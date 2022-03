Zendaya e Tom Holland ridono dei loro provini per Spider-Man: "Hanno preso una buona decisione" (VIDEO)

In occasione della distribuzione digitale di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya si sono recentemente riuniti per guardare le registrazioni dei loro vecchi provini: il video esilarante è stato diffuso dal canale Youtube di Sony Pictures Entertainment.

Holland interpreta Peter Parker/Spider-Man, Zendaya interpreta Michelle Jones e Batalon interpreta Ned Leeds. Nella clip, Zendaya e Batalon scoppiano a ridere e Holland si copre il volto per l'imbarazzo mentre la registrazione della sua audizione lo mostra mentre fa dei salti all'indietro e prova a prendere al volo una maglietta con una ragnatela immaginaria.

Le risate, tuttavia, cessano all'istante quando arriva il momento di visionare l'audizione di Zendaya: il fidanzato, con un sorriso stampato sulla faccia, scherza: "Il tuo è davvero buono" e Batalon annuisce in segno di approvazione. "Direi che hanno preso una buona decisione", dichiara Zendaya, riferendosi ai suoi colleghi. "Bel lavoro ragazzi."

Prima del debutto di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha rivelato a Entertainment Weekly che il film probabilmente sarà la "conclusione" del franchise di Spider-Man. "Se saremo abbastanza fortunati da immergerci di nuovo in questi personaggi, vedrete una versione molto diversa", ha spiegato la star. "Lasceremo passare un po' di tempo e cercheremmo di costruire qualcosa di diverso, cambiando il tono dei film".