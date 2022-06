Zombies 3: J-Ax tra i doppiatori del film Disney

Il 15 luglio arriverà su Disney+ il film Zombies 3 e tra i doppiatori italiani ci sarà anche J-Ax, come rivelato da un video condiviso online.

Nel filmato l'artista spiega il motivo per cui ha voluto partecipare al progetto destinato alla piattaforma di streaming.

Zombies 3 è il terzo capitolo del franchise musicale di successo che debutterà il 15 luglio, solo sulla piattaforma streaming.

Nella versione italiana del film, il celebre artista J-Ax presta la propria voce per uno speciale cameo nel ruolo di un annunciatore.

L'artista ha dichiarato: "Grazie a mio figlio di 5 anni, ho visto per mesi i primi due capitoli di ZOMBIES e ascoltato le colonne sonore di quei film. A un certo punto mi sono reso conto che le canzoni spaccavano e i ragazzi erano davvero bravi, allora ho cominciato ad ascoltarle e cantarle anche da solo. Quando ho saputo che sarebbe uscito ZOMBIES 3, ho fatto di tutto per farne parte e poter diventare l'eroe di mio figlio, quindi sono felicissimo di prestare la mia voce in questo nuovo capitolo. Non vedo l'ora di vederlo, imparare a memoria tutte le nuove canzoni e magari avere anche un'influenza musicale che non mi sarei mai aspettato nella mia vita".

ZOMBIES 3 vede protagonisti Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly in quelli della cheerleader Addison, che iniziano l'ultimo anno alla Seabrook High, nella città che è diventata un rifugio sicuro per mostri e umani. Zed è in attesa di una borsa di studio sportiva che lo renderà il primo zombie a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo national cheer-off di Seabrook. All'improvviso, però, degli extraterrestri arriveranno a Seabrook, provocando tutt'altro che una competizione amichevole. Il film è interpretato anche da Chandler Kinney nel ruolo di Willa, Ariel Martin in quello di Wynter, Pearce Joza nei panni di Wyatt, Carla Jeffery in quelli di Bree; Trevor Tordjman interpreta Bucky, Kylee Russell è Eliza, Terry Hu veste i panni di A-spen, Matt Cornett è A-lan, Kyra Tantao è A-li, James Godfrey interpreta Bonzo e Kingston Foster è Zoey. RuPaul Charles si aggiunge al cast come voce di "Nave Madre".

La colonna musicale presenta otto brani inediti e passi di danza innovativi che riecheggiano trend contemporanei accompagnati da un sound che sembra "di un altro pianeta".Il brano "Alien Invasion" dà il via alle danze con un'atmosfera sci-fi e una traccia elettronica che rievoca "Incontri ravvicinati", mentre le nuove canzoni di Zed e Addison, tra cui una terza interpretazione del loro duetto di successo "Someday", riflettono la crescita e il cambiamento dei loro personaggi. Nel frattempo, i lupi mannari inseguono gli alieni in "Come On Out", una canzone tagliente e ricca di suspense. Il 15 luglio sarà disponibile anche la colonna sonora digitale di Walt Disney Records.

Locandina di Zombies 3

ZOMBIES 3 è un film originale Disney+ targato Disney Branded Television, diretto da Paul Hoen, da una sceneggiatura di David Light e Joseph Raso. Hoen, Light, Raso e Suzanne Farwell sono i produttori esecutivi.