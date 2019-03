Claudia Gerini ci parla di Amore... e altri rimedi

Amore e altri rimedi è un docu-reality che affronta la crisi di coppia, in onda su Fox Life dall'11 Marzo, ogni lunedì alle 21:55 per otto settimane, e realizzato da Nonpanic Banijay sulla base del format internazionale Seven Year Switch. In questa intervista a Claudia Gerini parliamo del programma che ruota, ogni settimana, attorno a due coppie e una semplice domanda: cosa accadrebbe se due partner in crisi decidessero di separarsi per vivere per un periodo di tempo insieme a uno sconosciuto, parte di un'altra coppia che sta vivendo una situazione simile? A seguire i protagonisti in questo percorso troviamo due psicoterapeuti, Laura Duranti e Gianluca Franciosi, due specialisti nel campo dei problemi relazionali.

A guidare il tutto c'è lei, Claudia Gerini, nel ruolo di una confidente, l'amica con cui ammiccare nel corso della visione, che introduce, accompagna e commenta quanto accade nel montaggio relativo alle due coppie protagoniste della puntata. Un ruolo che ha svolto con simpatia ed entusiasmo, lo stesso che ha dimostrato nel rispondere alle nostre domande, tutte incentrate sull'amore, tema legato allo show e caro a Fox Life, che continua a declinarlo in modi diversi nell'ambito della propria programmazione, originale e non.

Claudia Gerini e l'amore

Cos'hai imparato in più sull'amore?

Che rimango single! (ride) Scherzi a parte, quello che ho imparato è che non c'è una ricetta, anche se le crisi arrivano spesso per gli stessi motivi: la gelosia, percorsi di vita diversi, aspirazione professionale sacrificata al progetto di coppia, il dare per scontato l'altro... quello che ho imparato è quanto sia importante la verità, il tirare fuori il più possibile. In ogni caso, ciò che funziona per una coppia, può non funzionare per un'altra: me ne rendo conto anche confrontandomi con le amiche, vedendo quanto funzionino alcune cose che dall'esterno risultano incomprensibili.

Hai iniziato a parlare d'amore con la tua figlia più grande?

Sì, ne abbiamo parlato, perché la generazione attuale non ha il confronto con i coetanei che avevamo noi, quello del muretto per capirci. Oggi sono tutte comitive virtuali, il social è il loro muretto, però manca la fisicità, la vicinanza. Con lei abbiamo parlato del primo amore, di come lo capisci quando arriva perché ti squarcia il cuore e ti fa sognare, di quanto è bello innamorarsi.

In alcuni casi l'amore si trasforma. Come è possibile mantenere rapporti così buoni con ex partner?

Con tanta pazienza! (ride) Se si è tranquilli con se stessi, è più facile restare in buoni rapporti. Alla fine si antepone la serenità dei figli e ognuno fa la sua vita. Per fortuna di questi tempi le relazioni si chiudono, senza andare avanti tutta la vita infelici, e rimane quell'amicizia e voglia di confidarsi. Si cerca di trovare nel padre, o madre, di tuo figlio un alleato, qualcuno con cui avere uno scambio vero.

L'amore in età matura cambia?

È un po' come il lavoro, quando sei giovane accetti determinate cose che poi in età matura affronti in modo più selettivo. Si è più esigenti da adulti, ma allo stesso tempo ci si prende anche meno sul serio. Da giovani tutto è così importante, mentre da adulti si è più sicuri di sé, si sono acquisiti degli strumenti per capire la realtà. Se si riesce a non essere cinici, allora sono amori belli e forse anche più veri.

Amore e altri rimedi e la fine dell'amore

In questa serie ci sono coppie di ogni tipo, con situazioni diverse, ma tu quando capisci che è arrivato il momento di dire basta?

Si provano tutte le strade, prima di abbandonare ci si mette tanto, specialmente in presenza di un figlio. Ma alla fine ci sono dei segnali così semplici che è difficile ignorarli. Quando ci si sente infelici, o meglio quando non ci si sente più se stessi, non si è più contenti e la vita si appesantisce, forse si è arrivati al punto di non avere più uno scambio sentimentale.

Cosa saresti disposta a fare per salvare una storia in cui credi?

Mettermi in discussione, cercare di cambiare qualche atteggiamento. Magari anche a rinunciare a qualcosa, senza rinunciare a essere se stessi e annullarsi. Ognuno deve andare fuori dalla coppia, in quanto a esperienze e amicizie, per apportare nutrimento alla relazione.

Si può perdonare un tradimento?

Io penso di sì. O almeno si possono perdonare alcuni tipi di tradimenti.

Claudia Gerini e la televisione

L'intrattenimento televisivo riesce a darti qualcosa che non trovi nella recitazione?

No, assolutamente no. Flirto un po' con la tv perché è un mezzo che mi piace e conosco, mi diverte e mi sono esibita mille volte, ma non condurrei mai un programma e non lascerei mai la recitazione. Amori e altri rimedi mi divertiva, a parte per l'argomento che accende e riguarda tutti, anche per il mio trovarmi in un contesto esterno, cinematografico in qualche modo. Strizzo un po' l'occhio all'amica virtuale, sono più dalla parte del pubblico. In passato mi proposero anche il Grande Fratello, ma non sentivo che in quel momento della mia carriera mi potesse servire quell'esperienza.

In questo show fai l'amica. Ma tu, quando hai bisogno di confidarti, chi chiami?

Due mie amiche. Chiara ed Emanuela. Una è una collega, Emanuela Fanelli, mentre Chiara fa tutt'altro lavoro.