Channing Tatum è felice di aver lavorato con la fidanzata Zoë Kravitz: "Ha cementato il nostro amore"

Channing Tatum ha raccontato che lavorare insieme alla fidanzata, l'attrice Zoë Kravitz, ha consolidato in maniera importante la loro relazione anche fuori dal set. L'attore ha recitato nel film debutto alla regia di Kravitz, Blink Twice.

La condivisione del lavoro avrebbe potuto mettere a dura prova la loro storia d'amore ma Tatum è convinto che le riprese del film abbiano reso la coppia più forte che mai, consolidando ulteriormente la loro storia d'amore.

Unione sul set e fuori

"So che molte persone hanno timore di lavorare con il proprio partner ma è stata la cosa che ci ha rafforzati, in un certo senso. Abbiamo iniziato ad avvicinarci un po' di più proprio prima di iniziare le riprese e poi ci siamo detti 'Ok, facciamo questa cosa'. Ci ha semplicemente uniti" ha spiegato l'attore, conosciuto anche per il ruolo in 21 Jump Street.

Channing Tatum con Scarlett Johansson nel film Fly Me to the Moon

Channing Tatum e Zoë Kravitz hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 e si sono fidanzati nel 2023. Secondo l'attore, collaborare ad un progetto lavorativo con il proprio partner è un modo sicuro per mettere alla prova la propria relazione:"È l'unico consiglio di coppia che darò mai a qualcuno. Se hai un partner e stai pensando se si tratta della persona giusta per te, cerca il progetto più difficile possibile che tu possa trovare da fare insieme. Costruite una stanza, dipingetela, realizzate qualche tipo di progetto creativo, e valuterete se vi è piaciuto farlo insieme, non solo se ci siete riusciti. Perché sarà difficile, a volte sarà difficile".

Channing Tatum in passato è stato sposato con Jenna Dewan, conosciuta sul set di Step Up, dal 2009 fino al divorzio, avvenuto nel 2018. Dal matrimonio è nata la figlia Everly Elizabeth Maiselle Tatum. Dopo una relazione con la cantante Jessie J dal 2018 al 2020, Tatum ha iniziato a frequentare Zoë Kravitz, reduce dal divorzio dall'attore Karl Glusman, sposato nel 2019.