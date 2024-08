Zoë Kravitz su Roman Polanski: "È bene separare l'opera d'arte dall'artista"

Nell'era in cui molte celebrità vengono cancellate, a volte può essere considerato controverso sostenere il lavoro di star hollywoodiane problematiche. Tuttavia, altri - tra cui la star di The Batman Zoe Kravitz - sono in grado di separare l'arte dall'artista.

Secondo Esquire, la Kravitz ha parlato dei film che guarda e che le piacciono. Tra questi ci sono i lavori di diversi registi acclamati, come Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Penny Marshall, David Fincher, Martin Scorsese e i fratelli Coen.

Per quanto riguarda i suoi film preferiti di sempre, due dei suoi titoli più amati - Rosemary's Baby e The Tenant - sono stati entrambi diretti da Roman Polanski. A causa delle accuse mosse a Polanski, il regista è stato per lungo tempo una delle figure più controverse di Hollywood e, pur ammettendo che è "controverso", la Kravitz non vede il problema nell'apprezzare i suoi film.

Il parere di Kravitz su Polanski

"Va bene che qualcuno di cattivo sia stato coinvolto in qualcosa di buono", ha spiegato la Kravitz. "Cosa dovremmo fare, sbarazzarci dell'America?".

Un ritratto di Roman Polanski

Polanski ha ottenuto grandi consensi per i suoi film, ma la sua reputazione e la sua carriera sono state macchiate da problemi legali che hanno portato il premio Oscar a fuggire dagli Stati Uniti. Nel 1977 è stato arrestato per aver drogato e aggredito sessualmente una minorenne, ma prima dell'udienza di condanna Polanski è partito per l'Europa per evitare di scontare la pena dietro le sbarre. Da allora ci sono state molte altre donne che hanno affermato che Polanski le ha aggredite sessualmente negli anni '70, e una di loro ha intentato una causa a marzo. Nonostante le accuse e i suoi problemi legali, Polanski ha continuato la sua carriera cinematografica e il suo ultimo film, The Palace, uscirà nel 2023.

Per quanto riguarda la Kravitz, ora è diventata una regista lei stessa. Il suo film di debutto alla regia, Blink Twice, uscirà il 23 agosto. Il film è interpretato da Channing Tatum, che si è visto recentemente sul grande schermo con il ruolo di Gambit in Deadpool & Wolverine, oltre che da Naomi Ackie, Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan e Geena Davis.