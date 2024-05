Adagio in blu-ray, la recensione: il video perfetto per una Roma violenta fra sudore, fuoco e sangue

Ha avuto riscontri contraddittori, non ha forse la verve e l'incisività di film precedenti di Stefano Sollima, soprattutto delle altre opere della trilogia della Roma criminale, A.C.A.B. (2012) e Suburra (2015), ma non si può certo dire che Adagio sia un film che passa inosservato. Anzi, il suo pulsare febbrile e malato in una capitale distopica, ha un fascino visivo indiscutibile.

Pierfrancesco Favino in una foto del film

Un look che necessitava di un'adeguata trasposizione homevideo per essere apprezzato fino in fondo, per ammirare anche le interpretazioni di uno strepitoso cast, da Pierfrancesco Favino a Toni Servillo, a Valerio Mastandrea, tutti trasformati in maschere brutali e crepuscolari, alla fine della loro epopea. Senza scordare la voracità di Adriano Giannini e del suo sodale Francesco Di Leva, nonché l'ingenuità del giovane Gianmarco Franchini. Ebbene quel prodotto è arrivato: si tratta del blu-ray targato CG-Vision, che come vedremo in questa recensione riesce a catturare l'essenza di Adagio.

Un video che inchioda impietosamente il declino di tre maschere brutali

Partiamo dal video del blu-ray che rende pienamente giustizia al look di Adagio. L'incredibile trasformazione di Favino nel personaggio stanco e malato del Cammello, l'ingannevole smemorato Daytona di Servillo, in realtà uno spietato aguzzino appena ce n'è bisogno, e infine il cieco Polniuman di Mastandrea: tre personaggi che sono stati cruciali in una Roma tragica e corrotta, ora di fronte a un declino inesorabile ma anche a una sorta di residuo di batteria di brutalità che non accenna a spegnersi.

Roma brucia in una scena del film

Il modo in cui Sollima ha ritratto tutto questo squallore, è estremo: c'è una Roma fatta di sudore, fuoco e sangue, con sullo sfondo un incendio che la divora e continui black-out di energia elettrica. Tutto questa atmosfera è catturata in modo mirabile da un video che presenta un nero profondo e cupissimo, fondamentale per ritrarre il clima del film, mentre le luci pulsano incisive e nette nell'oscurità. Il dettaglio dei tre protagonisti e di tutti i loro comprimari è eccellente per portare in evidenza tutti i trucchi utilizzati.

Adagio, la recensione: la Roma distopica di Stefano Sollima

Le immagini folgoranti di una Roma distopica tutta sudore, fuoco e sangue

Francesco Di Leva in Adagio

Ma l'aspetto forse più folgorante del video è quello di una Roma distopica e malata che viene descritta in modo eccellente, con una sensazione di profondità davvero incisiva. Le immagini del blu-ray non fanno altro che esaltare la decadenza, il caos, la ferocia e lo squallore violento di una capitale allo sbando. Perché dall'altra parte, quella della presunta legge e dell'ordine, le cose non vanno meglio come descrive bene il Vasco interpretato da Adriano Giannini. Alla fine, tutto è affidato all'unica speranza, quella dei giovani che possono ancora cambiare strada.

Adagio, Stefano Sollima chiude la sua trilogia su Roma con la speranza

Un audio incisivo, preciso e coinvolgente

Adagio: Toni Servillo, Adriano Giannini e Francesco Di Leva in una scena

Ma il blu-ray di Adagio è convincente anche nel settore audio. Basta la prima scena per apprezzare il perfetto panning degli elicotteri che arrivano alle spalle e il cui rumore passa in maniera fluida e perfetta dall'asse posteriore a quello anteriore. Quando il reparto è chiamato in causa nelle scene più movimentate, il DTS HD 5.1 risponde sempre presente con un'ampia spazialità, sfoderando bassi muscolari e buona energia, per un impatto generale di indubbio coinvolgimento nel quale anche la colonna sonora gioca una parte fondamentale nella costruzione dell'atmosfera.

Gli extra: pochi ma curiosi e originali

Gianmarco Franchini in una scena del film di Stefano Sollima

Extra non corposi ma curiosi, con circa 23 minuti di contributi. Si comincia In Character (5'), che sono delle interviste ai vari e propri personaggi di Adagio, cioè parlano i vari Cammello, Polniuman ecc. e raccontano la loro storia. A seguire Morti che camminano (11'), dove invece a parlare sono gli attori, che raccontano l'esperienza del film e i loro personaggi, con filmati dietro le quinte. Per chiudere Sguardi nel buio (7') interviste alla crew del film sullo sfondo di altre immagine catturate sul set durante la lavorazione.