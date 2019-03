101 Dalmatian Street: su Disney Channel arriva la carica dei 101.. e cambia look!

Negli ultimi anni la Disney sembra aver trovato la sua formula magica: prendere il classico e dargli una nuova vita. E questo non solo in ambito cinematografico ma anche per quanto riguarda la serie tv. 101 Dalmatian Street ne è esattamente un esempio. Stiamo parlando della nuovissima serie di Disney Channel, ispirata al classico Disney del 1961 La Carica dei 101, che andrà in onda dal 18 Marzo tutti i giorni alle 19:15.

101 Dalmatian Street è una serie tv per grandi e piccini che si ispira al character design dei personaggi, sacrificando però la precisione e l'anatomia del disegno del Classico Disney La carica dei 101 per una tipologia di disegno più veloce e stilizzato ma che si approccia meglio ad un linguaggio molto più rapido, quasi in pillole, tipico della serialità attuale. Personaggi nuovi, avventure nuove, ma sempre 101 cuccioli di dalmata estremamente scatenati, capeggiati dai fratelli Dylan e Dolly, i più grandi della cucciolata di Delilah, una cagnolina dalmata infermiera, e Doug, un dalmata vigile del fuoco. All'interno della serie avremo ben 450 personaggi differenti in 32 episodi per, all'incirca, 900 storie diverse. Un lavoro incredibile per il team che si è occupato del progetto. Team, ovviamente, di professionisti Disney con sede a Londra ma provenienti da tutto il mondo, Italia compresa. Un orgoglio doppio anche perché, per la sua prima volta in una collaborazione con Disney, troveremo la madrina delle canzoni animate, Cristina D'Avena, a dare voce alla sigla iniziale della serie.

Dal classico al contemporaneo ma sempre nel segno della Disney

Sebbene in un primo istante il nuovo character design potrebbe destabilizzare, 101 Dalmatian Street è una serie che conquista immediatamente per la briosità dei suoi personaggi e delle storie che racconta. Una vera e propria pillola di adrenalina che si basa sul classico degli anni '60 - pellicola che segnava una nuova fase per l'animazione Disney - e proprio come quel film rapisce il cuore di chi lo guarda. "È stato un vero privilegio poter lavorare al fianco della Disney, reimmaginando la storia classica de La Carica dei 101 e creando qualcosa di davvero innovativo per il 2019 con 101 Dalmatian Street. Qualcosa che sapesse raccontare il nostro mondo, la vita metropolitana con particolare focus su Londra. Un mondo dove i cuccioli sono protagonisti al 100% dell'azione." Dice Cara Speller, Executive Producer della serie, ospitata a Milano in occasione della presentazione di questa nuova punta di diamante per la Disney. "Siamo davvero entusiasti che i bambini e le loro famiglie possano conoscere e amare la nostra vasta gamma di personaggi colorati e divertenti - non solo i protagonisti Dolly e Dylan, ma anche gli altri 97 cuccioli, loro fratelli e sorelle più piccoli, così come tutti gli amici del quartiere."

101 Dalmatian Street si rivolge ad un target molto vasto, quindi ha uno sguardo sia al maschile che al femminile, e sa essere accattivante non solo per i più giovani e ma anche per i genitori o per chi è cresciuto con il classico del '61.

L'uomo: il migliore amico del cane

In 101 Dalmatian Street sono gli animali a "dettar legge". O meglio, ci troviamo in una Londra - la quale ha assolutamente un ruolo centrale all'interno della serie - dove i nostri protagonisti si autogestiscono totalmente e dove gli animali con padrone, proprio come il classico, hanno diverse similitudini con esso. Nel quartiere dei dalmata sono gli unici senza padrone a vivere in una bella casetta, e quando i fratellini più piccoli di Dylan troveranno un umano perfetto, i ruoli si capovolgeranno. Saranno infatti i dalmata ad insegnare al loro umano come comportarsi ed "eseguire" gli ordini.

Certo, questo non renderà le cose facili a Dylan che, a differenza della sorella Dolly, spirito libero della famiglia, sente la responsabilità della casa e dei cuccioli tutta sulla sue piccole spalle quando i genitori sono fuori a lavoro. Questo creerà loro non pochi problemi con alcuni cani del vicinato, che faranno di tutto per rendere la vita dei piccoli dalmata un vero inferno. Ovviamente tutto questo prenderà vita attraverso un mix di commedia domestica e avventure urbane, dando alla serie la possibilità di esplorare la crescita e la ricerca del proprio posto all'interno della più grande, confusionaria, e divertente famiglia allargata che si sia mai vista.

Cristina D'Avena, la regina delle sigle assieme alla Disney

Come abbiamo già accennato, a rendere ancora più interessante e divertente questa nuova avventura Disney, ci sarà l'inequivocabile voce di Cristina D'Avena, che canterà la sigla di 101 Dalmatian Street. Un canzone briosa e veloce, che rispecchia perfettamente lo stile della serie. La colonna sonora, inoltre, comprende anche il brano "101 Per Voi" interpretato da Me Contro Te, tra gli Youtuber più amati dai bambini. La soundtrack di 101 Dalmatian Street è già disponibile in versione digital dall'8 Marzo, e si completa con la sigla di chiusura "Vita da Cani in Via Dalmata" e le versioni originali in inglese di queste tre canzoni.

101 Dalmatian Street vi aspetta dal 18 Marzo, tutti i giorni alle 19:15, su Disney Channel.