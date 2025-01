Zoe Saldaña vince il Golden Globe e si commuove: "Sono in soggezione davanti a voi"

Zoe Saldaña ha vinto il suo primo Golden Globe come Miglior Attrice Non Protagonista in un Film per la sua performance in Emilia Pérez, un traguardo che l'ha visibilmente commossa.

Il discorso di Zoe Saldaña ai Golden Globe

Durante il discorso della premiazione per i Golden Globe 2025, l'attrice ha espresso profonda gratitudine nei confronti del cast, della troupe e delle sue compagne di nomination, tra cui Selena Gomez e Ariana Grande. "Il mio cuore è pieno di gratitudine," ha detto Saldaña sul palco. "Questa è la mia prima volta, e sono così benedetta di poterla condividere con Selena, Karla e Jacques, e con tutte le mie compagne nominate. Sono in soggezione davanti a voi, vi ammiro."

Un ritratto di Zoe Saldana

Saldaña ha lodato il regista Jacques Audiard per la sua visione creativa, descrivendolo come "così francese, chic e gentile." Inoltre, ha condiviso il premio con i suoi co-protagonisti Adriana Barraza, Édgar Ramírez e Karla Sofía Gascón, sottolineando che nessun'altra attrice avrebbe potuto interpretare Emilia Perez con la stessa autenticità di Gascón.

Emilia Pérez, una produzione Netflix, ha dominato la serata dei Golden Globe con 10 nomination, il numero più alto per un film quest'anno. La pellicola è stata candidata per Miglior Film, Miglior Film in Lingua Straniera, Miglior Regia e Sceneggiatura (Jacques Audiard), Miglior Colonna Sonora Originale e due brani in gara per Miglior Canzone Originale. Tra le altre attrici nominate nella stessa categoria, figuravano Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance), e Isabella Rossellini (Conclave).

I premi sono stati consegnati da Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson, protagonisti di Oceania 2. Zoe Saldaña, nota per le sue interpretazioni nei franchise di Avatar e Guardiani della Galassia, ha finalmente confermato il suo status di stella di Hollywood con una performance in Emilia Pérez che le ha garantito il riconoscimento tanto atteso.