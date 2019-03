Amore e altri rimedi: Claudia Gerini racconta gli amori in crisi

Claudia Gerini è pronta a guidarci nel mondo delle coppia in crisi in Amore e altri rimedi, show in onda dall'11 Marzo su Fox Life. Dopo aver affrontato l'amore da tanti altri punti di vista, la rete satellitare si dedica anche a questo aspetto meno approfondito della vita sentimentale, un momento vissuto da tantissime di coppie, ma di cui si è parlato poco in televisione. Un viaggio di otto settimane per raccontare sedici doppie, due a puntata, accompagnati dagli esperti del campo Laura Duranti (psicologa e sessuologa) e Gianluca Franciosi (psicologo e psicoterapeuta), che avranno il compito di seguire le coppie in crisi, scelte e abbinate in ogni episodio sulla base del loro profilo e dei loro problemi.

Ci sono state anche quelle che si sono lasciate prima di iniziare le riprese!

Il nuovo show di Fox Life è un adattamento del format internazionale Seven Year Switch di A&E, già andato in onda negli Stati Uniti, nel Regno Unito, il Australia e Spagna, un docu-reality sulle coppie in crisi che prende spunto da una domanda: cosa accadrebbe se due persone in crisi decidessero di separarsi e vivere per un breve periodo insieme a uno sconosciuto, parte di un'altra coppia con problemi simili ai propri? Uno spunto affrontato in maniera diversa dall'edizione italiana dello show che, a differenza degli altri paesi in cui è andato in onda, ha scelto uno sviluppo verticale, con due coppie a settimana piuttosto che quattro per l'intero corso della stagione.

La forza del format

Pur in questa sua originalità di approccio, l'adattamento italiano di Amore e altri rimedi mantiene alcuni dei punti chiave del format originale, dall'incontro a casa tra le coppie e gli psicoterapeuti alla delicata questione della camera da letto, che le coppie improvvisate sono costrette a condividere. Un espediente, ci tengono a sottolineare dalla produzione, "mai usato per creare situazione scabrose, ma come elemento terapeutico interessante", perché mette sin da subito i protagonisti nella condizione di dover affrontare il nuovo contesto in cui si trovano, con il nuovo partner, un esterno che può ascoltare e commentare, a fungere da "lente d'ingrandimento per osservare la propria situazione". Va sottolineato, però, che il programma non si prefigge lo scopo di essere una terapia e i rimedi proposti non sono che dei punti di partenza dai quali iniziare. "Quel che diciamo ai partecipanti," ha spiegato Franciosi, "è che da qui inizia il loro lavoro."

Il ruolo di Claudia Gerini

Claudia Gerini si può considerare la conduttrice di Amore e altri rimedi, con i suoi interventi girati per introdurre, accompagnare e commentare quanto accade alle due coppie esaminate nel corso della puntata, un ulteriore punto di vista esterno. La sua è un po' la funzione di una compagna di visione, un'amica con cui ammiccare mentre si guarda lo show su Fox Life. I suoi interventi sono girati in contesti e con piglio particolari, quasi cinematografico, mentre commenta in modo intimo col pubblico. "La televisione è anche immagine," ci ha detto la Gerini, "e credo sia vincente la scelta di isolarmi, mettermi in non-luoghi romantici" per assolvere al compito di amica di chi guarda il programma. Un'esperienza che ha accettato con piacere, per riprendere il lavoro già fatto con Fox per Dance, Dance, Dance, "uno dei momenti più faticosi della mia carriera.", ma anche per la sua attitudine a osservare l'animo umano.

Ognuno fa della sua vita un piccolo show. Tutto è sempre online, tutti sanno sempre tutto.

"Anche se non mi sono identificata nei problemi di nessuna coppia in particolare," ha spiegato la Gerini, "la crisi è qualcosa che abbiamo vissuto tutti ed è interessante come nello scambio si possa trovare un'altra persona che può capire o farti capire un problema." È un confronto che considera alla pari, speculare, come "una settimana di detox" al termine della quale bisogna tornare alla propria vita e della quale bisogna fare tesoro. Quel che sottolinea, e che fa ben sperare, è la voglia di restare insieme, di risolvere i problemi, accompagnata da una certa abitudine alle telecamere. "Negli ultimi dieci anni," ha detto l'attrice, "si ci è aperti molto Ognuno fa della sua vita un piccolo show. Tutto è sempre online, tutti sanno sempre tutto." Ma ammette: "quelle di Amore e altri rimedi sono sedici coppie, magari ne troviamo un milione che non accetterebbe mai!"

La difficoltà del casting di Amore e altri rimedi

"Non tutti sono disposti a parlare di crisi, ma chi l'ha fatto ha colto un'opportunità" ci ha detto Franciosi, mentre la Durante ha spiegato come "alle coppie abbiamo cercato di suggerire piccoli rimedi che in molti casi sono stati utili. Abbiamo ricevuto feedback positivi successivamente." Infatti una delle principali difficoltà ha riguardato il casting di Amore e altri rimedi, portato avanti con lo scouting anche sui social. Stefano e Sofia, una delle coppie della prima puntata nonché la prima a essere presa, è stata trovata dalla produttrice dello show che li ha conosciuti per caso, mentre in un episodio c'è una coppia molto tenera che era al suo primo amore.

Un processo condiviso con gli psicoterapeuti durante il quale sono state visionate un'ottantina di coppie, alla ricerca di caratteristiche particolari e soprattutto adatte a essere abbinate ad altre coppie, tra soggetti buffi e divertenti, e dinamiche a volte difficili da credere dall'esterno della coppia. "Ci sono state anche quelle che si sono lasciate prima di iniziare le riprese!" ci raccontano.

Ciò che va in onda è ovviamente un compromesso che deriva dalla necessità di sintetizzare un centinaio di ore di girato nel corso del quale ogni individue ha lasciato qualcosa. "Le coppie di oggi," ha spiegato Franciosi, "non stanno meno bene rispetto a quelle di un tempo, i problemi sono gli stessi ma amplificati dal contesto sociale." Sono in particolare i social media ad amplificare gelosie e scontri, tanto che la stessa Claudia Gerini ha sintetizzato, scherzando: "finché social non vi separi!"