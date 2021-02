Zoe Saldana protagonista di The Bluff, film destinato a Netflix

Zoe Saldana sarà la protagonista di The Bluff, il nuovo film che verrà diretto da Frank E. Flowers e di cui Netflix ha ottenuto i diritti per la distribuzione.

Il progetto era molto ambito tra le piattaforme di streaming e l'accordo è arrivato dopo una lunga trattativa.

Zoe Saldana sul tappeto rosso di Cannes 2014

La storia sarà ambientata nell'800, nelle isole Cayman. Zoe Saldana avrà in The Bluff il ruolo di Ercell, una donna caraibica il cui passato segreto viene rivelato quando la sua isola viene invasa da alcuni malvagi filibustieri.

Il progetto scritto da Joe Ballarini in collaborazione con Frank E. Flowers unirà azione e fatti storici per realizzare un fim in cui un'eroina lotta contro le atrocità compiute dai pirati. Nei personaggi coinvolti nella storia ci sarà un altro personaggio femminile molto forte.

Zoe Saldana e Flowers hanno già collaborato insieme in occasione di Haven. Nel team della produzione ci saranno ancvhe Anthony e Joe Russo, Mike Larocca e Angella Russo-Otsot, in collaborazione con Mariel e Cisely Saldana.

L'attrice, prossimamente, saà protagonista anche dei sequel di Avatar e del nuovo film diretto da David O. Russell.