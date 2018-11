Animali Fantastici 2 , Alison Sudol e Dan Fogler: "Ecco le cose più folli che abbiamo fatto per amore"

Nel primo capitolo di Animali Fantastici si sono innamorati: ora Jacob Kowalski, pasticcere americano, e Queenie Goldstein, maga, sempre americana, in grado di leggere nel pensiero, devono affrontare le conseguenze del loro amore, non approvato dalle leggi dei maghi. In Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, diretto sempre da David Yates, nelle sale italiane dal 15 novembre, Jacob e Queenie devono infatti capire cosa fare della loro relazione: lui non vuole mettere in pericolo Queenie, e lei è disposta a tutto pur di sposarlo.

Tra i tanti temi di questa saga, prequel di quella di Harry Potter, il tema della diversità è centrale: i personaggi interpretati da Dan Fogler e Alison Sudol parlano infatti di matrimonio vietato tra maghi e babbani, ovvero matrimoni misti, visti con sospetto, qualcosa che oggi è più attuale che mai. Abbiamo incontrato gli attori a Londra, all'anteprima inglese del film - qui potete leggere la nostra recensione di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald - insieme a Callum Turner, che ha il ruolo di Theseus Scamander, fratello di Newt Scamander (il premio Oscar Eddie Redmayne), Auror che ha un rapporto difficile con il magizoologo, anche perché sta per sposare Leta Lestrange (Zoë Kravitz), di cui Newt era innamorato da ragazzino.

Qual è la cosa più pazza che avete fatto per amore?

Ai tre attori abbiamo chiesto qual è la cosa più pazza che hanno fatto per amore e Alison Sudol ci ha detto: "In realtà l'ha fatta il mio fidanzato: ha preso una barca per l'Antartide insieme a me. È stato folle: se aveste visto questa barca... mi ha detto: 'Certo, vengo!' e abbiamo sofferto il mal di mare per tre giorni. Credeva che sarebbe morto. È stata un'esperienza intensa. È stato piuttosto folle. Meraviglioso." La follia di Dan Fogler invece è culinaria: "Sono diventato un maniaco quando sono nati i miei figli. Quando è nata la mia primogenita sono diventato un leone. Pensavo: mangerò la testa di chiunque tocchi questo bambino! Dopo che mia figlia è nata, mia moglie era tranquilla sul letto, in ospedale, e le ho detto: 'Di cosa hai bisogno, cara? Qualsiasi cosa tu voglia te la prendo' e lei mi ha risposto: 'Vorrei un panino con il formaggio grigliato'. E io: 'Fatto!'. Sono andato al negozio, le ho preso il panino al formaggio grigliato e l'ho dato a lei dicendo: 'Cara, amore della mia vita, ecco il tuo panino al formaggio grigliato'. L'ha aperto e non era grigliato! Era solo formaggio e pane freddo. Sono diventato un maniaco. Le ho detto: 'Aspetta un secondo per favore' e improvvisamente ero Ray Liotta: sono andato in questo posto e ho detto: 'Adesso lo grigli!'. Il tipo non faceva che scusarsi. Ero diventato Michael J. Fox nella scena di Voglia di vincere in cui dice: 'Dammi un fusto di birra!' e i suoi occhi diventano rossi. Ero così: 'Riscalda questo panino!' e poi il tizio l'ha fatto. Ecco cosa ho fatto per amore. È la storia più lunga del mondo."

Combattere la paura

Un altro tema importante del film scritto da J.K. Rowling è la paura: paura di essere soli, di non sapere chi si è. Come possiamo trasformare la paura in energia positiva? Per Fogler: "Dipende da te, dalla tua concentrazione: nella tua mente puoi rendere una cosa davvero gigantesca e spaventosa o la puoi rimpicciolire." Per Callum Turner invece: "Le cose possono essere comunque spaventose, ma l'idea di esse è sempre la cosa peggiore, trasforma tutto in qualcosa di opprimente, invece poi affronti la paura e capisci che non era così difficile." Secondo Sudol: "Bisogna rallentare: questo mondo fa così veloce e ci rende ansiosi. Devi rallentare, prenderti una pausa, fare un respiro profondo e interrogarti. Non voglio dire che non esistano cose tremende in questo mondo, ma dobbiamo abbandonare questo clima di negatività che ci fa fare cose folli." Quindi il segreto per far sparire la paura è rallentare, respirare e mangiare formaggio grigliato? Tutti e tre gli attori hanno detto di sì.

