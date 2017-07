Il Trono di Spade: tutte le curiosità, record e follie sulla serie HBO!

Il 17 aprile 2011 è arrivato sugli schermi della HBO il primo episodio de Il trono di spade. Nessuno si sarebbe aspettato che la serie sarebbe diventata un vero e proprio fenomeno di narrazione transmediale, che ha portato sul piccolo schermo l'opera letteraria iniziata da George R.R. Martin ben 15 anni prima. Tra le argute battute di Tyrion, le devastanti Nozze Rosse, la faticosa rinascita di Daenerys e la rivalsa di Cersei, lo spietato realismo della serie e la sua imprevedibilità sono gli elementi che più hanno conquistato milioni di telespettatori. Negli anni Il trono di spade ha segnato record ed è stato circondato da divertenti aneddoti dietro le quinte, oltre che a tributi e omaggi. Movieplayer vi accompagna in un viaggio all'indietro tra le curiosità più bizzarre e i momenti più memorabili del più grande successo HBO:

Attenzione, tra i link che seguono potrebbero esserci spoiler su tutte le stagioni della serie.

La serie dei record

La 'Montagna' del Trono di spade è il vichingo più forte al mondo

Hafþór Júlíus Björnsson ha battuto un record che durava da mille anni e ora punta al titolo di uomo più forte al mondo.

Il trono di spade 5: record di ascolti per il primo episodio

Nonostante fossero apparse online le prime quattro puntate inedite, lo show della HBO ha ottenuto i suoi migliori dati di sempre.

Il Trono di Spade entra nel Guinnes dei Primati!

Il premio, anzi il record, è arrivato per la categoria serie televisive trasmesse contemporaneamente nel maggior numero di stati. Il secondo della quinta stagione, The House of Black and White, è stato visto in contemporanea in 173 paesi.

Il trono di spade batte il record del maggior numero di uomini in fiamme sul set

L'obiettivo della settima stagione de Il trono di spade sarebbe stato proprio quello di entrare nel Guinness dei primati con una scena che coinvolge venti uomini avvolti dalle fiamme, ma a quanto pare il Guinness avrebbe snobbato questo tipo di primato.

Il trono di spade è la serie più piratata del 2016

Per la quinta annata consecutiva lo show HBO conquista il primato di serie più pirata dall'anno. The Walking Dead mantiene saldamente la seconda posizione, mentre al terzo posto spunta il nuovo arrivato Westworld.

Emmy, Il trono di spade fa storia: è la serie più premiata

Le tre statuette ottenute a settembre 2016 hanno portato lo show alla quota totale di 38, superando di un Emmy il record di Frasier.

Il Trono di Spade 6: record di ascolti per la sesta stagione

La HBO ha svelato che fino a questo momento la sesta stagione della serie Il trono di spade ha ottenuto una media di 23 milioni di spettatori a episodio, cifra ottenuta sommando i dati della prima messa in onda, delle repliche, delle puntate visualizzate in DVR e allo streaming.

Il trono di spade: ancora record di download pirata

La contesa per il primo posto di serial televisivo più piratato del 2013 era tra Il trono di spade e Breaking Bad, ma le lotte di potere degli abitanti di Westeros hanno battuto le disavventure di Walt White senza problemi.

Il trono di spade infrange un altro record

Ancora una volta la serie fantasy della HBO è in cima alla classifica dei download illegali, "un complimento" secondo il presidente del canale.

Il trono di spade è la serie più piratata del 2015

Seguono a ruota The Walking Dead e The Big Bang Theory, tra le serie più "amate" dai pirati.

Il trono di spade è la serie più piratata del 2014

Al secondo posto si posiziona il seguitissimo The Walking Dead. Tra le serie più scaricate anche le commedie The Big Bang Theory e How I Met Your Mother.

Il trono di spade: la stagione 4 infrange il record di pirateria

In totale 1,5 milioni di persone hanno scaricato l'episodio nelle prime 12 ore dalla messa in rete.

Il trono di spade supera il record de I Soprano!

Al finale della quarta stagione mancano ancora due episodi, ma Il trono di spade ha già conquistato un primato record diventando la serie più seguita nella storia di HBO.

Da Westeros... a Napoli!

Il trono di spade: Kit Harington a Napoli per Dolce & Gabbana (VIDEO)

L'attore, inteprete di Jon Snow, ha passato qualche giorno di marzo a Napoli per il nuovo spot del duo di stilisti italiani, diretto da Matteo Garrone.

