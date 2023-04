Zendaya è la nuova testimonial di Louis Vuitton: le foto sono da capogiro

Zendaya è il nuovo volto della campagna pubblicitaria di Louis Vuitton.

L'attrice di Euphoria è stata annunciata ieri come nuova ambasciatrice della Maison e volto dell'iconica borsa Capucines. Dopo l'apparizione a sorpresa di Zendaya Coleman alla sfilata della Settimana della Moda di Louis Vuitton a marzo - dove era stata fotografata con le altre celebri ambasciatrici, Emma Stone e Ana de Armas - i fan si erano chiesti se sarebbe diventata uno dei nuovi volti della casa di moda e così è stato.

Zendaya è la nuova testimonial della campagna per la borsa Capucines di Louis Vuitton. Secondo la casa di moda, "lanciata nel 2013, la borsa Capucines prende il nome da Rue Neuve-des-Capucines, la strada di Parigi dove Louis Vuitton aprì il suo primo negozio nel 1854".

"Oggi la borsa è uno dei modelli più emblematici della Maison, una creazione di pratica eleganza realizzata in pelle Taurillon e che offre molteplici stili di indosso (a mano, a spalla, cross-body), oltre a una patta che può essere chiusa per mostrare un fiore Monogram o infilata all'interno per rivelare le iniziali LV rivestite in pelle".

"Ricordo di essere cresciuta con le campagne LV", ha confessato Zendaya a Vogue. "Ce n'era una che adoravo, dei primi anni 2000, di Naomi Campbell. Riesco ancora a vederla. Riesco a vedere l'immagine nella mia testa e ricordo di averla vista sulle riviste da bambina".

A novembre, Zendaya sarà nelle sale di tutto il mondo con Dune: Part Two, dove avrà un ruolo molto più ampio che nella prima parte.