della computer grafica, e con Le riprese di Pandora (11') sulla motion capture. Si continua con Il mondo sottomarino di Pandora (11' e mezzo) sul design degli elementi subacquei, Le insidiose acque di Pandora (12') sulla difficoltà nella realizzazione delle scene acquatiche, e Il cast originale torna su Pandora (9') sui personaggi già presenti nel primo film. Poi ancora La nuova generazione di Pandora (11') sui nuovi personaggi, La ragnatela di Spider (10' e mezzo) sul personaggio di Spider, La trasformazione in un Na'vi (11') aull'addestramento per assumere davvero la loro identità, e Il Popolo del Reef di Pandora (12') con focus su una comunità specifica.

Avatar: la via dell'acqua, un'inquadratura

Sempre nella prima sezione troviamo ancora Pandora prende vita (15') sugli effetti visivi, La RDA fa ritorno su Pandora (3' e mezzo) sui cattivi del film, I nuovi personaggi di Pandora (10') che è un altro sguardo alle novità della storia, I suoni di Pandora (13' e mezzo) sulla colonna sonora e infine Nuova Zelanda: la casa di Pandora (4' e mezzo) sulla location. C'è poi una seconda sezione denominata Altri contributi dal vaso di Pandora, che contiene I provini (10') con prove sul casting, Gli stuntman (6') su come sono state realizzate alcune scene acrobatiche, Il laboratorio (7') che è il soprannome di alcuni reparti di produzione, e infine La troupe (5' e mezzo) sull'affiatamento del gruppo di lavoro. La terza e ultima sezione, denominata Materiale promozionale e video musicali, contiene il video musicale di quasi 5 minuti di Nothing is Lost (You Give Me Strength) e due trailer cinematografici.