Il Trono di Spade: e adesso Jon Snow parla napoletano! A marzo Kit Harington è stato travolto dal calore e folklore locale di Napoli. Un'esperienza che deve averlo segnato nel profondo, come abbiamo provato ad immaginare nel nostro nuovo doppiaggio ironico, in cui Jon Snow parla napoletano!

Il Trono di Spade: Dopo Kit Harington anche Emilia Clarke a Napoli!

Avvistato prima Jon Snow e poi la Madre dei Draghi a Napoli. L'attrice Emilia Clarke è stata fotografata sul set dello spot per il profumo di Dolce & Gabbana firmato da Matteo Garrone!

Il trono di spade: Liam Cunningham diverte il Comicon di Napoli (FOTO e VIDEO)

Liam Cunningham, ospite del Comicon di Napoli, ha portato la sua incredibile simpatia a tutti i fan accorsi alla manifestazione che hanno risposto con immenso calore e partecipazione.

Una serie tutta da studiare... e da mangiare!

Il trono di spade: ad Harvard un corso di storia medievale ispirato allo show

Il corso di folclore e mitologia analizzerà il modo in cui i romanzi di George R.R. Martin e la serie tv ad essi ispirata adatta, modifica e distorce la storia e la cultura del Medioevo in Eurasia dal 400 al 1500 Dopo Cristo.

Il Trono di Spade: a Berkeley un corso per imparare il Dothraki

The Linguistics of 'Game of Thrones' and the Art of Language Invention sarà in programma per sei settimane e a insegnare come pronunciare le parole pronunciate da Daenerys e dagli altri personaggi sarà David J. Peterson, il creatore della lingua per conto della produzione della HBO.

Trono di Spade, apre a Londra un ristorante a tema

Si chiama 'All Men Must Dine' ed è un locale pop up che apre a londra tra qualche giorno, e propone un menù di piatti e bevande dedicati alla popolare serie HBO.

Che musica!

Il trono di spade: il remix dance vi farà ballare!

Non si riesce a star fermi (e neanche a restare seri) davanti a questo video realizzato da Chris Lohr.

Il trono di spade: Chris Martin e Peter Dinklage nel musical!

Le star della serie fantasy mettono in mostra il loro talento canoro per una buona causa con l'aiuto del leader dei Coldplay!

Il trono di spade: Jay-Z regala a Beyoncé un uovo di drago

Lo ha rivelato Emilia Clarke in un'intervista ad Harper's Bazaar. E se pensate che sia un pensierino da poco conto, siete fuori strada...

Il trono di spade: Kristin Chenoweth canta il tema musicale

L'attrice Kristin Chenoweth ha dimostrato di essere una grandissima fan della composizione firmata da Ramin Djawadi mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel.

Da Il Trono di Spade a Westworld: le star HBO ricreano il celebre intro

La HBO ha diffuso tre brevi spot, molto ironici, in cui appaiono i protagonisti delle serie più popolari della tv via cavo americana che ricreano, divertendosi, i suoni che accompagnano l'ormai iconica apparizione sul piccolo schermo del logo del celebre canale.

Il trono di spade: il cast gioca a 'Swords or Metal Band'

Il gioco fa parte di un'iniziativa di beneficenza a favore dei rifugiati. il vincitore volerà a Los Angeles per partecipare alla premiere insieme al cast.

Il Trono di Spade: annunciato uno spettacolare tour musicale

Ramin Djawadi ha eseguito dal vivo le sue composizioni per la serie in occasione di uno spettacolo che farà tappa in 28 città americane.

Il trono di spade, il cast canta i titoli di testa della serie

Nel video che segue potere gustare il momento di follia che coinvolge Gwendoline Christie, Maisie Williams, Emilia Clarke e Natalie Dormer. Le attrici provano a comporre il testo per la musica d'apertura di Ramin Djawadi, ma l'esito è alquanto discutibile.

Il trono di spade: Kelly Clarkson e gli auguri di Natale in tema

La cantante americana ha realizzato un'originale foto per rivolgere i propri auguri di Natale ai fan.

Le star raccontano: curiosità, scherzi e confessioni degli autori e protagonisti della serie

Martin su Trono di Spade: Ecco da dove ho preso spunto per la barriera

Nonostante la sua proverbiale lentezza, lo scrittore si è detto stupito della velocità con cui la serie HBO ha raggiunto i suoi romanzi e ha raccontato da dove ha preso ispirazione per uno dei luoghi-chiave della saga.

