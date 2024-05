Zendaya sostiene Tom Holland nella serata del debutto dello spettacolo teatrale Romeo & Giulietta

Zendaya ha sostenuto il fidanzato Tom Holland in occasione del debutto dello spettacolo teatrale Romeo & Giulietta diretto da Jamie Lloyd.

Nella serata di ieri, a Londra, al Duke of York's Theatre, tra i tanti ospiti speciali c'era anche la star di Challengers che ha però voluto non rubare l'attenzione evitando il red carpet e i fotografi.

L'arrivo dell'attrice

All'esterno del teatro londinese erano presenti centinaia di fan e curiosi che stavano attendendo Tom Holland e volevano scoprire se Zendaya sarebbe arrivata per applaudire il fidanzato.

Trenta minuti prima dell'inizio dello spettacolo, la giovane attrice, recentemente applaudita nelle sale grazie alla sua performance nel film Challengers diretto da Luca Guadagnino, è arrivata, entrando però subito dall'entrata degli artisti.

Dopo la conclusione della rappresentazione Zendaya ha ripetuto la scelta di non fermarsi a salutare i fan e non posare per i fotografi, lasciando che Holland fosse totalmente al centro dell'attenzione. Zendaya è stata inoltre immortalata mentre, dall'interno dell'auto, fotografava e realizzava video al fidanzato mentre veniva applaudito e salutato dai presenti. L'interprete di Romeo ha quindi ringraziato tutti per aver avuto la pazienza di aspettarlo e per l'affetto dimostrato.

Tom Holland torna a teatro con Romeo & Giulietta, produzione alle prese con una "raffica di insulti razzisti"

Il ritorno a teatro

Tom Holland è tornato a teatro dopo molti anni. Nel 2008, quando era solo un ragazzino, aveva recitato in Billy Elliot the Musical, rimanendo impegnato nello show fino al 2010. Ad applaudire l'interprete di Peter Parker nel MCU c'erano molte star e colleghi, tra cui Tom Hiddleston, Zawe Ashton, Lashana Lynch, Stormzy, Andrew Lloyd Webber, Meera Syal, Jeremy O'Harris, Tamzin Outhwaite, Jade Anouka, Robert Glenister e Arian Moayed.