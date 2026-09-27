Carlo Acutis, la vera storia del "santo di Internet"

Chi era davvero Carlo Acutis? La storia del santo di Internet: i due miracoli, il corpo, la famiglia, il denaro, le reliquie e le controversie.

Carlo Acutis è uno dei santi più riconoscibili della Chiesa contemporanea. Il volto di un adolescente, le sneakers, il computer, la passione per i videogiochi, la devozione per l'Eucaristia: nel giro di pochi anni la sua immagine è diventata familiare anche a chi non frequenta necessariamente cronache e vicende ecclesiastiche.

Quella stessa immagine che sarà raccontata stasera su Canale 5, in prima serata, nel film Il mio nome è Carlo, diretto da Giacomo Campiotti e proposto in prima visione TV.

Eppure la sua storia è molto più complessa di quella del "santo di Internet". Morto a soli 15 anni, nel 2006, per una leucemia fulminante, era un ragazzo profondamente religioso, appassionato di informatica. Ma è dopo la sua morte che la sua storia cambia natura: da quella di un adolescente conosciuto soprattutto dalla famiglia e dalle persone che gli erano vicine diventa quella di una figura pubblica.

È qui che comincia la parte più interessante della sua storia. Perché conoscere Carlo Acutis significa distinguere il ragazzo che è esistito dalla figura che, negli anni successivi, è stata costruita attorno alla sua memoria.

Ed è proprio in questa distanza che si trovano le questioni più scomode, come quella del corpo esposto ad Assisi, che non fu trovato incorrotto, come spesso si crede. Il punto, quindi, non è soltanto chi fosse Carlo Acutis. È capire come un ragazzo morto a 15 anni sia diventato, nel giro di pochi anni, uno dei simboli più riconoscibili della santità contemporanea.

Chi era Carlo Acutis prima di diventare santo

Una foto di Carlo Acutis da bambino

Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio 1991 da Andrea Acutis e Antonia Salzano. La famiglia tornò a Milano quando lui aveva solo pochi mesi. Cresciuto in un ambiente economicamente agiato, Carlo frequentò scuole cattoliche e ricevette la Prima Comunione a sette anni. Secondo la biografia ufficiale della Santa Sede, sviluppò molto presto una devozione particolarmente intensa: partecipava alla Messa quotidiana, pregava il Rosario, praticava l'adorazione eucaristica e svolgeva attività di aiuto verso persone in difficoltà.

Famosa la sua grande passione per l'informatica. Appena adolescente, realizzava siti web dimostrando una conoscenza della materia universitaria, sostiene qualcuno dei suoi insegnati, e utilizzava il computer per diffondere contenuti religiosi.

Il progetto più importante fu la raccolta dei cosiddetti miracoli eucaristici, diventata successivamente una mostra internazionale.

Dopo aver accusato quelli che si sarebbero rivelati i primi sintomi di una leucemia di tipo M3, Carlo Acutis morì il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni. La sua storia, però, non finì con la morte. È lì che comincia la trasformazione di Carlo Acutis in personaggio pubblico.

Il ragazzo raccontato dopo la morte era davvero così?

Nel racconto più diffuso Carlo appare come un adolescente quasi perfetto: profondamente religioso, generoso, intellettualmente brillante e capace di trasformare ogni aspetto della sua vita in una testimonianza di fede. In realtà, le parole di chi lo conosceva restituiscono un ritratto molto più 'normale'.

In un'intervista pubblicata a settembre 2025 da Vatican News, Suor Monica Ceroni, che gli insegnava religione, ha raccontato un ragazzo vivace, capace di arrivare in ritardo, dimenticare i compiti e fare scherzi ai professori. Non era quindi un adolescente che trascorreva ogni momento in atteggiamento devoto. Aveva una vita scolastica normale, con difetti, distrazioni e comportamenti tipici della sua età.

Questo esempio non contraddice la rappresentazione religiosa della sua figura, ma il dettaglio è importante perché mostra quanto sia difficile separare il Carlo storico dal Carlo della memoria. Dopo la sua morte, infatti, ogni testimonianza sulla sua vita è entrata dentro un racconto più grande: quello della futura santità.

La famiglia Acutis, la ricchezza e la causa di canonizzazione

Antonia Salzano e Andrea Acutis, la mamma e il papà di Carlo, ad Assisi, accanto alla tomba

La famiglia di Carlo Acutis appartiene a un ambiente economicamente agiato. Un elemento documentato anche dalle ricostruzioni giornalistiche dedicate alla canonizzazione di Carlo. In un'inchiesta pubblicata da NPR a settembre 2025, Antonia Salzano, la mamma, viene citata come fonte della notizia secondo cui la la famiglia ha sostenuto i costi della causa di canonizzazione.. La stessa NPR osserva che le cause di canonizzazione possono comportare costi nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari.

