Zoë Kravitz si è sposata in segreto con Karl Glusman nel mese di aprile.

La coppia ha deciso di non festeggiare in grande l'unione avvenuta con la cerimonia civile, dopo 3 anni di amore, rivelando solo pochi giorni fa con una foto sui social il lieto evento.

L'attrice Zoë Kravitz, prossimamente di nuovo protagonista sul piccolo schermo con la seconda stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ha conosciuto Glusman nel 2016 grazie a degli amici comuni. I due hanno iniziato a frequentarsi e si sono innamorati, annunciando poi il fidanzamento nel 2018.

Dopo il matrimonio "segreto", i due coniugi sembra abbiano deciso di festeggiare le nozze insieme agli amici e alle rispettive famiglie nel mese di giugno, in Francia.

La foto condivisa online da Glusman rivela inoltre il look, davvero minimal, scelto dalla sposa per la cerimonia civile:

