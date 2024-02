Argylle: Matthew Vaughn sul suo musical e un crossover sorprendente

Argylle - La super spia è in sala dal primo febbraio. Ma è anche in libreria: la nuova saga cinematografica di Matthew Vaughn è infatti un progetto ambizioso che unisce film e letteratura. Nella pellicola si raccontano le avventure di Elly Conway (Bryce Dallas Howard), scrittrice di romanzi di spionaggio, il cui personaggio più famoso è Argylle (Henry Cavill).

Argylle - La superspia: Bryce Dallas Howard in una scena del film

Elly Conway è però anche l'autrice misteriosa del libro appena pubblicato, di cui al momento non si conosce la vera identità. C'è chi pensa si tratti di Taylor Swift, ma la notizia è stata smentita. Chissà che non si tratti di Claudia Schiffer, moglie del regista, il cui gatto, Chip, è nel cast di Argylle - La super spia. Del resto l'ex super modella ha scritto un libro su di lui: Blue Chip: Confessions of Claudia Schiffer's Cat.

Nella nostra intervista Vaughn si è sbottonato su due cose: sì, il gatto era la vera diva del set, più di Henry Cavill e Dua Lipa, e, ancora sì, questa nuova saga apre le porte a un crossover con un altro universo cinematografico che lui conosce molto bene.

Argylle - La super spia: intervista a Matthew Vaugn

"Henry Cavill, Dua Lipa e il gatto si sono comportati tutti molto bene. In modo perfetto. Ma il gatto è la vera diva" ci dice Matthew Vaughn nella nostra intervista a Londra, per l'anteprima europea del film Argylle - La super spia. Cavill interpreta la spia del titolo, una creazione della scrittrice Elly Conway, che lo vede ogni giorno nello specchio, pronto a motivarla.

Qualcosa che dovremmo avere tutti, ne è convinto il regista: "Tutti dovremmo avere un Henry Cavill dentro di noi che ci dice: vai bene, devi credere in te stesso. Non devi avere paura di fare un percorso: il primo passo è difficile, ma una volta che l'hai fatto, vai avanti."

Argylle - La super spia: le scene d'azione e il musical

Argylle: Dua Lipa e Henry Cavill in una foto del film

Matthew Vaugh ha una lunga esperienza con le scene d'azione e la musica è un elemento fondamentale: "È un cliché, ma la musica è in linguaggio universale. Quando lavoro con la musica so che il pubblico si può emozionare quanto me. C'è una connessione. Ho fatto molta azione e mi sono reso conto che le scene d'azione e le coreografie dei musical sono molto simili. Impari il ritmo, i movimenti. E quindi stranamente mi sono avvicinato sempre di più al punto in cui ho detto: devo fare un musical! e infatti è quello su cui sto lavorando al momento."

Argylle: Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard e i leoni travestiti da agnelli

Sì, Vaughn sta lavorando a un musical, che pare sia stato scritto da Damein Chazelle, autore di La La Land: "Sto facendo un musical proprio adesso! Stiamo in pre-produzione. È un musical originale. Ma Argylle è stato un esperimento per capire come funzionano."

Argylle e Kingsmen

Se non avete visto ancora il film ATTENZIONE SPOILER! Ma alla fine di Argylle c'è un chiaro riferimento alla saga di Kingsman: crossover in arrivo? Il regista non fa neanche lo sforzo di negare: "Al 100%: tutto quello che dovete sapere è che Argylle indossa abiti di alta sartoria." Sul taglio di capelli di Henry Cavill, discutibile, non vuole però sentire ragioni: " Viene dagli anni '80! È un flat top. Sei italiana, no? Andiamo, gli Italiani e i tagli di capelli: dovete scusarvi per diverse cose!"

Argylle - La superspia: Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard in una scena del film

E infine, due battute dette dal personaggio di Bryan Cranston rappresentano molto il pensiero di Matthew Vaughn. La prima è: "Mi uccide quando un leone si crede un agnello". Al riguardo dice: " Il motto della mia compagnia è ci piace gridare silenziosamente: quindi direi che siamo metà agnelli metà leoni." La seconda invece: "Il rimpianto per il tempo sprecato è sprecare ancora più tempo", cosa che non gli piace affatto: "Vivo così ogni giorno. È una battuta che mi rappresenta. Penso che imparare dai tuoi errori sia importante: devi fare errori per crescere. Devi imparare dai tuoi errori: se non lo fai sei stupido. E per i rimpianti: non si possono cambiare le cose. Il passato è passato. Ma si può imparare dal passato. Quindi sì: non bisogna rimpiangere gli errori, ma imparare da loro."