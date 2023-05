Zoë Kravitz e Thomasin Mackenzie saranno le star dell'horror Self-Portrait, diretto da Mona Fastvold

Zoë Kravitz (The Batman) e Thomasin McKenzie (Leave No Trace) saranno le protagoniste dell'horror psicologico intitolato Self-Portrait, che verrà diretto da Mona Fastvold (The World To Come).

Il progetto è stato scritto dalla regista in collaborazione con Brady Corbet (Vox Lux).

Un horror psicologico tratto da un romanzo

Il film Self-Portrait racconterà la storia, ambientata negli anni '90, della fotografa Lu Rile (Thomasin McKenzie) che, alle prese con un periodo molto difficile, si trasferisce in un edificio gestito da artisti situato a Brooklyn, dove diventa amica di Katherine (Zoë Kravitz), una pittrice di successo che vive al piano inferiore. Quando Katherine soffre per una tragica perdita, Lu, senza saperlo, immortala l'incidente in uno dei suoi autoritratti, generando un'immagine sublime e terrificante.

Consumate dal proprio lutto e da un rapporto intenso, le due donne si ritrovano a essere tormentate da una forza demoniaca che scuote la loro realtà.

Il film di Mona Fastvold si basa sul romanzo Self-Portrait With Boy scritto da Rachel Lyon. Tra i produttori ci sono anche Corbet, Brian Young, John Lyons, Margot HAnd, Ryan Heller, Jennifer Westin e Michael Bloom.

Thomasin Mackenzie ha recentemente recitato in Eileen accanto ad Anne Hathaway, mentre Zoe Kravitz ha da pochi mesi diretto il suo esordio alla regia, il film Pussy Island con star Naomi Ackie e Channing Tatum.