La Montagna de Il Trono di Spade svela la sua incredibile dieta Hafþór Júlíus Björnsson ha condiviso su Facebook i dettagli della sua preparazione in vista del tentativo di diventare l'uomo più forte al mondo nel 2016.

La Montagna del Trono di Spade rivela il "segreto" per stare in forma

L'attore e atleta Hafþór Júlíus Björnsson è il protagonista di un divertente spot di una marca d'acqua frizzante realizzato come pesce d'aprile.

Kit Harington: Il trono di spade non è peggio dei TG

Per l'attore inglese le numerose morti che costellano la storia della serie non sono gratuite.

Il trono di spade: Martin ha rivelato tre segreti agli showrunner Lo scrittore ha condiviso con David Benioff e D.B. Weiss tre importanti elementi della storia, di cui due sono già stati rivelati.

Il trono di spade, Lena Headey e l'infermiera della "vergogna"

L'interprete di Cersei ha condiviso un divertente aneddoto accadutole in ospedale dopo aver dato alla luce sua figlia.

George R.R. Martin: "5 personaggi che avrei voluto nel Trono di spade"

Lo scrittore ha parlato di quei personaggi della sua saga che avrebbe voluto anche nella serie, e che per esigenze di adattamento non sono stati inseriti.

Il trono di spade: George R.R. Martin legge la lettera scritta da fan alla Marvel

L'autore ha letto in un documentario la lettera che ha cambiato per sempre la sua vita inaugurando la sua carriera di scrittore e aggiunge anche la risposta di Stan Lee.

Il trono di spade: Lena Headey parla della sua depressione su Twitter

L'interprete di Cersei Lannister ha intavolato una discussione sincera con i fan discutendo della sua salute mentale.

Il Trono di Spade: Maisie Williams non ha letto i libri di Martin

L'attrice ha svelato il motivo per cui non ha ancora avuto modo di leggere i romanzi della saga perché erano inappropriati per la sua età all'epoca dell'inizio delle riprese.

Il Trono di Spade: Sophie Turner "maledetta" da una fan al Comic Con!

Al panel al San Diego Comic Con Sansa Stark, al secolo Sophie Turner, ha raccontato una vicenda paradossale che ha fatto ridere tutto il pubblico presente.

Il Trono di Spade, Maisie Williams parla della sua sessualità

Anche Maisie Williams si unisce al coro di quei giovani attori, musicisti ed artisti in genere, a cui non piace avere nessuna etichetta quando si parla della propria sessualità.

Il Trono di Spade, Kit Harington: Andai al provino con un occhio nero

L'attore ha svelato una curiosità riguardante le ore che hanno preceduto il momento in cui si è presentato per ottenere la parte di Jon Snow.

Josephine Gillan:"Il trono di spade mi ha salvato dalla prostituzione"

L'attrice che interpreta Marei ne Il trono di spade, ha dichiarato che il programma l'ha salvata permettendole di cambiare vita e abbandonare anche la carriera di attrice di film a luci rosse.

Trono di Spade, Maisie Williams si finge una commessa per uno scherzo

L'attrice si è trasformata per un giorno in Loraine e ha fatto ricreare ai fan alcune scene iconiche della serie tratta dai libri di George R.R. Martin.

Il trono di spade: Tyrion meglio di Clinton e Trump nei sondaggi

Ebbene sì, il personaggio de Il trono di spade avrebbe battuto i candidati alle presidenziali Hillary Clinton e Donald Trump in un nuovo sondaggio condotto da Survey Monkey.

Il trono di spade: ecco le differenze tra i fan inglesi e americani

Iwan Rheon, Michael McElhatton e Alfie Allen hanno lodato la cortesia del pubblico americano, decisamente più ottimista di quello britannico.

Emilia Clarke racconta la fuga da un matrimonio a tema Trono di Spade

L'interprete di Daenerys ha condiviso alcuni divertenti aneddoti sulle sue esperienze con i fan e parlato di una campagna molto particolare.

Il trono di spade 6: Emilia Clarke regina degli scherzi sul set

L'attrice, durante le pause sul set, ha sfruttato i momenti in cui Joseph Naufahu dormiva per divertirsi con gli altri membri del cast.

Dietro le quinte, tra effetti speciali e retroscena

Il trono di spade: la visita della Regina Elisabetta

Per evitare uno scontro sanguinoso con le altre casate in lotta, la regina Elisabetta si è risparmiata la seduta sul Trono di Spade, ma ha osservato con attenzione i set di Belfast in cui la serie viene girata.

