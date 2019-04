Alta Fedeltà: la serie con Zoe Kravitz passa da Disney+ a Hulu

Alta Fedeltà, la serie tratta dal romanzo di Nick Hornby e con protagonista Zoe Kravitz, andrà in onda su Hulu e non più su Disney+.

Il passaggio tra le due piattaforme di streaming è stato deciso alcune settimane dopo la conclusione dello storico accordo che ha permesso alla Disney di entrare in possesso dei marchi di proprietà di Fox, facendo quindi ottenere alla società il controllo anche di Hulu, la cui offerta è maggiormente orientata verso contenuti destinati a un pubblico adulto, a differenza del nuovo servizio che sarà dedicato alle famiglie.

High Fidelity è una serie ideata da Veronica West e Sarah Kucserka ispirandosi al romanzo scritto da Nick Hornby. La nuova versione del racconto offrirà un punto di vista femminile e dopo il coinvolgimento di Zoe Kravitz, in veste di produttrice e protagonista, il progetto si è evoluto passando da uno show destinato ai millenial e ai teenager a un approccio più adulto delle tematiche, situazione che lo rendeva poco adatto a Disney+.

Al centro della trama ci sarà una giovane proprietaria di un negozio di dischi ossessionata dalla cultura pop e dalle classifiche Top Five.

Il libro era stato al centro di un adattamento cinematografico in cui il ruolo principale era stato affidato all'attore John Cusack.

La storia originale seguiva Rob Gordon mentre cercava di comprendere i motivi per cui non riesce a far durare una relazione riprendendo i contatti con le sue ex.