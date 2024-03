Zooey Deschanel sarà la protagonista della commedia romantica Merv

Zooey Deschanel sarà la protagonista di Merv, una nuova commedia romantica diretta da Jessica Swale per conto di Amazon MGM Studios.

Il progetto è stato scritto da Linsey Stewart e Dane Clark e nel team della produzione ci saranno anche Matt Baer e Roma Downey.

I primi dettagli del film

Locandina di Zooey Deschanel

Al centro della trama di Merv, titolo ancora provvisorio, ci sarà una coppia separata. I due scoprono che il cane che condividono sta soffrendo di depressione dopo la fine della loro relazione e decidono di provare a fare pace durante le feste, quando portano il cane a fare una vacanza in Florida per tirargli su il morale.

Per ora non è stato svelato il nome del co-protagonista che affiancherà Zooey Deschanel sul set della commedia.

L'attrice ha recentemente recitato nel film Harold and the Purple Crayon, in arrivo nelle sale nel mese di agosto, e nella serie Physical, targata apple TV+.

Jessica Swale ha invece firmato in precedenza i film Summerland e Horrible Histories.