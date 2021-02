Zodiac: stasera su Iris il film di David Fincher ispirato alla storia vera del Killer dello Zodiaco

Stasera su Iris, alle 21:00, arriva Zodiac, il thriller datato 2007 diretto da David Fincher, con con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo. Il film è ispirato alla storia vera del supercriminale statunitense noto come il killer dello Zodiaco.

Il serial killer al centro della narrazione di Zodiac terrorizzò la zona di San Francisco intorno alla fine degli anni '60 e passò alla storia anche grazie ai suoi rompicapi, ai suoi messaggi cifrati e alle sue lettere enigmatiche per diversi anni. Quattro uomini hanno fatto diventare questa caccia all'assassino una vera e propria ossessione personale, tanto da condizionarne le vite. La sceneggiatura della pellicola è di James Vanderbilt ed è basata sui libri di Robert Graysmith dedicati al serial killer statunitense.

Robert Downey Jr. e Jake Gyllenhaal in una scena del film Zodiac

Presentato al Festival di Cannes del 2007, Zodiac non ha ricevuto nomination né agli Oscar né ai Golden Globes, e non ha neppure ottenuto incassi esaltanti in patria. Il film è stato però molto amato dalla critica, totalizzando un 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes con oltre 250 entries. Curiosità: la sceneggiatura finita era di circa 200 pagine. Per evitare problemi di eccessiva lunghezza del film, David Fincher ha chiesto a tutti i membri del cast di parlare più veloce del normale, così da recuperare preziosi secondi.