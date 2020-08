Zoë Kravitz: frecciatina velenosa a Hulu dopo la cancellazione di High Fidelity

Zoë Kravitz non le manda a dire: commenta sui social la cancellazione di High Fidelity e tira una frecciatina al network Hulu: 'Oh, aspetta, ma...'

Zoë Kravitz non è entusiasta della poca diversità presente nei programmi di Hulu, la piattaforma streaming che ha da poco cancellato il suo show, High Fidelity. Ecco cosa ha scritto l'attrice su Instagram.

Qualche giorno fa è stato comunicato che High Fidelity, la serie tv prodotta da Hulu basata sul romanzo di Nick Hornby (lo stesso da cui era già stato l'omonimo film del 2000), non avrebbe avuto una seconda stagione.

La protagonista dello show, Zoë Kravitz, ha quindi commentato la cancellazione con un sentito post su Instagram, in cui ringraziava il cast e la crew della serie, e i fan che l'hanno seguita con passione.

"Alla famiglia di #highfidelity, grazie per l'amore e la passione impiegati nella realizzazione di questa serie. Sono davvero ammirata. E grazie anche a tutti gli spettatori che ci hanno guardato, amato e sostenuto. #BreakUpsSuck" scriveva nel post, allegando varie foto dal set dello show.

Non sono ovviamente mancati commenti di supporto da parte e dei colleghi, incluso quello di Tessa Thompson (Veronica Mars, Thor: Ragnarok),che ha scritto: "Mi mancherete così tantooooo", a al quale l'attrice di The Batman ha risposto "Va bene così. Se non altro, Hulu ha così tanti altri show con protagoniste delle donne di colore che possiamo guardare. Oh, aspetta...". Ouch!

Vi ricordiamo che Zoë Kravitz è attualmente impegnata con le riprese di The Batman, il film con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves, in cui interpreta il ruolo di Catwoman. La pellicola è al momento programmata per uscire nelle sale il 1 ottobre 2021.