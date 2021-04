Zlatan Ibrahimovic si dà alla recitazione, sarà nel prossimo film su Asterix

Dopo la conduzione di Sanremo a fianco di Amadeus, per Zlatan Ibrahimovic starebbero per aprirsi anche le porte del cinema. Il calciatore svedese si prepara infatti a recitare nel nuovo film su Asterix, Asterix & Obelix: The Middle Kingdom. La conferma arriva dallo stesso Ibra che ha postato sul suo account Twitter un cartello rosso con la scritta Antivirus.

Antivirus è il nome del personaggio che Zlatan Ibrahimovic interpreterà in Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, l'ultimo capitolo nella saga degli irriducibili Galli la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Nel film, girato in Francia, Ibra affiancherà numerose star d'Oltralpe a partire da Guillaume Canet, anche regista del film, e Gilles Lellouche che interpreteranno i due protagonisti. con loro, Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare.

Zlatan Ibrahimović: "Mi piacerebbe recitare per Quentin Tarantino e picchiare The Rock"

Questa la sinossi di Asterix & Obelix: The Middle Kingdom: L'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi fugge dalle grinfie di un principe canaglia e scappa in Gallia dove va in cerca dell'aiuto dei due valorosi guerrieri Asterix e Obelix. A dar loro manforte ci sarà, naturalmente, anche Antivirus.

L'attaccante del Milan non è il primo sportivo a comparire al fianco di Asterix e Obelix: prima di lui, i campioni Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo erano apparsi nel film Asterix alle Olimpiadi, uscito nel 2008.