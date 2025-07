Notorious Pictures, i film che vedremo: dalla Magnani secondo Guerritore al cinema d'animazione

Commedie, film italiani, titoli internazionali, la proverbiali animazione. Sempre più certezza dell'offerta cinematografica, il listino di Notorious Pictures, presentato da Guglielmo Marchetti, Ceo & Chairman, e da Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Director, riserva diverse sorprese. Presentato nell'assolata Riccione, in occasione di Ciné - Giornate di cinema, il primo titolo che spicca è Anna, biopic dedicato alla figura di Anna Magnani. Attenzione, perché il film è diretto e interpretato da Monica Guerritore, che ha curato anche la sceneggiatura insieme al compianto Andrea Purgatori. Il film si concentra su un periodo cruciale della vita dell'attrice, in particolare la notte del 21 marzo 1956, quando attende di sapere se ha vinto l'Oscar per La rosa tatuata. Dopo l'Oscar, la sua carriera non sarà più la stessa.

Esprimi un desiderio di Wolfango De Biasi

Tutto un altro genere invece per Esprimi un desiderio, presentato in sala dal regista Wolfango De Biasi, con protagonisti Diego Abatantuono e Max Angioni. La trama segue Simone, un orfano condannato ai lavori di pubblica utilità in una residenza per anziani. Qui, si scontra con gli ospiti, capeggiati da Ettore. Nel cast anche Herbert Ballerina e Giorgio Colangeli.

Notorious Pictures: il listino 2025/2026

Notorious confema poi l'offerta animata, con ben due film in listino. C'è Grand Prix, in uscita l'11 settembre, ambientato nel mondo delle corse automobilistiche. La sinossi ufficale racconta di Edda, una giovane topolina e figlia del gestore di un luna park in crisi, che sogna di diventare una pilota. Dopo un incontro disastroso con il suo idolo, il leggendario pilota Ed, Edda si ritrova a doverlo sostituire in incognito per salvargli la carriera. Una visione per tutta la famiglia.

Fin dal titolo, formato family l'horror di La famiglia Halloween, previsto per il 23 ottobre. Il film racconta di Betty, l'unica ragazza senza poteri in una famiglia di maghi nascosti nel regno di Nahwear. Sua madre, Aneska, tenta di tenerla lontana dalla magia per evitare che un incantesimo sbagliato attiri l'attenzione del nonno di Betty, il malvagio Re Murkhart. Rimasta sola, Betty si avventura nel regno di Nahwaer per salvare i suoi cari.

Storie vere e cinema di genere

Film d'impegno sociale e civile per Fiorella Infascelli, che dirige La camera di consiglio. Storia vera che ricostruisce l'atto finale del maxiprocesso di Palermo alla mafia. L'opera si concentra su otto giurati, "blindati" per 36 giorni in una camera di consiglio per decidere condanne e assoluzioni per 470 imputati, offrendo uno sguardo sul più grande processo penale della storia. Ottimi cast Sergio Rubini, Roberta Rigano e Massimo Popolizio. Infine, cinema di genere per Notorius: prossiamente vedremo il survival thriller Deep Water, diretto da Renny Harlyn, con protagonisti Aaron Eckhart e Ben Kingsley.

I film al cinema del listino 2025/2026 di Notorious Pictures