Il tema è stato collegato anche alla rapidità con cui Carlo è arrivato alla canonizzazione. Il 7 settembre 2025, in occasione della cerimonia in Vaticano, il Washington Post ha raccolto le perplessità di alcuni osservatori sulla velocità del procedimento e sul peso dell'organizzazione che aveva sostenuto la causa. Tra questi, il teologo Andrea Grillo ha attribuito la rapidità alla struttura che aveva promosso il procedimento.

Nicola Gori, postulatore della causa di Carlo Acutis, ha respinto questa interpretazione. Intervistato dallo stesso giornale, ha negato che il denaro abbia accelerato il procedimento e ha affermato che la causa avrebbe seguito lo stesso percorso anche se Carlo fosse stato povero. Ha aggiunto che, senza una riconosciuta fama di santità, il procedimento si sarebbe fermato.

Un'accusa ancora più esplicita è stata affrontata dalla stessa mamma di Carlo Acutis solo pochi giorni fa, come riferito dall'ANSA. Durante la presentazione alla stampa del TV movie dedicato al figlio, ha risposto a chi sosteneva che la famiglia, essendo benestante, avesse "comprato i miracoli", negando questa possibilità e affermando che i miracoli non si possono comprare.

Perché Carlo Acutis è diventato santo?

La canonizzazione non è arrivata semplicemente perché Carlo era un ragazzo molto religioso morto a 15 anni. La causa è stata aperta dopo la sua morte e nel 2018 Carlo è stato dichiarato venerabile. Nel 2020 la Chiesa ha riconosciuto il primo miracolo attribuito alla sua intercessione. Nel 2024 è arrivato il secondo. Il 7 settembre 2025 papa Leone XIV lo ha proclamato santo.

Il primo miracolo: il bambino brasiliano

Il primo miracolo riguarda Mattheus Vianna, un bambino brasiliano affetto da una malformazione congenita del pancreas che gli provocava gravi problemi alimentari e continui episodi di vomito. Nel 2013, durante una celebrazione religiosa nella quale era presente una reliquia di Carlo Acutis, il bambino pregò chiedendo di non vomitare più. Secondo la ricostruzione, dopo quella celebrazione iniziò a mangiare normalmente e la sua condizione migliorò in maniera inattesa.

Il caso venne esaminato nel procedimento ecclesiastico e nel 2020 la Chiesa riconobbe ufficialmente la guarigione come miracolo attribuito all'intercessione di Carlo.

Il secondo miracolo: Valeria Valverde

Il secondo miracolo riguarda Valeria Valverde, una giovane costaricana che viveva a Firenze. Il 2 luglio 2022 rimase gravemente ferita dopo un incidente in bicicletta e riportò un trauma cranico molto serio. Le condizioni erano critiche.

La madre Liliana si recò ad Assisi e pregò sulla tomba di Carlo chiedendo la sua intercessione. Secondo la documentazione della causa, proprio nelle ore successive le condizioni della figlia iniziarono a migliorare fino alla progressiva ripresa delle funzioni neurologiche.

Il caso venne esaminato dalla diocesi di Firenze e successivamente dal Dicastero per le Cause dei Santi. Nel maggio 2024 papa Francesco autorizzò il decreto che riconosceva la guarigione come miracolo attribuito all'intercessione di Carlo Acutis.

Il corpo di Carlo Acutis è davvero incorrotto?

Il corpo di Carlo Acutis nella tomba ad Assisi

È uno degli aspetti della storia di San Carlo Acutis più facilmente fraintesi dalle immagini. Morto il 12 ottobre 2006, il suo corpo venne riesumato nel gennaio 2019. Successivamente il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino chiarì che non era stato trovato in uno stato di incorruzione straordinaria, ma nel normale processo di trasformazione cadaverica.

Il corpo venne poi sottoposto a interventi di conservazione e integrazione per consentirne la venerazione pubblica. Il volto fu ricostruito con una maschera in silicone.

Il corpo visibile nella tomba di Assisi, dunque, non deve essere interpretato come la prova di una conservazione miracolosa. La formula più corretta è molto più semplice: il corpo di Carlo è stato conservato e preparato per la venerazione.

I miracoli eucaristici: la parte più controversa della sua storia

Tra le attività informatiche di Carlo Acutis c'è anche la raccolta dei cosiddetti miracoli eucaristici: racconti di eventi straordinari legati all'Eucaristia, alcuni dei quali risalenti al Medioevo. Carlo iniziò a raccoglierli da adolescente e li trasformò in una grande mostra internazionale, composta da immagini, testi e documentazioni sui casi che la tradizione cattolica considera miracoli eucaristici.

