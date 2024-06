Eternal Love, la recensione: una storia d'amore romantica e drammatica

I protagonisti di Eternal Love non potrebbero essere più diversi: lui affermato chirurgo, lei donna delle pulizie. La relazione andrà incontro a molte incognite in questa produzione turca, in onda su Canale 5.

Can è un chirurgo sulla cresta dell'onda, rispettato dai colleghi e prossimo a un'importante promozione, evento chiave per il proseguimento della sua carriera. L'uomo è un imperterrito dongiovanni e proprio per questo non ha mai avuto una relazione seria. Ora però per l'evento che segnerà definitivamente la sua entrata nel gotha dei grandi del campo medico ha bisogno di una ragazza che si finga la sua fidanzata almeno per la notte di gàla da lì a venire.

I due protagonisti di Eternal Love

In Eternal Love la sua strada finirà così per incrociarsi, in maniera del tutto casuale, con quella di Zeynep, che lavora una volta a settimana come donna delle pulizie all'interno del suo lussuoso appartamento mentre lui si trova in ospedale, tanto che i due non si sono mai visti. Quando una notte Zeynep si addormenta sul divano dell'uomo, al mattino successivo questi invece di andare su tutte le furie le chiede di accompagnarla per la serata e fingersi la sua compagna. Sarà l'inizio di una relazione sempre più stretta e profonda tra i due, finché il destino non decide di porre diversi ostacoli...

Dal piccolo al grande schermo

Fahriye Evcen è la tormentata protagonista del film

Negli ultimi tempi le soap-opera di produzione turca hanno invaso i canali televisivi nostrani, trovando terreno fertile in un tipo di pubblico, prevalentemente femminile, abituato da anni a una serialità romantica di stampo classica, figlia delle evoluzioni di Beautiful & Co. ma in questo caso circondata da un'esoticità del tutto particolare in grado di offrirne una nuova versione di storie già viste e riviste. Di rimando anche produzioni per il grande schermo vengono ora recuperate dai palinsesti, come dimostra la trasmissione in prima serata del film qui oggetto di recensione, datato 2017: con Eternal Love ci troviamo davanti ad una canonica love-story dove ben presto fa capolino il tema della malattia, ad aumentare ulteriormente quella verve drammatica che già era facilmente presumibile, dato l'ambiente ospedaliero dove lavora il protagonista maschile.

10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

Tra la vita e la morte

Una scena romantica tra i due protagonisti del film

Zeynep chiede infatti aiuto al chirurgo sul caso di una sua cara amica, anche se il referto non offre alcuna speranza, chiudendo di fatto le porte a ogni possibile intervento e amplificando a dismisura il colpo di scena ivi collegato, pronto ad animare di pathos la mezzora finale del racconto. Si respira una vera e propria tensione nella lunga sequenza in sala operatoria e in generale si rischia di scadere in una sorta di crescente patetismo, con la colonna sonora incalzante che ne amplifica ulteriormente le suddette suggestioni. Le dinamiche da medical-drama si uniscono così ad un intreccio romantico che vede innamorarsi - ancora una volta - due personaggi apparentemente agli antipodi: lui affermato, ricco e sciupafemmine; lei donna delle pulizie al verde, orfana di genitori e con una sorella più piccola a cui badare. Un amore degli opposti ma complementari che ricalca una formula ben rodata dal filone.

Sempre e comunque Eternal Love

Fahriye Evcen e Murat Yıldırım, i due protagonisti di Eternal Love

La sceneggiatura è purtroppo spesso prevedibile e sembra in diversi occasioni premere ulteriormente l'acceleratore sull'animo tragico, in una sorta di moderno melodramma. Il principale modello di ispirazione è senza dubbio un grande classico di tutti i tempi come Love Story (1970), anche se per Eternal Love è meglio evitare qualsiasi paragone per evitare di uscirne con le ossa rotte. Ad ogni modo se script e regia non eccellono per personalità, da segnalare è la palpabile alchimia tra i due interpreti principali. A dispetto delle incongruenze narrative, Fahriye Evcen (già vista nella serie televisiva La ragazza e l'ufficiale, trasmessa l'anno scorso da Mediaset) e Murat Yıldırım dimostrano un notevole feeling e riescono a rendere gradevoli personaggi certamente perfettibili.