Zendaya, Tom Holland condivide la foto della fidanzata sul red carpet a Londra e lei risponde

Zendaya, 25 anni, ha indossato un meraviglioso abito bianco di Rick Owens per la premiere londinese di Dune e il suo fidanzato, Tom Holland, ha deciso di regalare ai fan una splendida foto in bianco e nero della star che in seguito, su Instagram, ha commentato il gesto dell'attore di Spider-Man: No Way Home.

Holland ha semplicemente pubblicato l'istantanea sul proprio profilo aggiungendo una didascalia piuttosto minimale: "Dune", aggiungendo anche un'emoji con gli occhi a cuore. Non appena Zendaya ha notato il nuovo post del suo fidanzato ha lasciato la sua risposta nei commenti: una emoji supplichevole.

A luglio, i due attori sono stati visti mentre si baciavano all'interno di un'auto, anche se la coppia deve ancora confermare ufficialmente la loro relazione. Una fonte, nel luglio del 2017, aveva riferito alla rivista PEOPLE che Zendaya e Holland erano sentimentalmente coinvolti.

"Hanno iniziato a vedersi mentre stavano girando Spider-Man", ha detto l'insider. "Sono stati molto attenti e hanno cercato di tenere nascosta la loro storia ma sono andati in vacanza insieme e hanno cercato di passare più tempo possibile l'uno con l'altra". A questo proposito la stessa Zendaya Coleman aveva dichiarato: "Dicono continuamente che io e Tom Holland andiamo in vacanza assieme... sono anni che non vado in vacanza!"