La mostra, nata dal suo lavoro, è stata poi tradotta in diverse lingue ed esposta in numerosi Paesi.

È proprio questa raccolta ad aver aperto una delle controversie più delicate intorno alla sua figura. Molti dei racconti non sono documentazioni di eventi verificati secondo criteri storici moderni, ma tradizioni medievali tramandate attraverso cronache e testi religiosi.

Il problema è che alcuni di questi miracoli hanno anche una storia legata all'antigiudaismo cristiano. Lo storico Clemens Leonhard, dell'Università di Münster, ha studiato il rapporto tra i racconti di miracoli eucaristici e le persecuzioni degli ebrei nel Medioevo. Anche il gesuita e studioso dell'ebraismo Christian Rutishauser ha criticato la raccolta di Acutis, sostenendo che alcune di queste narrazioni appartengono a una tradizione storica nella quale le accuse di profanazione delle ostie contribuirono alla diffusione dell'antigiudaismo.

La questione è arrivata anche sulla stampa internazionale durante il percorso verso la canonizzazione. Il Times of Israel ha criticato la riproposizione di racconti medievali con radici antiebraiche, in Germania, la stampa ha dedicato attenzione alla stessa questione. La polemica è stata ripresa anche da ANSA alla vigilia della canonizzazione.

Tra gli esempi citati nella raccolta ci sono il miracolo di Parigi del 1290 e quello di Bruxelles del 1370, entrambi legati a racconti di ostie profanate. Nelle versioni storiche medievali, in particolare, gli episodi sono collegati ad accuse rivolte a membri delle comunità ebraiche.

Questo non dimostra naturalmente che il giovane Carlo Acutis fosse antisemita. La questione documentabile è diversa: una parte delle storie che raccolse appartiene a una tradizione religiosa che ebbe anche conseguenze concrete nella storia delle persecuzioni contro gli ebrei.

Il punto controverso, quindi, è il modo in cui racconti medievali nati in un determinato contesto storico vengono riproposti oggi, soprattutto attraverso una mostra destinata a un pubblico molto più ampio e giovane di quello che li aveva originariamente tramandati.

Perché è diventato il "santo di Internet"?

La definizione ha una base concreta: Carlo utilizzava il computer, realizzava siti e aveva trasformato le proprie competenze informatiche in uno strumento di evangelizzazione. Ma la sua trasformazione in icona 'digitale' è avvenuta soprattutto dopo la sua morte.

La Chiesa ha trovato in lui una figura particolarmente adatta a parlare alle nuove generazioni: un adolescente, appassionato di tecnologia e videogiochi, ma anche profondamente legato alla Messa e all'Eucaristia. Il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino ha collegato esplicitamente la popolarità di Carlo alle esigenze pastorali della Chiesa contemporanea e alla ricerca di un modello capace di parlare ai giovani.

È in questo passaggio che il ragazzo diventa anche un simbolo: non soltanto un adolescente morto a 15 anni, ma una figura religiosa costruita per parlare al mondo 'digitale'.

Carlo Acutis, tra il ragazzo e il personaggio

Samuele Carrino, che interpreta Carlo Acutis nel film di Canale 5 Io sono Carlo

Il film Il mio nome è Carlo, trasmesso stasera da Canale 5, porta sullo schermo una storia che la fiction deve necessariamente reinterpretare. Ma la trasformazione di Carlo in personaggio pubblico era iniziata molto prima.

Il ragazzo reale è documentato: era profondamente religioso, aveva una passione per l'informatica, aiutava gli altri e morì a 15 anni nel 2006. Dopo la sua morte è iniziato un altro percorso, quello che lo ha portato prima alla beatificazione e poi alla canonizzazione, fino a trasformarlo in una delle figure più riconoscibili del cattolicesimo contemporaneo.

È qui che la storia di Carlo Acutis diventa interessante anche al di là della fede. Non perché occorra decidere se sia un santo "vero" o "falso", ma perché la sua vicenda mostra quanto possa cambiare il significato pubblico della vita di una persona dopo la sua morte. Carlo era un ragazzo. Il "santo di Internet" è invece l'immagine che si è affermata negli anni successivi alla sua morte, attraverso la Chiesa, la famiglia, i media e la devozione dei fedeli.

La domanda, alla fine, è proprio questa: quanto di quella figura appartiene al ragazzo che morì nel 2006 e quanto alla storia che è stata raccontata intorno a lui?