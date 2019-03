Intervista a Cristina D'avena su 101 Dalmatian Street: "Ho sempre amato la Disney!"

Bella, divertente, icona della nostra infanzia. Cristina D'Avena è una forza della natura che, ancora oggi, riesce a farci emozionare e divertire con la sua voce unica. E oggi, finalmente dopo averlo tanto sperato, la troviamo a collaborare insieme al gigante dell'animazione mondiale, la Disney, grazie all'uscita della nuovissima serie tv di Disney Channel, 101 Dalmatian Street, che sarà disponibile dal 18 Marzo, ogni giorno, alle 19.15.

Era solo questione di tempo prima che due icone della nostra infanzia si incontrassero, ovvero la Disney e l'energica Cristina D'Avena che, lo scorso 23 novembre 2018, è uscita con il suo ultimo album Duets Forever - Tutti cantano Cristina, contenente 16 duetti con altrettanti big della musica italiana, che viene certificato disco d'oro l'11 febbraio 2019. In questa intervista a Cristina D'avena parliamo della primissima collaborazione con la casa di Topolino che, avviene, in occasione della presentazione di una nuovissima e particolare serie animata di Disney Channel, 101 Dalmatian Street. "Io spero vivamente che questa collaborazione continui. Per me è la prima volta: non ho mai cantato una canzone originale Disney." Ci racconta la cantane che ha interpretato la versione Italiana della sigla d'apertura della serie: "Sono stata felicissima e super onorata di essere contattata da loro per cantare un brano originale e così divertente."

Leggi anche: Dumbo: le prime reazioni della stampa al reboot Disney di Tim Burton

L'amore per il classico in chiave moderna

La serie tv 101 Dalmatian Street si ispira al character design dei personaggi del Classico Disney La carica dei 101, con una tipologia di disegno, però, più veloce e stilizzato ma che si approccia meglio ad un linguaggio molto più rapido, quasi in pillole, tipico della serialità attuale. Ed infatti, anche nell'animazione delle sue nuove serie, la Disney sembrerebbe adoperare la formula di svecchiamento del classico, riportando i classici Disney sotto una luce diversa che ben si adatta al cambiamento delle nuove generazioni. A questo proposito anche Cristina D'Avena ci dice la sua: "I tempi sono cambiati, bisogna avere formule nuove per le generazioni di oggi che possono guardare il classico ma si appassionano alle serie più dinamiche e veloci, meno canoniche. È uno stile nuovo di narrare le storie che è totalmente in armonia con la realtà che viviamo. Ad un primo impatto io stessa ero un attimo shockata, poi però ti appassioni anche tu, ti piace. Resti concentrato tutto il tempo perché è un susseguirsi di immagini, colori, storie divertenti come per esempio 101 Dalmatian Street. Sinceramente ben vengano queste storie!"

Leggi anche: Musica, Maestro! Le 10 migliori canzoni dei film d'animazione della Disney

Una sigla dal sapore scoppiettante e divertente

101 Dalmatian Street, a partire dalla sigla, è un concentrato di adrenalina e ironia e che vede come protagonisti i piccoli dalmata Dylan e Dolores, i più grandi dell'immensa cucciolata, che vivono in un grazioso quartiere di Londra privi di padrone umano. Al contrario, in questa serie saranno proprio i cuccioli ad addestrare un essere umano per diventare un ottimo padrone. Veloce, frizzante ed estremamente simpatico, un appuntamento in pillole adatto per tutta la famiglia che coinvolge fin dall'inizio, proprio con le note cantate da Cristina: "Quando ho ascoltato per la prima volta questa sigla, era velocissima e non avevo ben capito perché. Una volta che ho visto la serie animata ho capito che la sigla andava a braccetto con lo stile della serie. La trovo molto divertente e mi sono divertita a cantarla perché ho potuto sfruttare il mio modo di essere, la mia dinamica vocale che mi avvicina al mondo dei ragazzi."

In bilico tra classico e novità, e considerando il grande amore che ha da sempre contraddistinto Cristina D'Avena per la musica e le canzoni legate al mondo dell'animazione, ci chiediamo quale sia stato da bambina il suo rapporto con la Disney e quali siano le VHS che più ha consumato: "Io da bambina ho guardato qualsiasi film della Disney, iniziando da Biancaneve e passando proprio per La Carica dei 101." ci racconta. "In particolar modo La Carica dei 101 e Un maggiolino tutto matto li ho letteralmente consumati, però amavo molto le favole, le storie d'amore. Costringevo i miei genitori a portarmi al cinema o a guardare i film a casa centinaia di volte. Inoltre, da bambina, facendo parte del Coro dell'Antoniano, cantavo le canzoni della Walt Disney. In quel periodo facevo la solista e cantando le canzoni di Cenerentola, un po' Cenerentola mi sentivo."

Guarda la video intervista completa a Cristina D'Avena: