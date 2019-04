Aquaman in 4K e in Blu-ray, recensione: ecco perchè siamo al top assoluto

Aquaman: il protagonista Jason Momoa in una nuova foto

È diventato, forse un po' a sorpresa, il maggior successo cinematografico di sempre tra i film DC Comics. Chissà, merito della simpatia di Jason Momoa, dei mirabolanti effetti speciali, dell'ironia costante, della bellezza di Amber Heard: fatto sta che Aquaman, film, che rivela le origini e la vita di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, ha funzionato. Senza dimenticare la presenza di due big come Nicole Kidman e William Dafoe. Con queste premesse, anche l'arrivo in homevideo era attesissimo, tanto che Warner Bros. Entertainment Italia ha fatto le cose in grande, con tante edizioni in commercio. Noi possiamo offrirvi la recensione di una delle più prestigiose, quella a due dischi che contiene sia la versione 4K ultraHD che quella Blu-ray.

E vi anticipiamo che quella che andiamo a descrivere, è un'edizione tecnicamente al super top. Di prodotti di altissimo livello, soprattutto per i film di maggior successo, ne girano ormai parecchi. Ma video e audio di Aquaman sono per vari motivi, allo stato attuale, il meglio assoluto. Merito anche di Warner che per la traccia italiana del film diretto da James Wan ha sciolto le briglie a un devastante Dolby Atmos (dopo il debutto di questa codifica in italiano con Animali fantastici 2), sfruttando tutte le potenziali di un action movie così fracassone. Se poi ci agigungiamo anche 100 minuti di extra, il prodotto non può che essere da riferimento.

Aquaman: 5 cose che potreste non aver notato

Aquaman: una spettacolare immagine di Jason Momoa

Il video 4K: il top assoluto. E meraviglia anche il blu-ray

La cover dell'edizione 4K-Blu-ray di Aquaman

Chiariamolo subito: il video 4K di Aquaman è impressionante. E questo nonostante l'origine del girato sia 2K. Il quadro visivo non si presta a critiche. Il dettaglio appare granitico in ogni circostanza, il quadro di una compattezza esemplare, e ricordiamo che stiamo parlando di un film con quantità massicce di CGI e con molte sequenze che devono fornire l'impressione di essere sott'acqua, quindi non certo facili da riprodurre. Come detto il dettaglio è di puro riferimento: i primi piani sono ricchi di particolari, ma tutti gli elementi brillano per profondità e ricchezza di informazioni, anche sui fondali, caratterizzati da una finissima grana. Nessun problema nemmeno nelle scene più scure, con sfumature mantenute integre e perfette. Se il mondo subacqueo e Atlantide spiccano per nitidezza e incantevoli tonalità calde dei colori, conservando anche quella sensazione di sfocatura artificiale in alcuni momenti frenetici, stupefacenti sono anche le scene in superficie, soprattutto quelle mirabolanti di azione che si incastrano in maniera perfetta con paesaggi stupendi e quasi scolpiti (dal deserto alle ambientazioni siciliane), e un croma letteralmente esplosivo che sfrutta tutti i benefici dell'HDR (il rosso dei capelli di Mera sono uno spettacolo). I neri profondi e compatti e una spiccata sensazione di profondità completano un video davvero al top, forse il top visto finora.

Aquaman: Amber Heard in una scena del comic-movie

Per quanto riguarda il blu-ray, restiamo su una qualità di eccellenza assoluta, pur nei limiti del formato che non sono quelli del 4K. Anche qui le oscure profondità sottomarine non sono mai un problema per l'encoder, caso mai qualcosa si sconta sul piano della fluidità delle sfumature e della brillantezza di alcuni colori, pur rimanendo il croma vivido ed esplosivo. E il dettaglio su qualche fondale resta leggermente più morbido. Ma attenzione, senza vedere il 4K, avremmo considerato già il blu-ray come una visione al top. E lo resta, nell'ambito del formato.

Audio: sia benedetto il Dolby Atmos italiano

Aquaman: una sequenza d'azione del film

Le meraviglie continuano anche sul fronte audio, grazie a Warner Bros. Entertainment Italia che ha portato per la prima volta lo standard Dolby Atmos (con core Dolby True HD 7.1 per chi non può sfruttare il formato) in italiano con Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald e ora ha replicato anche con Aquaman. Data la natura del film, qui la codifica viene sfruttata ancora di più e infatti quella italiana si rivela una traccia pazzesca per la spazialità che riesce a regalare a tutti i livelli, oltre che mostruosa per potenza e dinamica. In alcuni momenti le bordate che arrivano dal sub sono davvero devastanti, soprattutto in quelle scene di azione nelle quali è formidabile anche il posizionamento degli effetti, che arrivano da ogni dove, senza soluzione di continuità.

Perfetta la sensazione dell'acqua sovrastante negli scontri sottomarini, nei quali c'è una costante ed efficace sensazione di immersione, ma stupendi anche gli inseguimenti sui tetti nell'ambientazione siciliana, con detriti che sembrano travolgere lo spettatore, messo sempre al centro della scena. Una traccia insomma che per una volta non ha assolutamente nulla da invidiare alla controparte inglese. È presente anche il DTS HD 5.1, ottimo e spettacolare, ma ovviamente inferiore all'Atmos sul piano del puro dettaglio e della precisione nella spazialità, anche se di pari livello sul fronte dei bassi, a tratti forse addirittura più marcati.

Perché Aquaman è diventato il supereroe DC più importante al cinema

Aquaman: Jason Momoa in una scena d'azione

Gli extra: tante featurette per 100 minuti di contributi

Aquaman: una sequenza del film

E veniamo al reparto degli extra, con numerose featurette per oltre 100 minuti di contributi, tutti presenti nel disco blu-ray. Si parte con Going Deep Into the World of Aquaman (19'), che descrive la creazione del mondo sottomarino tra scenografie, costumi e CGI, per proseguire con Becoming Aquaman (13'), ovvero gli allenamenti e la preparazione affrontati da Jason Momoa per il ruolo con clip dal set. A seguire James Wan: world builder (8') sullo stile del regista, The dark depths of Black Manta (7'), intervista a Yahya Abdul-Mateen II che interpreta il principale villain del film, e Heroines of Atlantis (6'), con Nicole Kidman e Amber Heard che parlano dei loro personaggi.

Aquaman: una scena d'azione del film

Poi ancora Villainous training (6') sull'allenamento di Patrick Wilson, A match made in Atlantis (3') con Jason Momoa e Amber Heard che parlano della lavorazione del film con alcuni fuoriscena, e Atlantis warfare (5') sugli effetti visivi, i gadget e le armi progettati per il film. E non è finita. Troviamo ancora Creating undersea creatures (7') sul design delle varie tipologie di creature acquatiche, Aqua-tech (6') sulle riprese con sguardo a fotografia, scenografia e pre-visualizzazione, e Scene study breakdown (11') sull'analisi delle scene più spettacolari e adrenaliniche. Si chiude con Kingdoms of the seven seas (7'), tour dei sei regni con Dolph Lundgren che racconta la caduta di Atlantide, e Shazam! Sneak peak (3'), anteprima del film DC Comics ormai già uscito nelle sale.