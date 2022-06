Zerocalcare: stasera in diretta streaming su ITsART la performance inedita con Giancane

Nell'ambito del Ravenna Festival, Zerocalcare si esibirà con il cantautore Giancane in una performance che sarà visibile, stasera alle 21:30, in diretta streaming sulla piattaforma ITsART.

Un appuntamento imperdibile che vedrà protagonista Zerocalcare: l'amato fumettista e il cantautore Giancane daranno vita a una performance che sarà trasmessa stasera in diretta streaming su ITsART dalle 21:30.

Per la prima volta insieme sul palco del Ravenna Festival a Cervia - Milano Marittima, i due artisti si troveranno in una performance ibrida tra segno grafico e suono, ostile alle categorizzazioni e alle definizioni di genere.

Uno spettacolo oltre e "lungo i bordi" che intreccia note e immagini, dischi, frammenti sonori e locandine per gruppi dell'underground. Come quelli che da sempre disegna il graphic novelist Michele Rech, in arte Zerocalcare, e che caratterizzano la serie Strappare lungo i bordi, dove la musica, curata da Giancane, è perno della narrazione, una mappa di ispirazioni e suggestioni da cui nascono storie, affiorano personaggi, si specchiano desideri e paure.

Il cantautore Giancane, voce e chitarra, affiancato da Alessio Lucchesi alla chitarra, Michele Amoruso al basso, Guglielmo Nodari alle tastiere e Claudio Gatta alla batteria, anima ogni passaggio narrativo con un tocco di "folklore urbano", di una cultura popolare romana che è in grado di innescare un virtuoso cortocircuito tra l'arte del disegno e quella della musica, tra il passato e il futuro, l'adolescenza e l'età adulta, che nella narrazione di Zerocalcare si fondono e si confondono attraverso un itinerario repentino e psichedelico, da Manu Chao a Tiziano Ferro, dal gruppo punk Klaxon, a Ron e Billy Idol fino alle chitarre elettriche ai tappeti digitali.

"Questa iniziativa ben concretizza la vocazione di ITsART di rendere la cultura italiana inclusiva, raggiungibile da tutti, ovunque, supportando, al tempo stesso, il settore delle arti visive e dello spettacolo italiano nel mondo attraverso gli strumenti digitali" - afferma Andrea Castellari, Amministratore Delegato di ITsART. "Voglio ringraziare il Ravenna Festival e le istituzioni culturali italiane che hanno scelto ITsART, rendendo accessibili e fruibili eventi unici - come quello di Zerocalcare e Giancane - anche a coloro che, per ragioni differenti, non avrebbero l'occasione di assistervi live. Ed è proprio in questo ambito che ITsART , in partnership di alto livello culturale, mette a disposizione la propria tecnologia distributiva, che si rivolge a un'audience residente in Italia, tutta Europa e nel Regno Unito. L'esperienza del live streaming, da questa prospettiva, pur non potendola sostituire, può essere incrementale rispetto a quella dal vivo".

Per partecipare alla diretta streaming di Zerocalcare e Giancane da app o da Smart TV basta registrarsi gratuitamente su www.itsart.tv e visitare questa pagina. È possibile scaricare l'applicazione ITsART dagli Store ufficiali di Android, iOS, Android TV, Google TV, oppure dagli Store delle principali marche delle Smart TV.

"Zerocalcare e Giancane" fa parte dell'elenco di titoli che grazie alla partnership tra ITsART e il Ravenna Festival inaugurano un'estate ricca di grandi spettacoli. La partnership tra la piattaforma streaming promossa dal MiC e il festival di musica e cultura porta in tutta Italia, nei 26 paesi dell'Unione Europea e in Gran Bretagna una selezione di contenuti in esclusiva streaming, facilmente accessibili su Smart TV o da app. Cinque occasioni speciali da trascorrere insieme ai grandi nomi della cultura italiana: Zerocalcare e Giancane, Carmen Consoli, La Rappresentante di Lista, la Premiata Forneria Marconi e tanti altri. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili a questo link.