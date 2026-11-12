Allen, la recensione: il film Netflix che vorrebbe essere E.T. ma finisce per farcelo rimpiangere

I film brutti servono. Quantomeno come paragone, come riferimento per capire la grandezza di altri che non cadono negli stessi errori. I primi 12 minuti di Allen, nuovo film Netflix che parte dall'incontro tra un bambino e un alieno, è quello che E.T. sarebbe potuto essere se non fosse stato diretto da un maestro come Steven Spielberg. Per fortuna il nuovo film Netflix non è solo questo, non è (solo) una copia del capolavoro di Spielberg, ma anche gli sviluppi successivi della storia non ci hanno convinti e sembrano l'occasione sprecata di poter declinare una storia classica in modo differente.

La trama di Allen: un E.T. vent'anni dopo

Petey adulto e il suo amico Allen

Ambientato lungo la costa del Queensland, Allen segna il debutto nel lungometraggio live-action di Ludo Studio, il team australiano pluripremiato dietro il fenomeno Bluey. La storia ruota attorno a Petey, un uomo che vent'anni prima, durante l'infanzia, ha stretto un legame indissolubile con un piccolo extraterrestre prima di dovergli dire addio. A differenza del resto del mondo, però, Petey non ha mai davvero voltato pagina, restando intrappolato in una nostalgia paralizzante fatta di vecchi ricordi e attese. Quando la navicella di Allen riappare all'improvviso nella sua vita adulta, il tanto sognato ricongiungimento si rivela molto più complicato, oltre che lontano dalle aspettative di Petey, di quanto avesse mai immaginato.

Un protagonista intrappolato nel passato

C'è motivo se molti film che raccontano storie del genere, che raccontano esperienze fantastiche ma formative in tempo d'infanzia, non indagano il futuro dei protagonisti: perché quegli incontri speciali servono come spinta alla crescita, a superare le difficoltà vissute in infanzia, e traghettano i personaggi verso l'età adulta. Allen fa qualcosa di diverso, lascia il suo Petey intrappolato nell'ossessione del suo incontro giovanile con l'alieno ribattezzato Allen, appunto, incapace di andare avanti, progredire e crescere. Lo spunto è funzionale a un tipo di storia che gli autori intendono sviluppare, per superare il mero e stucchevole citazionismo di E.T. della primissima parte della storia, ma in ogni caso faticano a dargli una forma compiuta.

Il protagonista con il suo amico alieno

Al netto dell'omaggio al classico di Spielberg, con tanto di colonna sonora che ammicca a quella impagabile di John Williams, Allen parte da un medesimo spunto per provare a raccontare un tipo di storia differente, ma resta intrappolato, come il suo protagonista, in una messa costruzione narrativa che alterna qualche idea interessante a troppi momenti non riusciti, scivolando più di una volta nel puro imbarazzo.

Un alieno per amico

Allen racconta, ancora una volta, l'amicizia tra umano e alieno, affidandosi a un character design del protagonista extraterrestre che punta a un look carino e accomodante, laddove l'intuizione geniale di Spielberg era andata in direzione differente creando il mito. Non è tanto questo il problema, ma il non averne tratteggiato a dovere e in modo coerente e compiuto il suo comportamento, intrappolandolo a sua volta in situazioni poco credibili e banali, come per esempio l'esibizione al karaoke con il ritrovato amico d'infanzia Petey. Allen non regge il confronto con altri film che raccontano storie simili. Non diverte né emoziona, non evoca magia né riesce a fungere da semplice intrattenimento per una serata senza pensieri.

Petey da giovane

È, purtroppo e senza giri di parole, un film non riuscito che ha però un merito: non avevamo bisogno di Allen per rimarcare la grandezza di Spielberg e del suo E.T.... ma siamo in ogni caso grati per questo pasticciato reminder. Almeno per questo.