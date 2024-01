Puffin Rock – Il Film, la recensione: le pulcinelle di mare di Cartoon Saloon arrivano al cinema

Cartoon Saloon è uno studio d'animazione irlandese che si sta facendo largo (e un nome) nell'industria cinematografica mondiale negli ultimi anni grazie a film come The Secret of Kells, La canzone del mare, I racconti di Parvana, Il drago di mio padre e soprattutto Wolfwalkers - Il popolo dei lupi che ha ottenuto la nomination all'Oscar. Lo studio ha prodotto anche le serie tv animate Skunk Fu!, Dorg van Dango e Puffin Rock, e quest'ultima ora approda al cinema con Puffin Rock - Il Film, dal 4 gennaio nelle sale italiane con Adler Entertainment. Come spiegheremo nella nostra recensione, la pellicola è un naturale prosieguo di quanto visto in tv, diretta per l'occasione da Jeremy Purcell e animata sempre dal trio del serial Tomm Moore, Lily Bernard e Paul Young. Vediamo com'è stato il salto sul grande schermo per i piccoli e pucciosi protagonisti.

Un'isola fantastica

Puffin Rock - Il Film: una scena

Puffin Rock - Il Film è un lungometraggio dal target infantile ben delineato fin dalla trama: l'isola di Puffin Rock è un luogo idilliaco dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona (nome tipicamente irlandese), Baba, Vera e Rudi. L'arrivo di alcuni nuovi abitanti, che quasi ricorda l'incursione delle anatre straniere nello stagno al centro di Prendi il volo, funge da incursione esterna stravolgendo gli equilibri dell'isola e portando i protagonisti a crescere e imparare molto non solo sull'ambiente circostante ma anche su loro stessi. Con l'approdo di stormi di altre pulcinelle di mare, facciamo infatti la conoscenza di Isabelle, Phoenix (che in realtà è un fagiano dorato, riconoscibile dalla coda) e la talpa Marvin. Non tutti loro si trovano subito a proprio agio nella nuova casa che li ospita per la stagione. A questo punto inizia un mini-romanzo di formazione per tutti i piccoli protagonisti: ognuno di loro vive e affronta in modo differente la nuova convivenza "forzata".

Puffin Rock - Il Film: una sequenza del film

Non solo, vi è anche un mistero da aggiungere alla trama: ad un certo punto l'ultimo ovetto di Puffin, dei genitori di Oona e Baba, scompare in circostanze poco chiare e tutti si adoperano in una corsa contro il tempo per ritrovarlo e riportarlo a casa. Anche perché c'è una tempesta incombente per la quale l'intera isola, e quindi la casa dei protagonisti, potrebbe essere spazzata via. Forse una strizzata d'occhio al cambiamento climatico e delle maree? Sicuramente da parte della pellicola c'è molta attenzione per l'aspetto ecologico e naturale: infatti le (dis)avventure dei Puffin Rock sono inframezzate da spiegazioni del narratore fuoricampo onnisciente, dalla voce calda e accogliente come quella di una favola, che nella versione originale è doppiato da un perfetto rappresentante della cultura irlandese come Chris O'Dowd. Queste spiegazioni però non risultano spiegoni, bensì pillole di saggezza e soprattutto conoscenza del regno animale per educare i giovani spettatori al mondo che li circonda.

Un'animazione giocosa

Puffin Rock - Il Film: un'immagine

Cartoon Saloon conferma il proprio apporto distintivo all'animazione contemporanea, proponendo le linee morbide e pucciose che hanno caratterizzato la serie tv ma trasposte per il grande schermo. Colori freddi che magicamente diventano caldi, personaggi da subito caratterizzati in modo chiaro ma che non mancano di mostrare qualche sfumatura relativa alla crescita da bambini a pre-adolescenti. Una storia semplice ma coinvolgente soprattutto per i piccoli spettatori, che vuole celebrare non solo l'amore per la natura ma anche i temi dell'appartenenza, del coraggio e dell'amicizia. Infatti Isabelle imparerà ad accettare la sua nuova casa e i suoi nuovi potenziali amici, e a non puntare il dito contro chi non conosce in un momento di paura e dramma come quello della scomparsa dell'ultimo ovetto. Una valida metafora del comportamento umano in situazioni di grande calamità.