Trono di Spade: bomba sul set della serie! Sul set irlandese della serie la polizia è riuscita a sventare un attentato che avrebbe dovuto colpire la security.

Il Trono di Spade: backstage e "papere" nei video dal Comic-Con

La HBO ha proiettato al panel dedicato alla serie un filmato in cui annuncia l'inizio della produzione e l'esilarante montaggio dedicato agli errori sul set.

Il trono di spade: l'evoluzione degli effetti speciali in un video

Volete ripercorrere la storia dell'evoluzione degli effetti visivi della serie dei record HBO? Eccoci alla scoperta della creazione di Westeros e delle magie visive mostrate nello show.

Il trono di spade: un video rivela come sono stati creati i draghi

Un filmato mostra tutte le fasi della creazione delle creature alate di Daenerys presenti in alcune importanti sequenze della quinta stagione.

Il Trono di Spade 6: in un video gli effetti speciali del finale

La Rising Sun Pictures ha diffuso un interessante filmato in cui si mostrano i segreti degli effetti speciali dell'esplosione ad Approdo del Re.

Il trono di spade 6: un video dedicato al lavoro sul set

La HBO ha diffuso un nuovo filmato che rivela qualche dettaglio sulla realizzazione delle puntate inedite del serial.

Il Trono di Spade: i cani di Ramsay erano davvero molto feroci

Il regista Miguel Sapochnik racconta come è stato filmare quella scena di Ramsay in un canile soffocante con Iwan Rheon, altre 40 persone e cani davvero feroci.

Il trono di spade... e la politica

Il trono di spade: la Corea del Sud mette il nuovo presidente sul trono!

Quando le elezioni politiche rischiano di risultare troppo noiose, c'è chi sa come rivitalizzarle. Il network radiotelevisivo sudcoreano SBS (Seoul Broadcasting System) ha deciso di utilizzare un fantasioso approccio per fornire il risultato degli exit poll delle recenti elezioni presidenziali.

Il trono di spade: e se Donald Trump fosse un personaggio dello show?

Come se la caverebbe il repubblicano alle prese con la regale Daenerys e con gli altri personaggi dei Sette Regni? Scopriamolo insieme!

Il trono di spade: Barack Obama conquista il trono!

Grazie a un'immagine diffusa via Twitter abbiamo scoperto che il trono di spade si trova... nello Studio Ovale!

Morti e risorti: una serie letale

Il trono di spade: 150.966 morti in un supercut di 21 minuti

Volete vedere tutti gli uomini e animali eliminati nei modi più cruenti durante la serie HBO? Eccoveli riuniti in un unico video.

Il Trono di Spade: un video riassume le morti della serie con delle vignette

Il canale youtube HansoArt ha pubblicato un video dove vengono mostrati tutte i personaggi morti nella serie, disegnati rigorosamente a mano dall'autore!

Il Trono di Spade: in un video tutte le morti della stagione 6

Un video realizzato da Yahoo! propone un riepilogo dei personaggi a cui si è dovuto dire addio, mostrando momenti traumatici.

Il Trono di Spade: Barack Obama cerca di ricordare tutte le morti

Il presidente degli Stati Uniti ha dimostrato quanto sia difficile citare tutte le drammatiche uscite di scena avvenute nello show.

Il Trono di Spade: la Buffy di Sarah Michelle Gellar sfida Jon Snow!

L'amata interprete di Buffy - L'ammazzavampiri ha messo a confronto la sequenza in cui i due beniamini dei fan televisivi aprono nuovamente gli occhi.

Il trono di spade 6: Carice van Houten scherza con i fan Dopo quanto accaduto nel tragico episodio intitolato Home, l'interprete di Melisandre ha posto una semplice domanda ai fan ottenendo delle risposte esilaranti.

Il trono di spade: tutte le morti più sconvolgenti (VIDEO)

Se c'è tuttavia una certezza riguardante la serie targata HBO è che l'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi di George R.R. Martin farà lievitare ancora il già elevato numero di morti mostrate nelle puntate: rivediamo le uscite di scena più drammatiche.

Il trono di spade: Kit Harington alla prova con la bocca della verità

L'interprete di Jon Snow è stato sottoposto a delle domande sulla sesta stagione della serie mentre era ospite della trasmissione condatta da Jonathan Ross.

Il trono... sexy

Il trono di spade: Emilia Clarke racconta la scena di sesso più folle

La star di Terminator: Genisys ha raccontato un gustoso aneddoto che vede coinvolto il collega Jason Momoa.

