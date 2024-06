Zerocalcare investe su Osteria Sauli, un locale alla Garbatella con uno scopo sociale

Antonello Magliari ha svelato che il fumettista Zerocalcare è coinvolto come finanziatore nell'apertura di Osteria Sauli.

Zerocalcare sarà un finanziatore di Osteria Sauli, un nuovo locale romano alla Garbatella che permetterà di sostenere la Casa delle donne Lucha y Siesta e può contare sull'esperienza di Antonello Magliari.

Il magazine Gambero Rosso ha svelato che il team al lavoro sul progetto comprende anche Stefania Pinto, moglie di Antonello e socia in affari al Grappolo d'Oro, e Cinciarelli Francesco.

L'osteria sostenuta da Zerocalcare

Magliari ha spiegato: "Con Michele, Stefania e Cecco avevamo in mente di aprire una cosa assieme, ma senza fretta e così abbiamo aspettato che arrivasse il momento giusto". L'occasione colta al volo è stata la disponibilità di un nuovo spazio in Piazza Sauli che dovrebbe quindi essere trasformato in un'osteria romana che permetterà di dare un'occupazione professionale e la formazione necessaria alle donne sostenute dalla struttura dedicata all'accoglienza di donne vittime di violenza, che hanno bisogno di un posto sicuro e sostegno legale e psicologico.

Michele Rech finanzierà l'osteria

Michele Rech, ovvero Zerocalcare, è un socio finanziatore, e Magliari ha spiegato: "Volevamo fare qualcosa assieme e l'idea di Michele, che noi abbiamo subito accolto e condiviso immediatamente, era sì aprire una vera osteria romana in uno dei quartieri più autentici di Roma ma anche creare le condizioni per essere utili dal punto di vista sociale".

Quando muori resta a me, la recensione: Zerocalcare e una splendida riflessione sulla crescita

Cosa offrirà Osteria Sauli

Nel menu ci saranno piatti della tradizione romani e alcuni abruzzesi, in omaggio alle origini di Magliari, e altri legati alla Puglia, grazie all'esperienza di Stefania. L'Osteria Sauli proporrà poi vino sfuso, grazie all'accordo con Ottaviano Pasquale e altri produttori.

Il locale dovrebbe avere circa 25 posti all'interno e altrettanti all'esterno. Inizialmente l'Osteria Sauli aprirà solo a cena, e nel weekend a pranzo.