Zendaya prende in giro Tom Holland in una foto su Twitter, ora cancellata

Zendaya ha preso in giro Tom Holland pubblicando una foto sul suo profilo Twitter che, dopo aver totalizzato decine di migliaia di like, è stata eliminata dall'attrice.

Venerdì Zendaya ha preso in giro Tom Holland pubblicando su Twitter una sua foto in piscina in cui la bellissima attrice è ritratta in primo piano, appoggiata al bordo. "Sono qui, mentre cerco di vivere meglio che posso", ha scritto nella didascalia della foto la star di Spider-Man: No Way Home.

Scrutando attentamente lo sfondo dell'immagine, però, si riesce a vedere la testa di Tom, appena sopra la superficie dell'acqua. "Tom sta annegando", ha sottolineato qualcuno con un tweet, al che Zendaya ha rapidamente risposto: "Questo post non lo riguarda".

Sfortunatamente Zendaya ha cancellato i tweet, ma online si trovano ancora degli screenshot della sua esilarante presa in giro. Questa peculiare interazione arriva proprio mentre il mondo continua a discutere sulla natura della relazione tra Zendaya e Tom.

All'inizio di questo mese la coppia è stata avvistata mentre si baciava, ma nessuno dei due ha poi confermato se si stanno effettivamente frequentando o meno. Tom Holland e Zendaya Coleman sono le star di Spider-Man: No Way Home, pellicola basata sul personaggio di Spider-Man, la cui uscita è prevista per la fine di quest'anno.