Il trono di spade e il porno: lo "studio" di Pornhub

La popolarità de Il trono di Spade va oltre ogni aspettativa e fa la fortuna non solo della HBO ma anche dei siti specializzati in filmati porno...

Emilia Clarke pentita di aver visto Il trono di spade con i genitori

L'attrice ha raccontato che i suoi genitori non erano molto entusiasti perché non era particolarmente presente nelle puntate che avevano visto. Emilia li ha però convinti a seguire la messa in onda dell'episodio della sesta stagione intitolato Book of the Stranger insieme a lei...

Il trono di spade, Sophie Turner: ecco perché ho leccato Tyrion!

L'interprete di Sansa ha rivelato quanto accaduto durante una festa del Comic-Con di San Diego.

Trono di spade 'volgare e pornografico': chiesta sospensione su Rai4

La AIART, associazione spettatori cattolici ha chiesto la cancellazione della messa in onda degli episodi della serie, attualmente in onda il giovedì sera. Secondo l'associazione non è tollerabile che 'la Rai entri nelle case degli italiani con un programma a luci rosse'.

Il trono di spade: Emilia Clarke non sopporta le scene di nudo

Mai più senza veli, questa sembrerebbe la richiesta avanzata dall'attrice inglese alla produzione della serie della HBO.

Il dramma degli spoiler

Il trono di spade: 'Silenzio in classe o spoilero!'

Come imporre la disciplina a scuola? Semplice! Minacciando di rivelare gli sviluppi della serie HBO amatissima in tutto il mondo.

Il Trono di Spade: invia uno spoiler anonimo a chi odi!

L'era dei messaggini teneri e delle immagini di gattini è finita, la novità più cool dell'estate è il servizio online che ti permette di inviare spoiler a chi detesti e con una minima spesa. Nella maniera più vigliacca possibile.

Il Trono di Spade: Daenerys e Tyrion commentano la spoilerofobia

In questo nuovo doppiaggio tutto da ridere, due dei protagonisti della serie discutono di un argomento quanto mai attuale in questo periodo. Gli spoiler.

Il trono di spade: il plugin GameofSpoils difende dagli spoiler!

Chi vuole evitare ogni possibile anticipazione sulla serie Il trono di spade prima di aver visto un episodio può ora contare sull'estensione di Chrome chiamata GameofSpoils.

Il trono di spade: le reazioni dei fan ai finti spoiler

Dei falsi reporter hanno suscitato perplessità, sorpresa, panico e rabbia rivelando delle finte anticipazioni ai fan della serie.

...e altre follie

Il trono di spade: il riassunto di Samuel L. Jackson per principianti

Nel caso in cui sei stagioni di nomi impronunciabili e alleanze mutevoli tra fazioni risultassero un po' indigeste non temete! Abbiamo la soluzione che fa per voi: un bel riassunto fatto da Samuel L. Jackson.

Il Trono di Spade: in arrivo i vini a tema Buone notizie per i fan de Il trono di spade amanti del buon vino. La serie dei record è entrata nel mercato enologico grazie all'accordo con Vintage Wine Estates in California.

Shame or Glory: lo spot di Sodastream ispirato a Il Trono di Spade!

Thor Bjornsson e Hannah Waddingham hanno collaborato con l'azienda nella realizzazione di un divertente video che promuove la diminuzione delle bottiglie di plastica.

Il trono di spade: il castello di Winterfell ricreato con stampante 3D

Una fabbrica di cemento ha deciso di ricreare la fortezza di Grande Inverno con l'aiuto di una gigantesca stampante in 3-D.

Il trono di spade: un video raccoglie le battute migliori di Tyrion Lannister Il canale YouTube di Sky Atlantic ha caricato una raccolto delle migliori risposte argute che Tyrion Lannister, interpretato da Peter Dinklage, dà ai suoi interlocutori durante le stagioni dello show HBO.

Il Trono di Spade: in un video tutte le scene con Hodor

Un filmato diffuso dalla HBO mostra tutte le scene in cui appare il personaggio interpretato da Kristian Nairn.

Il trono di spade: la mappa di tutte le location

Un'utile cartina geografica per individuare i luoghi in cui è stata girata la serie della HBO.

Il trono di spade: un fan chiede un "processo per combattimento"

Un tribunale americano ha ricevuto una richiesta molto particolare da un imputato che si è ispirato alla storia di Tyrion Lannister.

