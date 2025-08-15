Zoë Kravitz racconta come ha "distrutto" il bagno di Taylor Swift insieme alla madre Lisa Bonet

Durante la recente apparizione al Late Night With Seth Meyers, Zoë Kravitz ha condiviso un aneddoto sorprendente riguardante la sua permanenza nella casa di Taylor Swift durante gli incendi di Los Angeles. L'attrice ha rivelato che, mentre lei e sua madre Lisa Bonet erano ospiti nella villa della popstar, un incidente domestico ha portato a danni inaspettati. La Kravitz ha spiegato che tutto è iniziato quando stavano cercando di gestire Orpheus, il serpente domestico di Bonet, in modo sicuro.

Gli incendi che hanno colpito Los Angeles avevano costretto molte celebrità a spostarsi temporaneamente, e Taylor Swift aveva offerto il suo rifugio a Zoë e sua madre. "Alla fine siamo rimaste lì per circa due settimane", ha ricordato l'attrice, aggiungendo che la convivenza forzata tra ospiti e serpente domestico ha creato situazioni difficili da prevedere. Il piccolo Orpheus, infatti, si è infilato in un angolo del bagno, causando un piccolo buco nel muro.

Come un piccolo incidente è diventato un grande problema

Zoë Kravitz ha raccontato che mentre cercava di rimettere tutto in ordine, le cose sono rapidamente peggiorate. Dopo aver scoperto il buco creato dal serpente, madre e figlia hanno cercato di recuperare l'animale senza causare ulteriori danni, ma si sono ritrovate a dover smontare parte delle piastrelle e graffiare i muri. "Abbiamo distrutto completamente il bagno di Taylor", ha spiegato Kravitz, sottolineando la difficoltà della situazione.

Nonostante l'incidente, Zoë si è offerta di riparare i danni prima di informare la popstar, nella speranza di risolvere tutto in segreto. Tuttavia, quando ha parlato con Swift, si è resa conto che la cantante era già al corrente di quanto accaduto. Kravitz ha sottolineato il lato umano della vicenda, descrivendo la pazienza e l'atteggiamento comprensivo di Taylor.

Zoë Kravitz ha raccontato con ironia e sincerità il modo in cui l'esperienza ha messo alla prova la loro capacità di gestire imprevisti domestici, trasformando una situazione di emergenza in un aneddoto memorabile.