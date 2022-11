Emma Marrone, Alessandro Borghi e Anthony Hopkins: ecco il 2023 di Adler

Adler annuncia le uscite in programma per la nuova stagione cinematografica, puntando soprattutto sui grandi nomi, tra Italia e oltreoceano: ecco il listino 2023!

Adler Entertainment ha presentato il suo nuovo listino per la nuova stagione 2023 e la proposta è davvero ricca per tutti i gusti, dal ritorno di Emma Marrone con Il ritorno, Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in Delta, Anthony Hopkins nei panni di Sigmund Freud e anche una pellicola di animazione per i più piccoli: ecco i film in programma per il 2023.

Italia e Francia per Adler

Dalla Francia torna nelle sale Cedric Jimenez (L'uomo dal cuore di ferro), con un vero e proprio spaccato sulla Francia contemporanea. November è l'avvincente ricostruzione dei terribili giorni del novembre 2015 in cui una serie di attentati terroristici sconvolse la Francia, tra Stade De France e Teatro Bataclan. Protagonista della pellicola, presentata al Festival di Cannes 2022, è Jean Dujardin (premio Oscar per The Artist). Dall'Italia arriva Il ritorno, il nuovo film di Stefano Chiantini con protagonista assoluta Emma Marrone, che interpreta Teresa, una madre della periferia laziale che si ritrova a compiere un gesto estremo per difendere la sua famiglia da uno strozzino senza scrupoli. Una volta scontata la pena, affronterà il ritorno alla vita quotidiana con grande forza.

Delta: Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in una scena

In arrivo anche Conversazioni con altre donne, il lungometraggio drammatico di Filippo Conz con protagonisti assoluti Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Due anime gemelle si rincontrano dopo nove anni a una festa di matrimonio a Tropea. Nonostante siano entrambi impegnati in una relazione, si lanciano con cinica spensieratezza in una scappatella segreta che diventa presto un disperato tentativo di recuperare il tempo perduto. Alessandro Borghi torna nelle sale con Adler grazie a Delta, il film di Michele Vannucci: il delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscrimintata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c'è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del delta, scoprendo la loro vera natura in un duello che non prevede eroi.

Emma Marrone spara a zero su Damiano, i Maneskin e l'Eurovision: "Il sessismo è evidente"

Arrivano i divi per Adler Entertainment

Nel listino 2023 spazio anche ai grandi nomi del cinema mondiale! Arriva, infatti, Mr. Blake, primo lungometraggio del celebre scrittore d'oltralpe Gilles Legardinier. Protagonisti della pellicola sono John Malkovich e Fanny Ardant, due divi senza tempo: quando Andrew Blake si presenta alla tenuta dei Beauvillier, tutti quanti - dai proprietari, ai lavoratori, alla villa in sé - stanno provando a risolvere i loro problemi personali, più o meno evidenti. L'ingresso in scena di questo stravagante ospite britannico darà la linfa vitale a tutti per rimettere in piedi le cose nel migliore dei modi.

The Father - Nulla è come sembra: Anthony Hopkins in un'immagine del film

Grande attesa anche per Freud, il ritorno sul grande schermo di Anthony Hopkins, fresco vincitore dell'Oscar grazie a The Father: nella pellicola di Matt Brown (L'uomo che vide l'infinito) la storia prende piede durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Freud ormai è quasi giunto a fine vita. Lo psicanalista incontra lo scrittore C.S. Lewis e inizia a discutere di esistenza di Dio, del legame con la famiglia e dei rapporti tra amici, in un'ultima sessione che unisce passato, presente, finzione e realtà.

