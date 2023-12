Adler Entertainment, i film del 2024: tanta animazione e ambizioso cinema italiano

Differenziazione. Così possiamo riassumere il listino Adler Entertainment per i primi mesi cinematografici del 2024. Appena compiuti i dieci anni di attività, l'attività di Adler, come spiegato durante le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, prosegue all'insegna della varietà di generi, offrendo al pubblico una sequela di film tutti diversi tra loro. Al centro, però, la qualità, accessibile e preponderante.

Il listino 2024 di Adler si apre con Monsieur Blake - Maggiordomo per amore di Gilles Legardinier, tratto dall'omonimo romanzo. Una commedia amara, con un protagonista John Malkovich nel ruolo di Monsieur Blake, un inglese che si ritrova a fare il maggiordomo in Francia. Nel cast anche Fanny Ardant. Si prosegue poi con l'animazione: Adler porta sul grande schermo il fenomeno per bambini, Puffin Rock - Il film. Ancora animazione di prestigio con Lane Chandler e Kim Burdon che dirigono Il fantasma di Canterville, che rilegge il racconto di Oscar Wilde.

Adler, il listino cinematografico per il 2024

Da Oscar Wilde a Sigmund Freud, interpretato da Anthony Hopkins. Ecco Freud di Matt Brown, dove si ripercorre il fantomatico incontro tra Freud e C.S. Lewis, tra realtà, scienza, fede e mente. Nel cast anche Matthew Goode. Dopo averci fatto emozionare con Ailo - Un'avventura tra i ghiacci (un buon incasso nel 2018), Adler Entertainment torna a narrare la bellezza della natura con Kina & Yuk di Guillaume Maidatchevsky, dove seguiremo il viaggio di due volpi artiche.

Tanto cinema italiano

Nel listino Adler per il 2024, non manca poi il cinema italiano. Anzi, non è mai stato così ricco: attenzione a Suspicious Minds, che abbiamo visto ad Alice nella Città. Il film è dell'esordiente Emiliano Corapi, e ci porta in un ascensore rimasto bloccato: all'interno un uomo e una ragazza restano bloccati. Fuori, i rispettivi partner. E se si fosse consumato un tradimento, fuori dall'ascensore? Cast corale per un film ambizioso: Francesco Colella, Amanda Campana, Matteo Oscar Giuggioli e Thekla Reuten.

Ancora cinema italiano con Best Friends Forever di Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, che riuniscono Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, due amiche per la pelle che si innamorano dello stesso uomo. A chiudere, una commedia young adult, Amici per caso di Max Nardari. Un equivoco, porterà Pietro e Omero ad abitare insieme. Il primo mollato dalla ragazza, il secondo mollato dal ragazzo. Cast interessante, da Filippo Tirabassi a Rocco Fasano, da Giulia Schiavo fino a Beatrice Bruschi, Filippo Contri e Ludovico Fremont.

Ecco il listino completo delle uscite Adler per il 2024: